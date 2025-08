Mutmaßlicher Hyundai Ioniq 2 bei Testfahrten gesichtet

Hyundai plant laut Berichten ein Crossover-Modell als rein elektrische Alternative zum kompakten, knapp 4,3 Meter langen SUV-Modell Bayon (Artikelbild). Nun gibt es im Netz erste Bilder eines getarnten Vorserienfahrzeugs.

Es wird erwartet, dass Hyundai ein Schwestermodell zum kommenden EV2 von Kia einführen wird. Die beiden Anbieter gehören wie die Edelmarke Genesis zu einem Konzern. Der neue Elektro-Hyundai mit dem Namen Ioniq 2 soll laut Autocar die Lücke zwischen dem in diesem Jahr gestarteten Kleinwagen Inster und dem kompakten SUV Kona Electric schließen.

Die Bilder des Fahrzeugs von Tests auf öffentlichen Straßen bestätigen, dass es von der Größe her dem Bayon mit Verbrennungsmotor ähnelt. Das neue Elektroauto werde „in den nächsten Monaten“ enthüllt, sagte der neue Europa-Chef Xavier Martinet im Juni gegenüber Autocar. Der Verkauf soll im dritten Quartal kommenden Jahres starten. Ein ähnlich großes Modell von Kia soll schon vorher angeboten werden.

We’ve just had a first look at the new Hyundai Ioniq 2 ahead of its September debut

Here’s what we know so far: https://t.co/2BKyN0VWkZ pic.twitter.com/PlKQJJfo88

— Autocar (@autocar) July 30, 2025