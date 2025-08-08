Subaru erwägt elektrischen BRZ für Europa

Subaru erwägt laut einem Bericht eine Rückkehr des Sportcoupés BRZ nach Europa in seiner dritten Generation. Das Modell könnte ein weiteres neues Elektroauto der japanischen Marke werden. Wie das Management gegenüber Autocar erklärte, sei dies Teil einer umfassenderen Debatte darüber, wie man in das europäische Sportwagensegment zurückkehren und Enthusiasten bedienen könnte.

Europachef David Dello Stritto sagte im Gespräch mit Autocar, dass die Marke BRZ in Form eines Elektroautos nach Europa zurückkehren könnte. „Unsere Optionen sind offen.“ Inoue Masahiko, der globale E-Auto-Produktchef der Marke, bestätigte, dass eine Elektro-Version des BRZ „in Erwägung gezogen wird“. Das habe man bereits in der Vergangenheit auch mit dem langjährigen Partner Toyota intensiv geprüft.

„Wir haben in Betracht gezogen, den BRZ und den GT86 zu elektrifizieren, aber die Win-Win-Beziehung ist wichtiger, und im Moment können wir nicht die Art von Vorteilen für beide Seiten erzielen“, so Masahiko. Die Marke hat 2023 die Idee eines elektrischen Sportcoupés mit dem hochbeinigen Konzept Subaru Sport Mobility angeteasert.

Elektro-Version „einfacher“ als Elektrifizierung des aktuellen BRZ

Auf die Frage, ob der aktuelle BRZ stattdessen mit einem elektrifizierten Antriebsstrang nach Europa kommen könnte, antwortete Masahiko, dass dies aufgrund des begrenzten Platzangebots des Fahrzeugs „schwierig“ wäre und dass eine elektrische Version „einfacher“ zu entwickeln sei.

Subaru strebt bis 2030 einen weltweiten Absatz von rund 1,2 Millionen Fahrzeugen an (2024: 976.000) – etwa die Hälfte davon sollen Elektroautos sein. Die Marke will durch die Elektrifizierung ihre bekannten Stärken unterstreichen – insbesondere den Allradantrieb. Neben der zweiten Generation des Mittelklasse-SUV Solterra gibt es ab diesem Jahr das neue Offroad-Kombi-Modell E-Outback sowie den neuen SUV-Crossover Uncharted als E-Autos im Programm.

Masahiko betonte, dass sich die drei aktuellen Baureihen vor der Einführung neuer, möglicherweise besonders sportlicher Elektroautos erst beweisen müssen. „Wir haben ein sehr positives Gefühl, was Subaru-Enthusiasten angeht, aber wir müssen erst sehen, wie sich Uncharted schlägt.“