Nio verdoppelt Q1/2026 Absatz und Umsatz, macht aber wieder Verlust

Nio hat seine Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Demnach konnte sich der chinesische Elektroautobauer bei Absatz und Umsatz deutlich gegenüber dem Vorjahresquartal steigern.

Das Unternehmen lieferte in den Monaten Januar, Februar und März 83.465 Elektroautos aus. Das entspricht einem Anstieg von 98,3 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025. Die Auslieferungen ergaben sich durch 58.543 Fahrzeuge der Marke Nio, 13.339 Einheiten der auf erschwingliche Familien-Stromer fokussierten Marke Onvo und 11.583 E-Autos der Kleinwagen-Marke Firefly.

Der Umsatz belief sich im Q1/2026 auf 25,53 Milliarden Yuan (ca. 3,2 Mrd. Euro). Das stellte einen Anstieg von 112,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025 dar. Nachdem im vierten Quartal 2025 erstmals ein Gewinn gelang, gab es diesmal wieder einen Nettoverlust in Höhe von 332,1 Millionen Yuan (ca. 42 Mio. Euro). Im Q1/2025 betrug das Minus aber noch 6,75 Mrd. Yuan (ca. 854 Mio. Euro).

„Wir freuen uns über die anhaltende Verbesserung aller wichtigen operativen Kennzahlen. Zukünftig werden wir die Kosten- und Betriebseffizienz weiter steigern und gleichzeitig unsere nachhaltigen Geschäftsmöglichkeiten stärken“, so Finanzchef Stanley Yu Qu. Unternehmenschef William Li sagte: „Nach elf Jahren kontinuierlicher Investitionen und großem Engagement hat das Unternehmen umfassende und systematische Innovationskompetenzen aufgebaut. Diese bilden die Grundlage für die kontinuierliche Einführung innovativer Produkte und die Stärkung unserer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit.“

Für das zweite Quartal des laufenden Jahres erwartet Nio zwischen 110.000 und 115.000 E-Auto-Auslieferungen. Das würde einem Anstieg von etwa 52,7 bis 59,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen. Dadurch könnte sich ein Gesamtumsatz zwischen 32,8 Mrd. Yuan (ca. 4,1 Mrd. Euro) und 34,4 Mrd. Yuan (ca. 4,4 Mrd. Euro) ergeben, was einen Anstieg von etwa 72,4 bis 81,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal darstellen würde.