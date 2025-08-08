Sono versteigert Elektroauto-Vergangenheit

Statt das Solar-Elektroauto Sion zu bauen, tritt das Münchner Unternehmen Sono Motors künftig unter der neuen Marke SonoSolar auf. Das Ziel ist inzwischen, ein führender Anbieter von Solartechnologie zu werden. Der Insolvenzverwalter des ehemaligen Sion-Programms hat nun mit der Versteigerung der verbliebenen Assets begonnen – darunter Komponenten, Prototypen und Werkzeuge.

„Es sind physische Zeugen einer Pionierphase, die uns und eine ganze Community geprägt hat – technisch, menschlich, kulturell“, so Sono in einer Mitteilung. „Auch wenn diese Assets nicht Teil unserer aktuellen operativen Ausrichtung sind, möchten wir die Sichtbarkeit der Auktion unterstützen. Wir glauben, dass viele dieser Stücke für Entwickler:innen, Sammler:innen, Bildungseinrichtungen oder einfach für Neugierige mit Leidenschaft für Mobilitätswandel von großem Interesse sein könnten.“

Für das Unternehmen markiere die neue Marke SonoSolar den klaren Fokus auf Solar für Mobilität, heißt es. Man konzentriere sich künftig auf Technologie für Fahrzeughersteller und Flottenbetreiber weltweit. Die Auktion der Vergangenheit als angehender Elektroautobauer umfasst auch komplette Prototypen des Sion.

„Mit dem Rebranding wollen wir unsere Entwicklung visualisieren und ‚Solar‘ in den Vordergrund stellen, anstatt ‚Motors‘ – da wir schon seit geraumer Zeit kein Pkw-Hersteller mehr sind”, so Georg Zurmühl, Head of Commercial bei SonoSolar. „Stattdessen sind wir der führende Anbieter von Solarlösungen für die Automobilindustrie. Der neue Markenname und das neue Logo spiegeln diese Veränderung wider und erinnern uns dennoch an unser Erbe als Solar-Mobility-Pioniere.“

Den Plan für sein eigenes Elektroauto mit Solarzellen in der Karosserie hatte Sono Motors Anfang 2023 aufgegeben, weil das Geld dafür fehlte. Die Finanzierung des Projekts war maßgeblich über Vorauszahlungen der Community vorangetrieben worden.