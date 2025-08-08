Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:

Porsche bietet den neuen Macan nur als Elektroauto an. Anders als ursprünglich geplant, ist nun auch eine Verbrenner-Alternative in Arbeit. Mehr »

Eine Studie führt laut Aviloo zu Fehlinterpretationen bezüglich des Zusammenhangs von sportlichem Fahren und verlängerter Akku-Lebensdauer. Mehr »

Teslas Elektroauto-Verkäufe sanken in EU-Kernmärkten im Juli teils deutlich, obwohl eine neue Version des Bestsellers Model Y verfügbar ist. Mehr »

Markenchef Thomas Schäfer hat auf einer Betriebsversammlung bestätigt, dass die Elektroautos von VW in Zukunft anders heißen werden. Mehr »

Im Juli 2025 kamen in Deutschland 48.614 Elektroautos und 102.369 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (27.197 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »

Der neue iX3 steht laut BMW beispielhaft für den Nachhaltigkeitsansatz des Konzerns, der alle Phasen des Fahrzeuglebenszyklus berücksichtige. Mehr »

Der ADAC gibt wichtige Tipps, mit denen man die Ladegeschwindigkeit eines Elektroautos an einer Gleichstrom-Station (DC) optimieren kann. Mehr »

Ford treibt trotz hohen Verlusten seine Elektrifizierung voran. Bald sollen neue, ambitionierte Elektroauto-Pläne vorgestellt werden. Mehr »