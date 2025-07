Aral Pulse nimmt vier neue deutsche HPC-Standorte in Betrieb

Aral Pulse hat kürzlich an vier weiteren Standorten in Deutschland neue Schnellladesäulen mit einer Leistung von bis zu 300 kW installiert. Die neuen HPC-Stromtankstellen (High Power Charging) verteilen sich auf drei Bundesländer.

In Düsseldorf wurden drei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten an der Aral-Tankstelle in der Bergischen Landstraße 605 errichtet – nahe der A3-Ausfahrt Mettmann/Düsseldorf-Hubbelrath. Es ist der fünfte Aral-Pulse-Standort in der NRW-Landeshauptstadt.

Ebenfalls drei Schnelllader gingen in Eisenach in Betrieb. Diese befinden sich an der Tankstelle An der Karlskuppe 1, nahe der B19-Ausfahrt Eisenach-Weststadt und unweit der A4. Vor Ort gibt es auch eine Filiale einer Fast-Food-Kette.

Ein dritter Standort wurde in Forchheim in Bayern in der Bamberger Straße 91 eingerichtet. Dort stehen nun fünf Ladesäulen mit insgesamt zehn Ladepunkten. Die Tankstelle liegt in der Nähe der A73-Ausfahrt Forchheim-Nord.

Größter neuer Standort ist der Gewerbepark B in Wörth an der Donau, ebenfalls in Bayern. Dort wurden sechs Schnellladesäulen mit insgesamt zwölf Ladepunkten errichtet. Der Standort an einer Aral-Tankstelle liegt unmittelbar an der A3 Regensburg – Passau an der Ausfahrt Wörth a.d. Donau/Wiesent. In der Nähe, unter anderem an der benachbarten Fast-Food-Filiale, gibt es bereits Schnelllader anderer Anbieter.

Zum Einsatz kommt bei allen neuen Standorten der Hypercharger HYC300 von Alpitronic mit bis zu 300 kW Leistung. Das neuere HYC-400-Modell wird derzeit noch nicht genutzt.

Seit Mai gelten neue Preise bei Aral Pulse: Im Ad-hoc-Tarif für DC-Laden über 50 kW liegt der Preis bei 0,69 Euro pro Kilowattstunde (kWh).

„Wir betreiben inzwischen mehr als 3.600 Ladepunkte an über 500 Standorten und gehören damit zu den größten Schnellladeanbietern Deutschlands“, erklärt Alexander Junge, Aral-Vorstand für Elektromobilität. „Unser ultraschnelles Ladeangebot wird sehr gut angenommen.“