VW ID.3 GTX FIRE+ICE kostet ab 56.020 Euro

Ein Jahr nach der Weltpremiere des Showcars präsentiert VW die limitierte Sonderedition des ID.3 GTX FIRE+ICE: „mit einem extrem dynamischen Antrieb, exklusiver Lackierung und vielen Design-Highlights“. Das auf der „GTX“-Topversion des Kompakt-Elektroautos ID.3 basierende Showcar hatte das Unternehmen 2024 beim ID.-Treffen in Locarno vorgestellt.

Das nun in Kleinserie kommende Modell wurde in Zusammenarbeit mit der Modemarke Bogner FIRE+ICE entwickelt – wie schon der Golf II Fire and Ice, der in den 90er-Jahren zum Überraschungserfolg wurde. Als Hommage an das Geburtsjahr des Urmodells sind 1990 Exemplare des ID.3 GTX FIRE+ICE bestellbar. Die Preise starten in Deutschland ab 56.020 Euro.

Martin Sander, VW-Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales: „Die Resonanz auf das Showcar im letzten Jahr war überwältigend. Viele Volkswagen Fans haben sich gewünscht, dass wir das Auto in Serie bringen. Und diesem Wunsch haben wir sehr gerne entsprochen. Der ID.3 GTX FIRE+ICE zeigt, wie hochemotional unser sportliches Topmodell ist und transferiert zudem ein Stück Volkswagen Geschichte in die elektrische Zukunft.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Der ID.3 GTX FIRE+ICE ist in zwei Motorvarianten mit 210 kW (286 PS) und 240 kW (326 PS) erhältlich. In beiden Leistungsstufen entwickelt die E-Maschine ein maximales Drehmoment von 545 Nm. In der stärkeren Version sprintet das Sondermodell in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird erst bei 200 km/h elektronisch abgeregelt. Zudem ist hier das Sport-DCC-Fahrwerk serienmäßig an Bord, für die 210-kW-Version ist es optional erhältlich. Die elektrische Energie liefert eine Batterie mit einer Netto-Speicherkapazität von 79 kWh, die an DC-Schnellladesäulen mit bis 185 kW geladen werden kann. In circa 26 Minuten ist das Akkupaket mit dieser Leistung von 10 auf 80 Prozent gefüllt. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 591 Kilometern.

Der ID.3 GTX FIRE+ICE sticht vor allem durch seine Lackierung in „Ultra Violet Metallic“ heraus. Die Farbgebung ist eine Hommage an den Golf-Vorgänger, der in einem ähnlichen Farbton erhältlich war. Die Dachrahmenleiste setzt mit dem roten Eloxal-Lack „Flaming Red“ zusätzlich einen Akzent. Die C-Säule ziert eine transparent-matte Folierung mit dem geometrischen FIRE+ICE-Muster. Darüber hinaus ist der Dachkantenspoiler mit dem Fire-and-Ice-Logo aus den 1990er-Jahren versehen.

Eine weitere Besonderheit sind die 20-Zoll-Felgen „Locarno“, die durch eine Ultra-Violett-Metallic Eloxal-Lackierung mit Glanzdrehung und roter GTX-Nabenabdeckung das Erscheinungsbild unterstreichen. Die LED-Heckleuchten der neuesten Generation wurden für das Sondermodell abgedunkelt. Ein besonderes Highlight sind laut VW die Licht-Projektionen beim Öffnen, die grafische Darstellungen der Elemente „Fire“ (Fahrerseite) und „Ice“ (Beifahrerseite) auf dem Boden erscheinen lassen.

Der Innenraum ist farblich zweigeteilt: Während auf der Fahrerseite und dem dahinter liegenden Sitz die Akzentfarbe „On Fire Red“ an Sitzen und Nähten vorherrscht, sind die Sitze und das Interieur der Beifahrerseite von Designelementen in „Keep Cool Blue“ („Ice“) geprägt. Auch Lenkrad, Instrumententafel, Türverkleidungen sowie die Fußmatten wurden mit farbigen Nähten und Logos individualisiert. Inspiriert von den Bogner-FIRE+ICE-Kollektionen sind die Sitze im Stil von Daunenjacken gesteppt und mittig mit einem angedeuteten Reißverschluss und dem FIRE+ICE-Logo versehen.

Der ID.3 GTX FIRE+ICE verfügt serienmäßig über Features, die in unterschiedlichen Paketen zusammengefasst sind:

„Interieur Paket Plus“ inklusive Top-Sportsitzen mit elektrischer Massagefunktion, Augmented-Reality-Head-Up-Display und Soundpaket von Harman Kardon

„Komfortpaket“ unter anderem mit 2-Zonen Climatronic und Navigationssystem

„Assistenzpaket“ unter anderem mit Park Assist Plus, Rückfahrkamera, Keyless Access und elektronischem Abstandstempomat ACC

Darüber hinaus ist ein Sportfahrwerk in beiden Versionen des limitierten Modells inbegriffen. Die 240 kW (326 PS) starke Version ist zusätzlich mit der adaptiven Fahrwerksregelung Sport-DCC ausgerüstet und kann optional mit 235er-Sportreifen ausgestattet werden.