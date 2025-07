Stellantis: Elektro-Transporter künftig auch als Basis für Wohnmobile

Stellantis Pro One verkündet den Produktionsstart des Cargo Box BEV. Der vollelektrische Transporter wird im italienischen Werk Atessa (Chieti) hergestellt, wo auch die großen Vans der Marken Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot und Vauxhall entstehen.

Als das leistungsfähigste BEV-Leichtnutzfahrzeug biete der Cargo Box ein hohes Ladevolumen von 18,3 m³, ergänzt durch einen geräumigen Innenraum mit Abmessungen von 4.230 Millimetern Länge, 2.032 Millimetern Breite und 2.150 Millimetern Höhe, wirbt der Hersteller.

Das Fahrzeug basiert auf der batterieelektrischen Chassis-Cab-Version mit einem maximalen Drehmoment von 410 Nm und einer Leistung von 200 kW (270 PS), gepaart mit einer 110 kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 323 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglicht. Für Kunden, die zusätzlichen Laderaum benötigen, ist er auch in der Konfiguration L4 erhältlich, die das Ladevolumen auf 20,5 m³ bei einer Innenlänge von 4.500 Millimetern und einer Höhe von 2.300 Millimetern vergrößert.

Um das Angebot der „Large-Van“-Baureihe zu erweitern, führt Stellantis Pro One nun die 22-kW-AC-Ladung als Standard ein. Eine Komplettladung kann damit über Nacht erfolgen, sodass das Fahrzeug zu Beginn des nächsten Arbeitstages einsatzbereit ist. Die 22-kW-AC-Ladung ermöglicht eine vollständige Aufladung in 6 Stunden, also in der Hälfte der Zeit im Vergleich zur vorherigen 11-kW-Lösung. DC-Ladung ist mit bis zu 150 kW möglich.

Das Werk in Atessa ist mit über 1.200.000 Quadratmetern Fläche das größte Werk in Europa, das ausschließlich leichte Nutzfahrzeuge herstellt. 80 Prozent der Produktion sind für den Export in 75 Länder weltweit bestimmt. Es ist auch einer der Hubs von Stellantis CustomFit: Das Umbau- und Personalisierungsprogramm umfasst die Integration von Lösungen, die in Zusammenarbeit mit einem Netz von über 550 zertifizierten Partnern weltweit entwickelt wurden. „Dieses umfassende Netzwerk ermöglicht es Stellantis, auf alle professionellen Kundenbedürfnisse einzugehen und umgerüstete Fahrzeuge über das Händlernetz anzubieten, wodurch die Lieferzeiten und die Kundenerfahrung optimiert werden“, heißt es.

Ein Bereich von besonderem Interesse für Stellantis CustomFit ist laut dem Unternehmen die Realisierung von Umbauten für den Caravan- und Wohnmobilsektor (RV, Recreational Vehicles), in dem Stellantis Pro One eigener Angabe nach unangefochtener Marktführer ist. Künftig wird man auch eine vollelektrische Version für Freizeitfahrzeuge anbieten. „Wir sind bereit, eine BEV-Baureihe auf den Markt zu bringen, um die Anforderungen unserer anspruchsvollen Kunden zu erfüllen“, so Arnaud Leclerc, Global Head von Stellantis CustomFit. Technische Daten werden noch nicht genannt.