Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:

Porsche kündigt Hybrid-Alternative zum vollelektrischen Macan an

Porsche-Macan-Elektroauto Porsche bietet den neuen Macan nur als Elektroauto an. Anders als ursprünglich geplant, ist nun auch eine Verbrenner-Alternative in Arbeit. Mehr »

Aviloo warnt: Kein längeres Batterieleben durch dynamisches Fahren

BMW-i5-Kombi Eine Studie führt laut Aviloo zu Fehlinterpretationen bezüglich des Zusammenhangs von sportlichem Fahren und verlängerter Akku-Lebensdauer. Mehr »

Tesla-Verkaufszahlen in Europa auch im Juli 2025 rückläufig

Tesla-Model-Y Teslas Elektroauto-Verkäufe sanken in EU-Kernmärkten im Juli teils deutlich, obwohl eine neue Version des Bestsellers Model Y verfügbar ist. Mehr »

VW-Markenchef bestätigt Abkehr von den „ID.“-Bezeichnungen

VW-ID.-2all Markenchef Thomas Schäfer hat auf einer Betriebsversammlung bestätigt, dass die Elektroautos von VW in Zukunft anders heißen werden. Mehr »

Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen Juli 2025

Elektroauto-Zulassungen-Juli-2025 Im Juli 2025 kamen in Deutschland 48.614 Elektroautos und 102.369 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (27.197 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »

BMW: Neuer iX3 „richtungsweisend für ganzheitliche Produktnachhaltigkeit“

Prototypen-Erprobung-des-neuen-BMW-iX3-Miramas-2025-4Der neue iX3 steht laut BMW beispielhaft für den Nachhaltigkeitsansatz des Konzerns, der alle Phasen des Fahrzeuglebenszyklus berücksichtige. Mehr »

Noch schneller Schnellladen: ADAC gibt Effizienz-Tipps

ADAC-Elektroauto-schnellladen Der ADAC gibt wichtige Tipps, mit denen man die Ladegeschwindigkeit eines Elektroautos an einer Gleichstrom-Station (DC) optimieren kann. Mehr »

Ford-CEO stellt neue E-Auto-Strategie in Aussicht: „Model-T-Moment“

Ford-Capri-Elektroauto Ford treibt trotz hohen Verlusten seine Elektrifizierung voran. Bald sollen neue, ambitionierte Elektroauto-Pläne vorgestellt werden. Mehr »

