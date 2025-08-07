Batterie-Experte Winter: „Es ist wichtig, das Lithium-Ionen-Monopol zu brechen“

Das MEET Batterieforschungszentrum der Universität Münster und das benachbarte Helmholtz-Institut Münster (HI MS) feiern gemeinsam ein Doppeljubiläum. MEET blickt auf 15 Jahre Forschung zurück, das HI MS auf zehn. Beide Einrichtungen sind eng mit Prof. Dr. Martin Winter verbunden, der sie mitbegründet hat und bis heute wissenschaftlich leitet.
Im Interview hebt Winter hervor, dass die Lithium-Ionen-Batterie seit Jahrzehnten den Markt dominiert und durch kontinuierliche Forschung deutlich verbessert wurde. Neben dieser etablierten Technologie konzentrieren sich die Forschenden in Münster auch auf alternative Zellchemien, darunter die Lithium-Metall-Batterie, die vor allem in der Elektromobilität neue Reichweiten ermöglichen könnte. Winter betont jedoch: „Es gibt keinen Automatismus, der sicherstellt, dass die Lithium-Metall-Batterie eine Energiespeicherlösung der Zukunft sein wird.“
Trotz zahlreicher neuer Ansätze hält Winter die Lithium-Ionen-Technologie weiterhin für zukunftsfähig. „Auch wenn es viele nicht glauben wollen: Die Lithium-Ionen-Batterie wird noch besser werden.“ Wichtig sei jedoch, das Monopol dieser Technologie zu durchbrechen, da sich der Markt mit zunehmenden Anwendungen differenziere.
Ein besonders vielversprechender Ansatz sei die Natrium-Ionen-Batterie, die sich relativ einfach in bestehenden Produktionsanlagen fertigen lasse. In einem bundesweit größten Konsortium arbeiten MEET und HI MS gemeinsam mit über 20 Partnern am Aufbau eines industriellen Ökosystems für diese Technologie.
Fokus Nachhaltigkeit
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit in Münster liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Ein wesentlicher Ansatz ist das „Design for Recycling“, bei dem Batterie-Module oder -Zellen so gestaltet werden, dass sie sich automatisiert und effizient in ihre Einzelteile zerlegen lassen. Dabei spielt auch das Materialdesign eine wichtige Rolle: Ziel ist es, etwa durch den Einsatz wasserbasierter, sogenannter „grüner“ Binderlösungen für Elektrodenmaterialien, auf teure und potenziell toxische Lösungsmittel sowie fluorierte Binder zu verzichten.
Parallel dazu erforscht das MEET intensiv das direkte Recycling, bei dem insbesondere Kathodenmaterialien nach ihrer Nutzung reaktiviert und erneut in Batteriezellen verwendet werden. Auch das Helmholtz-Institut Münster arbeitet an Recyclinglösungen, speziell für Feststoffbatterien.
Unabhängige Batterieproduktion „strategische Notwendigkeit“
Im internationalen Vergleich sieht Winter nicht das Wettrennen mit Asien im Vordergrund, sondern den Aufbau eigener Marktanteile und Kompetenzen. Die Fähigkeit zur unabhängigen Batterieproduktion werde zur strategischen Notwendigkeit für Hightech-Standorte.
Trotz aktueller wirtschaftlicher Unsicherheiten investiert die deutsche Industrie weiter in den Ausbau der Elektromobilität. „Jetzt heißt es, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen, um nicht abgehängt zu werden“, sagt Winter. „Deutschland und Europa müssen, um der Dominanz asiatischer Akteure in der Batterietechnologie und den dazugehörigen Lieferketten zu begegnen, konstant die Kompetenzen und Technologien zur großvolumigen Batteriezellproduktion für alle Anwendungen aufbauen, auch als Versicherung gegen geopolitische Abhängigkeiten.“
Auch die Zusammenarbeit mit den USA spielt in der Batterieforschung eine wichtige Rolle. Trotz dortiger Budgetkürzungen bestehen laut Winter noch stabile Kooperationen, unter anderem mit der Stanford University und mehreren nationalen Forschungslaboren. Die Auswirkungen der Entwicklungen in den USA auf die deutsche Forschung seien jedoch noch nicht absehbar.
Kommentare
Peter meint
Eigentlich ist es egal, was einzelne Analysten und Wissenschaftler wünschen oder fordern.
Relevant ist, was in den Konzernetagen verschiedener Industrien (Verleger, Energieversorger, Netzbetreiber, fossile Förderer, fossile Maschinen etc.) gewünscht und an Lobbyarbeit finanziert wird. Ergänzt um die Finanzierer der Demokratiezersetzung, wo es ja strukturelle Überschneidungen mit den eben Genannten gibt.
M. meint
Wichtig ist aus meiner Sicht:
– mittelfristig (innerhalb von 10 Jahren) von NMC in der Masse zu LFP umzuschwenken, schon alleine wegen der knappen Ressourcen, vor allem was Kobalt und Mangan angeht. Das ist schon deswegen wichtig, weil ansonsten ein paar skrupellose Geschäftemacher noch auf die Idee kommen, in der Tiefsee danach zu graben.
– bei Großbatterien ganz von Lithium wegzukommen. Bei dem Bedarf, den wir da im Sinne der EE haben, ist dann auch Lithium zu wertvoll – Natriumchlorid gibt es beinahe unbegrenzt. Der größere Platzbedarf ist weniger wichtig als der (zukünftig) geringere Preis.
Auch Subventionen sind an der Stelle wichtig.
Man hört an der Stelle oft „selbst schuld, hätte man sich früher darum gekümmert“ – ja und nein.
In China hat man sich früher darum gekümmert – aber immer staatlich subventioniert, weil ein strategisches Interesse besteht.
Wenn wir jetzt das strategische Interesse haben, unabhängig zu werden, muss das auch hier subventioniert werden, weil es wirtschaftlich alleine nicht funktioniert. Das hatte es „damals“ in China auch nicht.
Futureman meint
Leider legt das neue Wirtschaftsministerium den Fokus lieber auf die Förderung von Gas-Kraftwerken.
M. meint
Das ist wahr, und sehr, sehr traurig.
Aber was war von einer langjährigen Gas-Lobbyistin anderes zu erwarten?
Das Problem, dass Fr. Reiche uns nicht sagt: die 3,4 Mrd. aus dem Klimafont, die jetzt zur Deckelung des Gaspreises eingesetzt werden, sind irgendwann ausgegeben. Und dann ist mit dem Geld nichts passiert als für eine gewisse Zeit niedrigere Gasrechnungen.
Dann ist das Geld aber alle, und die Preise steigen.
Hätte man das Geld statt dessen in einen Ausbau von EE-Strom gesteckt, hätte man gleich das Gas gespart.
Futureman meint
Auf der einen Seite wird gesagt, das Geld ist knapp. Auf der anderen Seite ist es aber anscheinend kein Problem, jedes Jahr 70 Milliarden (Tendenz steigend) für Öl und Gas ins Ausland zu überweisen. Wären in 3 Jahren genau die 200 Milliarden, die gerade im Haushalt fehlen. So einfach wäre das.
M. meint
Da kommt es eben drauf an, wer diese 70 Mrd. hat.
Die liegen ja nicht beim Forschungs- oder Wirtschaftsministerium (das würde aktuell auch nichts nutzen, schon richtig), sondern bei Unternehmen und Verbrauchern, die eine bestehende Infrastrutur haben.
Der Verweis auf den Haushalt bringt aber nichts: die Unternehmen und Verbraucher schwenken nur um, wenn sie etwas sparen können.
Wenn die die eingesparten Geld aber dem Staat überweisen sollten (wie soll das genau ablaufen?), haben sie keinen Anreiz mehr.
Also fehlt das Geld weiterhin.
Für Öl und Gas werden auch höhere Steuern fällig. Es ist also so, dass sich der Staat bei der Energiewende sogar noch eher nach neuen Einnahmequellen umschauen muss. Das beschleunigt die Sache auch nicht.
Peter meint
Das Thema war neulich im Geladen-Podcast. Interessante Sichtweisen gab es da.