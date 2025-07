VW steigert Elektro-Auslieferungen im ersten Halbjahr 2025 um 47 Prozent

Der Volkswagen-Konzern lieferte im ersten Halbjahr 2025 weltweit rund 4,4 Millionen Fahrzeuge aus, was einem Zuwachs von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Zentraler Treiber dieses Wachstums war der starke Anstieg der Elektroauto-Verkäufe, die konzernweit um 47 Prozent auf 465.500 Einheiten zulegten.

Die Entwicklung innerhalb des Konzerns verlief jedoch unterschiedlich. Während die Kernmarke VW Pkw ein Plus von 4,5 Prozent erreichte und rund 2,3 Millionen Fahrzeuge auslieferte, musste Audi einen Rückgang von 5,9 Prozent hinnehmen. Die Auslieferungen der Ingolstädter lagen bei 783.500 Autos. Audi konnte diesen Rückgang teilweise durch ein starkes E-Auto-Wachstum von rund 32 Prozent auf 101.400 Fahrzeuge abfedern.

In China verlor Volkswagen konzernweit im ersten Halbjahr 2,3 Prozent und kam auf 1,31 Millionen Auslieferungen. Im zweiten Quartal zeichnete sich dort aber ein positiver Trend ab: Der Konzern konnte ein leichtes Plus von 2,8 Prozent verbuchen. Im E-Auto-Segment ging es dort jedoch mit minus 34,5 Prozent deutlich nach unten, was laut VW auf den strategischen Fokus auf Verbrennermodelle inmitten einer Rabattschlacht zurückzuführen sei.

In Europa verzeichnete Volkswagen ein deutliches Absatzplus bei Elektroautos. Die Vollstromer-Auslieferungen stiegen im ersten Halbjahr um 89 Prozent auf knapp 348.000 Fahrzeuge. Auch die Bestelleingänge legten spürbar zu. In Deutschland konnte der Konzern seine Marktführerschaft bei den E-Autos weiter ausbauen. Der Gesamtabsatz in Europa stieg leicht.

In den USA stiegen die Elektroauto-Auslieferungen im ersten Halbjahr um fast ein Viertel. Dennoch gingen die Gesamtauslieferungen in Nordamerika um rund sieben Prozent auf 462.000 Fahrzeuge zurück. Der E-Auto-Boom konnte den Rückgang nur teilweise ausgleichen.

Škoda und Seat/Cupra steigern E-Absatz besonders stark

Die Töchter Škoda und Seat/Cupra erzielten besonders starke Wachstumsraten bei E-Autos. Beide Marken konnten ihre E-Auslieferungen jeweils mehr als verdoppeln (+147,8 % / +105,3 %). Dagegen fiel das Elektroauto-Wachstum bei VW Pkw mit 14,3 Prozent vergleichsweise moderat aus.

Audi kämpfte nicht nur global mit Rückgängen, sondern insbesondere in China. Dort gingen die Auslieferungen um mehr als 10 Prozent auf knapp 288.000 Fahrzeuge zurück. Die E-Auto-Verkäufe sanken sogar um fast ein Viertel auf unter 8.000 Fahrzeuge. Die Premiummarke sieht die Ursache in der intensiven Wettbewerbssituation und setzt auf neue Modelle im zweiten Halbjahr. In Nordamerika verzeichnete Audi ebenfalls einen Rückgang. Ohne Mexiko sanken die Auslieferungen dort um 9 Prozent auf knapp 99.000 Fahrzeuge. Auch bei den Vollstromern gab es ein Minus, wenn auch weniger stark. Die Effekte der neuen Modelle sollen erst im weiteren Jahresverlauf sichtbar werden.

Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit modernen Plug-in-Hybrid-Antrieben der zweiten Generation und rein elektrischen Reichweiten von bis zu 143 Kilometern steigt laut Volkswagen. Im ersten Halbjahr wurden insgesamt 192.300 Teilzeitstromer mit Stecker ausgeliefert, was ein Plus von rund 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt.

„Die Volkswagen Group hat weiter ein starkes Momentum durch viele neu eingeführte Modelle“, so Vertriebschef Marco Schubert. „Dies trifft vor allem auf die vollelektrischen Fahrzeuge zu, von denen wir weltweit im ersten Halbjahr rund 50 Prozent mehr ausgeliefert haben als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark war die Entwicklung in Europa mit einem Zuwachs von rund 90 Prozent. Jedes fünfte unserer in Westeuropa ausgelieferten Fahrzeuge fährt mittlerweile rein elektrisch. Auch die entsprechenden Bestellungen entwickeln sich dynamisch: Sie stiegen um mehr als 60 Prozent.“

Meistverkaufte Volkswagen-E-Autos im ersten Halbjahr 2025