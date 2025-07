Nach Gewinneinbruch: Porsche-Chef kündigt „strategische Neuausrichtung“ an

Die Porsche AG hat in den ersten sechs Monaten einen Konzernumsatz von 18,16 Milliarden Euro erzielt (Vorjahr: 19,46 Milliarden Euro). Das operative Konzernergebnis lag bei 1,01 Milliarden Euro, 2024 waren es noch 3,06 Milliarden Euro. Die operative Konzernumsatzrendite betrug 5,5 Prozent, nach 15,7 Prozent im Vorjahr.

Im zweiten Quartal kam Porsche im reinen Autogeschäft nur noch auf 154 Millionen Euro Gewinn, das ist ein Rückgang von knapp 91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge schrumpfte auf 1,9 Prozent, nachdem sie im Vorjahresquartal noch bei fast 18 Prozent gelegen hatte.

„Wir haben es weltweit weiterhin mit erheblichen Herausforderungen zu tun. Es ist kein Unwetter, das vorüberzieht. Die Welt verändert sich massiv – und vor allem anders als noch vor einigen Jahren erwartet. Einzelne strategische Entscheidungen von damals erscheinen heute in einem anderen Licht. Deshalb entwickeln wir Porsche grundlegend weiter“, so Porsche-CEO Oliver Blume. „Unsere komplett erneuerte Produktpalette kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Wir gehen davon aus, dass wir ab 2026 wieder ein positives wirtschaftliches Momentum sehen werden.”

Für Porsche prägen laut Blume vor allem drei Faktoren die aktuelle Situation: „In China ist die Nachfrage im Premium- und Luxussegment extrem zurückgegangen. In den USA belasten zusätzlich Importzölle das Porsche Geschäft erheblich. Perspektivisch könnte auch die Dollar-Entwicklung einen Einfluss haben. Zudem verläuft die Transformation zur Elektromobilität insgesamt langsamer als erwartet, mit Konsequenzen im Zulieferernetz.“

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen treibt das Porsche-Management Maßnahmen „zur Reskalierung und Rekalibrierung“ des Sportwagenherstellers voran. Im ersten Halbjahr 2025 betrugen die Sonderaufwendungen für die Neuausrichtung des Unternehmens etwa 200 Millionen Euro und für die Batterieaktivitäten etwa 500 Millionen Euro. Zusätzlich etwa 400 Millionen Euro Belastung entstanden durch die US-Importzölle, weil Porsche seinen Kunden einen Preisschutz geboten hat.

Zweites Maßnahmenpaket wird mit Arbeitnehmervertretung verhandelt

„Ziel unserer strategischen Neuausrichtung ist es, unsere Rentabilität und Widerstandsfähigkeit zu stärken”, sagt Jochen Breckner, Vorstand für Finanzen und IT. Im zweiten Halbjahr nehme Porsche wie angekündigt Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung über ein zweites Maßnahmenpaket auf. „Um Porsche zukunftsfest zu machen, werden wir über weitreichende Ansätze sprechen“, erklärt Breckner. „Diese Maßnahmen sollen sich in den kommenden Jahren positiv auf die Erträge und den Cashflow auswirken.“

Im ersten Halbjahr lieferte Porsche weltweit 146.391 Fahrzeuge an seine Kunden aus. Davon waren 36,1 Prozent elektrifiziert: Diese unterteilen sich in 23,5 Prozent vollelektrische Fahrzeuge und 12,6 Prozent Plug-in-Hybride. In Europa lag die Quote der elektrifizierten Fahrzeuge bei rund 57 Prozent. Bestseller war das in der neuen Generation in Europa nur noch als Elektroauto erhältliche Mittelklasse-SUV Macan mit weltweit 45.137 Auslieferungen. In Nordamerika sowie in den Übersee- und Wachstumsmärkten verzeichnete Porsche jeweils einen Auslieferungsrekord.

„Wir werden auch künftig in enger Abstimmung mit unseren Vertriebsregionen Nachfrage und Angebot gemäß unserer Strategie ‘value over volume’ aussteuern. Basis dafür ist unser hochattraktives Produktangebot und die Stärke unserer Marke”, so Finanzvorstand Breckner. „Zudem sehen wir positive Impulse aus unseren Individualisierungs-Angeboten.“

Prognose für 2025 nach Zolleinigung angepasst

Nach der Einigung der EU-Kommission mit der US-Regierung zu Importzöllen hat Porsche seinen Ausblick für 2025 angepasst. Damit werden die erwarteten Auswirkungen der neuen Zölle ebenso berücksichtigt wie die seit Juni wirksamen Zolleffekte, die in der bisherigen Prognose noch nicht enthalten waren. Die aktualisierte Prognose beinhaltet nun ab dem 1. August erwartete Einfuhrzölle in Höhe von 15 Prozent sowie potenzielle Gegenmaßnahmen wie etwa Preisanpassungen. Diese sind darauf ausgelegt, die finanziellen Auswirkungen abzufedern.

Porsche erwartet weiterhin einen Konzernumsatz im Bereich von 37 bis 38 Milliarden Euro. Das entspricht der bisherigen Prognose. Am unteren Ende der Bandbreite rechnet Porsche mit einer Konzernumsatzrendite von 5 Prozent. Am oberen Ende der Bandbreite wird eine Konzernumsatzrendite von 7 Prozent erwartet. Das obere Ende liegt weiterhin im Rahmen der Prognose von Ende April. Der Ausblick beinhaltet erwartete Sondereffekte im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro.