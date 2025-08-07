In Südbaden: Achte Porsche Charging Lounge eröffnet

Künftig steht in Ringsheim im Ortenaukreis eine neue Porsche Charging Lounge zur Verfügung. Wie die anderen markenexklusiven Schnellladestationen soll sie mit einer hohen Lade-Performance von bis zu 400 kW, einem entspannten Ambiente sowie der zentralen Abwicklung der Ladekosten über den Porsche Charging Service punkten.

Der zu Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern eröffnete neue Standort befindet sich unweit der Autobahn A5 in unmittelbarer Nähe zum Europapark Rust. Damit liegt er für Geschäftsreisende, Urlauber und Familien verkehrsgünstig, und auch Freiburg im Breisgau ist nur rund 40 Kilometer entfernt.

Die Schnellladestation in Ringsheim ist der achte exklusive Standort von Porsche. Die anderen Charging Lounges liegen in Bingen am Rhein, Estenfeld bei Würzburg, Hamburg, Ingolstadt, Koblach (Österreich), Leonberg sowie Nyon (Schweiz). „Damit lassen sich die Stationen bereits zu ersten interessanten Routen durch Europa nutzen: Eine solche Tour könnte beispielsweise von Bingen über Ringsheim nach Nyon führen“, wirbt Porsche.

Rund um die Uhr können in den Porsche Charging Lounges alle Elektro-Modelle des Sportwagenherstellers mit Strom versorgt werden. Auf dem Gelände in Ringsheim stehen dafür insgesamt sechs DC-Schnellladesäulen die gleichzeitig bis zu 400 kW Ladeleistung zur Verfügung stellen. Rein elektrische Porsche können dort ihr volles Schnellladepotenzial ausnutzen: Ein Taycan der aktuellen Generation lässt sich beispielsweise in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent Ladezustand bringen. Mit 21 Minuten benötigt ein Macan für diesen Ladevorgang kaum mehr Zeit.

Im Außenbereich sollen in Ringsheim überdachte Sitznischen mit eingelassenen Lautsprechern den Komfortanspruch unterstreichen. „Für einen angenehmen Aufenthalt im Innenbereich sorgen bequeme Lounge-Sessel, eine gut sortierte Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks, ein Kaffeeautomat, ein Wasserspender sowie zwei modern ausgestattete Sanitärräume“, so Porsche. Zudem stehe ein leistungsfähiges WLAN zur Verfügung.

Die Charging Lounges werden im Porsche Communication Management (PCM) und in der App My Porsche mit einem goldfarbenen Icon angezeigt. Um Zugang zu den Ladestationen sowie in den Lounge-Bereich zu erhalten, ist eine Porsche-ID erforderlich. Ist auch das Nummernschild mit der Porsche-ID verknüpft, öffnet sich die Schranke durch Kennzeichen-Erkennung automatisch. Das Fahrzeugkennzeichen kann in der My-Porsche-App hinterlegt werden. Alternativ erhält der Kunde über die Porsche Charging Card oder einen QR-Code aus der My-Porsche-App Zugang zum Standort sowie in die Lounge. Die Abrechnung nach einem Ladestopp erfolgt zentral über den Porsche Charging Service. Auf Wunsch ist die Zahlung auch ad hoc möglich.