Batterie-Experte Winter: „Es ist wichtig, das Lithium-Ionen-Monopol zu brechen“

Das MEET Batterieforschungszentrum der Universität Münster und das benachbarte Helmholtz-Institut Münster (HI MS) feiern gemeinsam ein Doppeljubiläum. MEET blickt auf 15 Jahre Forschung zurück, das HI MS auf zehn. Beide Einrichtungen sind eng mit Prof. Dr. Martin Winter verbunden, der sie mitbegründet hat und bis heute wissenschaftlich leitet.

Im Interview hebt Winter hervor, dass die Lithium-Ionen-Batterie seit Jahrzehnten den Markt dominiert und durch kontinuierliche Forschung deutlich verbessert wurde. Neben dieser etablierten Technologie konzentrieren sich die Forschenden in Münster auch auf alternative Zellchemien, darunter die Lithium-Metall-Batterie, die vor allem in der Elektromobilität neue Reichweiten ermöglichen könnte. Winter betont jedoch: „Es gibt keinen Automatismus, der sicherstellt, dass die Lithium-Metall-Batterie eine Energiespeicherlösung der Zukunft sein wird.“

Trotz zahlreicher neuer Ansätze hält Winter die Lithium-Ionen-Technologie weiterhin für zukunftsfähig. „Auch wenn es viele nicht glauben wollen: Die Lithium-Ionen-Batterie wird noch besser werden.“ Wichtig sei jedoch, das Monopol dieser Technologie zu durchbrechen, da sich der Markt mit zunehmenden Anwendungen differenziere.

Ein besonders vielversprechender Ansatz sei die Natrium-Ionen-Batterie, die sich relativ einfach in bestehenden Produktionsanlagen fertigen lasse. In einem bundesweit größten Konsortium arbeiten MEET und HI MS gemeinsam mit über 20 Partnern am Aufbau eines industriellen Ökosystems für diese Technologie.

Fokus Nachhaltigkeit

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit in Münster liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Ein wesentlicher Ansatz ist das „Design for Recycling“, bei dem Batterie-Module oder -Zellen so gestaltet werden, dass sie sich automatisiert und effizient in ihre Einzelteile zerlegen lassen. Dabei spielt auch das Materialdesign eine wichtige Rolle: Ziel ist es, etwa durch den Einsatz wasserbasierter, sogenannter „grüner“ Binderlösungen für Elektrodenmaterialien, auf teure und potenziell toxische Lösungsmittel sowie fluorierte Binder zu verzichten.

Parallel dazu erforscht das MEET intensiv das direkte Recycling, bei dem insbesondere Kathodenmaterialien nach ihrer Nutzung reaktiviert und erneut in Batteriezellen verwendet werden. Auch das Helmholtz-Institut Münster arbeitet an Recyclinglösungen, speziell für Feststoffbatterien.

Unabhängige Batterieproduktion „strategische Notwendigkeit“

Im internationalen Vergleich sieht Winter nicht das Wettrennen mit Asien im Vordergrund, sondern den Aufbau eigener Marktanteile und Kompetenzen. Die Fähigkeit zur unabhängigen Batterieproduktion werde zur strategischen Notwendigkeit für Hightech-Standorte.

Trotz aktueller wirtschaftlicher Unsicherheiten investiert die deutsche Industrie weiter in den Ausbau der Elektromobilität. „Jetzt heißt es, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen, um nicht abgehängt zu werden“, sagt Winter. „Deutschland und Europa müssen, um der Dominanz asiatischer Akteure in der Batterietechnologie und den dazugehörigen Lieferketten zu begegnen, konstant die Kompetenzen und Technologien zur großvolumigen Batteriezellproduktion für alle Anwendungen aufbauen, auch als Versicherung gegen geopolitische Abhängigkeiten.“

Auch die Zusammenarbeit mit den USA spielt in der Batterieforschung eine wichtige Rolle. Trotz dortiger Budgetkürzungen bestehen laut Winter noch stabile Kooperationen, unter anderem mit der Stanford University und mehreren nationalen Forschungslaboren. Die Auswirkungen der Entwicklungen in den USA auf die deutsche Forschung seien jedoch noch nicht absehbar.