Audi: Gewinneinbruch im 1. Halbjahr 2025 verdeutlicht Transformationsdruck

Audi hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Nach Steuern lag der Gewinn bei 1,3 Milliarden Euro – ein Minus von 37,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Volkswagen-Tochter, zu der auch Bentley und Lamborghini gehören, hatte im ersten Halbjahr 2022 noch 4,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem das Ergebnis im Halbjahresvergleich zurückgeht.

Als Gründe nennt Audi unter anderem die erhöhten US-Zölle, die das Unternehmen allein mit rund 600 Millionen Euro belastet haben. Finanzchef Jürgen Rittersberger erklärte: „Wir haben die durch die Zölle entstandenen Zusatzkosten nicht an unsere Kunden in den USA weitergegeben.“ Audi betreibt im Gegensatz zu BMW kein eigenes Werk in den USA.

Hinzu kommen hohe Kosten für den Konzernumbau. Im Frühjahr hatte Audi den Abbau von 7.500 Stellen in Deutschland bis 2029 angekündigt und dafür Rückstellungen gebildet, die das Halbjahresergebnis ebenfalls mit 600 Millionen Euro belasteten. Erste positive Effekte aus der sogenannten Zukunftsvereinbarung konnten die Belastung allerdings zur Hälfte ausgleichen.

Der Absatz ist im ersten Halbjahr geschrumpft, vor allem in den USA und China. Diese Märkte gelten derzeit als besonders schwierig. In China verschärft sich der Preiswettbewerb, besonders bei Elektroautos. Audi setzt hier auf neue Modelle, die demnächst in der Volksrepublik auf den Markt kommen sollen.

Angesichts der Entwicklungen hat Audi seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Die Umsatzerwartung liegt nun bei 65 bis 70 Milliarden Euro – 2,5 Milliarden weniger als zuvor. Auch die Rendite soll niedriger ausfallen. Eine mögliche Entlastung könnte sich aus der kürzlich verkündeten Zolleinigung zwischen der EU und den USA ergeben. Diese sei jedoch noch in Prüfung, sagte Rittersberger. Noch habe man keine Details und nichts Schriftliches. Grundsätzlich begrüße man aber die neue Planbarkeit.

Rittersberger betonte, dass die Zahlen zeigten, „wie notwendig die eingeleitete Transformation ist“. Audi wolle mittelfristig mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr einsparen. Man werde mit Nachdruck an den geplanten Veränderungen festhalten.

Die Auslieferungen im Überblick

Im ersten Halbjahr 2025 lieferte die Volkswagen-Markengruppe Progressive 794.088 (-5,9 %) Automobile der Marken Audi, Bentley und Lamborghini sowie 30.234 (-5,7 %) Motorräder der Marke Ducati aus.

Die Kernmarke verzeichnete dabei im ersten Halbjahr 2025 mit mehr als 101.000 weltweit übergebenen Elektroautos einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (+32 %). Dabei waren die batterieelektrischen Modelle (BEV) insbesondere in Frankreich (+196 %), den Niederlanden (+86 %) und im Heimatmarkt Deutschland (+76 %) beliebt. Besonders gefragt im E-Segment: das Kompakt-SUV Audi Q4 e-tron mit rund 45.000 Auslieferungen und das größere SUV Audi Q6 e-tron mit rund 36.000 Einheiten.

In Europa (ohne Deutschland) legten die vollelektrischen Modelle mit mehr als 53.000 Einheiten (+46 %) zu. Insgesamt übergab Audi in der Region rund 232.000 Fahrzeuge in Kundenhand (-4 %). In Deutschland war der Anstieg bei den E-Modellen mit knapp 21.000 ausgelieferten Fahrzeugen (+76 %) besonders deutlich. Audi verzeichnete hierzulande insgesamt mit mehr als 103.000 Auslieferungen ein leichtes Plus (+1 %).

Weltweit übergab die Marke Audi im ersten Halbjahr 783.531 Fahrzeuge aller Antriebsarten an Kunden, was einem Rückgang von 5,9 Prozent entspricht. „Gleichzeitig sorgten die Auftragseingänge der vollelektrischen Modelle mit einer erheblichen Steigerung von 70 Prozent in Westeuropa für Aufwind“, unterstreichen die Ingolstädter. „Über alle Antriebsarten hinweg wuchsen die Auftragseingänge in Westeuropa im ersten Halbjahr um 11 Prozent.“