Deutschlandnetz: Erster E.ON-Ladepark an der Autobahn eröffnet

An der A7 bei Walsrode in Richtung Hannover hat die Autobahn GmbH des Bundes einen neuen Schnellladepark auf dem Parkplatz Wolfsgrund West eröffnet. Es handelt sich um den ersten von E.ON betriebenen Ladepark an einer unbewirtschafteten Rastanlage im Rahmen der sogenannten Autobahnlose für das staatlich geförderte „Deutschlandnetz“.

Die Autobahnlose wurden im Februar 2024 an vier Betreiber vergeben: Fastned, E.ON, TotalEnergies und Autostrom. Der neue Standort ist E.ONs erste Umsetzung daraus. Der Ladepark liegt verkehrsgünstig am Autobahndreieck Walsrode, wo sich die A7 mit der A27 kreuzt. Diese Lage macht den Standort zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Verkehr in Norddeutschland.

Technisch kommt am Standort Wolfsgrund West der Hypercharger HYC400 von Alpitronic zum Einsatz, der 400 kW Spitzenleistung bietet. Rechnerisch reicht das, um einen Mittelklassewagen binnen zehn Minuten mit Strom für 300 bis 500 Kilometer zu laden. Teilen sich zwei E-Autos eine Säule, kann jedes von ihnen mit mindestens 200 kW geladen werden.

Am Deutschlandnetz-Standort von E.ON bei Walsrode werden Ökostrom und gängige Bezahlmethoden angeboten. Der Preis für Ad-hoc-Laden beträgt laut dem Portal Electrive 0,73 Euro/kWh, mit einem Einführungspreis von 0,59 Euro/kWh für drei Monate.

Ein weiterer Ladepark in Gegenrichtung, Wolfsgrund Ost, soll in wenigen Tagen eröffnet werden. Der niedersachsenweit erste Schnellladepark im Deutschlandnetz wurde im Februar auf Walsroder Gebiet eröffnet, auf dem Parkplatz Hamwiede Nord. „Die beiden neuen Deutschlandnetz-Standorte liegen an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt für Autofahrerinnen und -fahrer“, so Ludolf von Maltzan von E.ON Drive Infrastructure.

Langfristig sollen an den hiesigen Autobahnen insgesamt 4.000 Schnellladepunkte entstehen. Das Deutschlandnetz ist so geplant, dass alle zehn Fahrminuten Ladesäulen an den Autobahnen zu erreichen sind.

Insgesamt schafft das Bundesministerium für Verkehr (BMV) mit dem Deutschlandnetz 9.000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos. Rund 900 Standorte entstehen im urbanen und ländlichen Raum, 200 direkt an den unbewirtschafteten Autobahn-Rastanlagen. Das BMV investiert in das Projekt rund 2,3 Milliarden Euro. Private Unternehmen bauen die Standorte des Deutschlandnetzes im Auftrag des Ministeriums. Im Jahr 2026 sollen alle Standorte fertiggestellt sein.