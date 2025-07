Leapmotor: „Sind in Deutschland auf dem Vormarsch“

Der europäische Autokonzern Stellantis hat in den chinesischen Elektroautobauer Leapmotor investiert und exportiert mit einem Gemeinschaftsunternehmen Fahrzeuge aus der Volksrepublik. Auf dem wichtigen deutschen Markt habe die China-Marke in den vergangenen Wochen und Monaten immer stärker Fuß gefasst und richtungsweisende Verkaufserfolge eingefahren, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

So habe Leapmotor im Juni mit über 1 Prozent den bisher höchsten Elektroauto-Marktanteil seit Markteintritt in Deutschland erreicht. Im Mai und im Juni 2025 seien mehr als 1.000 Leapmotor hierzulande neuzugelassen worden – damit rückte Leapmotor erstmals in die „Top 3“ der chinesischen Automobilhersteller in Deutschland vor. Mit einem Privatkundenanteil von rund 70 Prozent belege Leapmotor im 1. Halbjahr 2025 einen Spitzenplatz im deutschen Automobilmarkt.

„Unser übergeordnetes Ziel ist nachhaltiges und profitables Wachstum. Dabei haben wir gerade im zweiten Quartal einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Leapmotor-Deutschland-Chef Martin Resch mit Blick auf die Halbjahresbilanz. „Unsere Auftragseingänge liegen ebenfalls über Plan, so dass die Dynamik in der zweiten Jahreshälfte weiter Fahrt aufnehmen wird. Unsere tollen Produkte, die für ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis stehen, und unser stark gewachsenes und professionelles Händlernetz werden uns hierbei helfen.“

Aktuell hat Leapmotor in Deutschland eigenen Angaben nach mehr als 100 Vertriebsstandorte. Damit ist die Marke beim Ausbau des Händlernetzes laut Resch deutlich schneller vorangekommen als geplant. „Ein gut ausgebautes Partnernetzwerk ist gerade für eine weniger bekannte Marke ein echtes Asset, von dem wir zunehmend mehr profitieren werden. Schon am Jahresende soll jeder Leapmotor-Interessierte in Deutschland in weniger als 25 Minuten bei einem Händler sein können.“

Mit Blick auf die kommenden Monate erwartet das chinesische E-Auto-Startup Impulse von der laufenden Modelloffensive. So ist das Flaggschiff C10 gerade in der Version mit Reichweitenverlängerer C10 REEV in den deutschen Handel gerollt und das Kompakt-SUV B10 soll noch in diesem Jahr seinen Marktstart feiern. Auf der IAA Mobility in München plant Leapmotor zudem, „eine Weltneuheit“ zu präsentieren. Bereits verfügbar ist neben dem vollelektrischen großen SUV C10 der Batterie-Kleinwagen T03.

„Wir sind mit Leapmotor in Deutschland auf einem guten Weg. Die parallel eingeleitete Intensivierung unserer Marketing-Aktivitäten wird dazu beitragen, dass unsere Marke noch mehr Bekanntheit in Deutschland erlangen wird und noch mehr potenzielle Kundinnen und Kunden erreicht werden“, sagt Resch. Leapmotor ist seit Juni im deutschen Werbefernsehen vertreten, zudem sind digitale Werbeformate geplant sowie Partnerschaften zur Stärkung der Marke.