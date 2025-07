Volkswagen-Gewinn bricht im zweiten Quartal 2025 deutlich ein

Das Ergebnis des Volkswagen-Konzerns nach Steuern ist im zweiten Quartal 2025 um mehr als ein Drittel eingebrochen. Der Gewinn sank im Vorjahresvergleich um 36,3 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilt.

Als Grund gibt Europas größter Autohersteller insbesondere hohe Belastungen aus erhöhten US-Importzöllen, Rückstellungen für Restrukturierungen bei Audi, VW Pkw und Cariad sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der CO₂-Regulierung an. Ergebnismindernd hätten auch Mixeffekte, etwa durch einen höheren Anteil noch margenschwächerer Elektrofahrzeuge, sowie Preis- und Währungskurseffekte gewirkt.

Volkswagen hat seine Geschäftserwartungen gesenkt: Der Konzern rechnet nun nur noch mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau statt mit einem Anstieg von bis zu 5 Prozent. Das Unternehmen geht bei der Prognose davon aus, dass die Einfuhrzölle für Neuwagen in die USA am unteren Ende der Erwartungen bei 27,5 Prozent bleiben. Im günstigsten Fall rechnet der Konzern mit einem Zollsatz von 10 Prozent. „Es besteht hohe Unsicherheit in Bezug auf die weitere Entwicklung der Zollsituation und ihrer Effekte und Wechselwirkungen“, heißt es in einer Mitteilung.

Konzernchef Oliver Blume bleibt optimistisch: Volkswagen habe sich in einem extrem herausfordernden Umfeld wirtschaftlich behauptet. „Grundlage ist der Erfolg unserer neuen Produkte. Wir haben Design, Technologien und Qualität spürbar verbessert und maßgebliche Fortschritte bei der Software erzielt. In einem weltweit anspruchsvollen Marktumfeld bleiben unsere Verkaufszahlen stabil.“ In Europa habe der Konzern seine Spitzenposition auch in der Elektromobilität mit 28 Prozent Marktanteil ausgebaut.

„Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt. Getragen von unserer fortgeführten Produktoffensive und einer konstant guten Nachfrage erwarten wir, dass sich der positive Trend im zweiten Halbjahr fortsetzt“, so Blume. Volkswagen betont den Auftragseingang in Westeuropa, der gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein deutliches Plus zeige. Treiber seien neue Modelle aller Antriebsarten, darunter die Elektroautos VW ID.7 Tourer, Škoda Elroq und Audi Q6 e-tron. Die Auftragseingänge für vollelektrische Fahrzeuge seien mit einem Zuwachs von 62 Prozent besonders stark.

Das Ergebnis im zweiten Quartal liege trotz Belastungen mit knapp sieben Prozent am oberen Ende der unternehmenseigenen Erwartungen, erklärt Finanzchef Arno Antlitz. „Das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Doch am Ende zählt das Geld, was tatsächlich in der Kasse ankommt. Deshalb müssen wir die laufenden Programme zur Ergebnisverbesserung entschlossen umsetzen und wo nötig beschleunigen.“

Die weiteren Herausforderungen ergeben sich laut Volkswagen insbesondere aus einem Umfeld politischer Unsicherheit, zunehmenden Handelsbeschränkungen und geopolitischen Spannungen, der steigenden Wettbewerbsintensität, volatilen Rohstoff-, Energie- und Devisenmärkten sowie aus den seit Jahresbeginn verschärften emissionsbezogenen Anforderungen.