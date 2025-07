Shell eröffnet Schnellladestationen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Shell erweitert sein Schnellladenetz Shell Recharge in Rheinland-Pfalz und im Saarland. An vier Orten hat der Mineralölkonzern jeweils vier neue Ladepunkte eingerichtet. Einer der Standorte befindet sich auf einem Supermarkt-Parkplatz von Rewe, die anderen an Shell-Tankstellen.

Die neuen Ladestationen wurden an Tankstellen in Saarbrücken (Lebacher Straße), Ottweiler (Bliesstraße) und Ramstein (In dem Wat) sowie am Rewe-Markt in Frankenthal (Benderstraße) installiert.

Die Stromtankstelle in Saarbrücken bietet laut dem Portal Electrive Schnellladesäulen mit einer Maximalleistung von 300 kW. An den Standorten in Ottweiler und Ramstein handele es sich um Ladesäulen mit einer Maximalleistung von 400 kW. Bei Rewe in Frankenthal gebe es Lademöglichkeiten mit einer Maximalleistung von je 150 kW.

„Mit diesen insgesamt 16 Ladepunkten an Ladepunkten vier neuen Standorten setzen wir unseren Kurs fort, Elektromobilität alltagstauglich zu machen und ein flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland aufzubauen. Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland sind dabei ein besonderer Schwerpunkt“, so Florian Glattes, Leiter des Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Unser Ziel ist es, das Laden so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – genau dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind.“

Zuletzt hatte Shell schon die Eröffnung von 26 Ladepunkten verteilt über fünf Standorte in Bayern verkündet sowie von 32 neuen Ladepunkten an sieben Standorten in Berlin und Brandenburg.

Insgesamt betreibt Shell Recharge eigenen Angaben zufolge derzeit rund 1.700 Schnellladepunkte in Deutschland, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen liefern. Man plane, dieses Netz in den kommenden Jahren weiter auszubauen – insbesondere an Tankstellen und außerdem in Kooperation mit Partnern wie Rewe.