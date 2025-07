„Clever-Tanken“-App zeigt erstmals Ad-hoc-Strompreise für E-Autos

Die App des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken präsentiert sich seit Anfang Juli in aufgefrischter Form. Mir ihr können Autofahrer die Kraftstoffpreise in ihrer Umgebung vergleichen. Nutzern des App-Bereichs „Clever Laden“ steht zudem ein neuer Service zur Verfügung: Wer sein Elektroauto in Deutschland an Ad-hoc-Säulen laden möchte, kann künftig auch hier die Preise vergleichen.

„Nutzerinnen und Nutzer von Elektrofahrzeugen haben von jeher ein Problem: Entweder führen sie einen Stapel Ladekarten mit sich oder sie haben zahllose Apps auf ihrem Smartphone installiert, um die Ladesäulen der verschiedenen Anbieter zu aktivieren und das Aufladen zu bezahlen. Wer schnell ein paar Kilowattstunden an einem Ladepunkt in der Umgebung laden will und keine passende Karte oder App bei sich hat, kann die Säule nicht nutzen. Das kann in dringenden Situationen unangenehm werden“, sagt Steffen Bock.

Bock ist Geschäftsführer von Clever Tanken. Das Verbraucherinformationsportal war eigener Angaben nach weltweit der erste Dienst, der den Vergleich von Kraftstoffpreisen ermöglichte. „Als wir mit unserem Service starteten, wurden uns die Preise an den Tankstellen ausschließlich von Autofahrerinnen und Autofahrern gemeldet. Seit 2013 erhält Clever Tanken die aktuellen Preise von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Diese werden wiederum direkt von den Tankstellen gemeldet“, erklärt Bock.

Der Bereich „Clever Laden“ ist seit 2018 Teil der Clever-Tanken-App und ermöglicht es Nutzern, Ladepunkte im Umkreis und entlang der Fahrstrecke zu finden. „Ab sofort können die Nutzer von ‚Clever Laden‘ zudem erstmals in Deutschland die Preise für Ad-hoc-Ladevorgänge abrufen – also für das spontane Laden ohne Vertrag. Damit wollen wir ein transparentes System über alle Anbieter hinweg etablieren, das es in Deutschland bisher nicht gab“, so Bock.

AFIR schafft Standards für spontanes Laden

Die rechtliche Grundlage dafür wurde im vergangenen Jahr geschaffen: Seit dem 13. April 2024 verpflichtet die überarbeitete EU-Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) Betreiber neu errichteter, öffentlich zugänglicher DC-Ladesäulen mit mindestens 50 kW Ladeleistung, spontane Ladevorgänge ohne vorherigen Vertrag zu ermöglichen. Diese Ladesäulen müssen gängige Zahlungsmittel wie Kredit- oder Debitkarten sowie alternativ auch QR-Code-basierte Zahlungssysteme unterstützen. Ladepunkte mit geringerer Leistung oder ältere Anlagen können von den Betreibern freiwillig nachgerüstet werden.

Ein Vergleich der Ad-hoc-Preise war laut Clever Tanken bislang aber nicht möglich, weil das Netz an entsprechenden Ladesäulen – und damit auch der Markt – noch klein sei und die Preise nicht systematisch erfasst würden. Diese Lücke wolle man jetzt schließen. „Zum Start enthält die Liste an vielen Ladepunkten noch keine Preise – teils, weil Betreiber sie nicht melden müssen, teils, weil technische Voraussetzungen noch fehlen oder uns die Ad-hoc-Preise noch nicht vorliegen. Allerdings füllen wir die Daten über diverse verfügbare Quellen Schritt für Schritt. Zusätzlich können uns die Autofahrenden Preise melden. Je mehr Nutzer mitmachen, desto schneller füllen sich die Preislisten – und desto aktueller sind sie auch“, erläutert Bock.

Im Bereich „Clever Laden“ der Clever-Tanken-App lassen sich wie bisher Ladepunkte in der Umgebung finden, Details abrufen, Favoriten anlegen. Neu ist, dass sich nun auch Ad-hoc-Preise einsehen und melden lassen.

Bock betont: „Wir haben beim Spritpreisvergleich gelernt, wie wichtig transparente Preise und ein einfacher Zugang zu Tankmöglichkeiten für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Diese Prinzipien gelten auch für die E-Mobilität. Zusammen mit perspektivisch sinkenden Strompreisen liegt hier der Schlüssel für eine nachhaltige Marktentwicklung – nicht bei kleinteiligen Subventionen oder Kaufprämien.“