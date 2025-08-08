VW Touareg soll vor dem Aus stehen

VW will laut Berichten im nächsten Jahr die Produktion des auch als Plug-in-Hybrid verkauften Touareg einstellen. Offiziell bestätigt hat der Konzern diesen Schritt bislang nicht. Sollte es dazu kommen, würde damit das Kapitel der Premium-Fahrzeuge bei der Marke endgültig beendet.

Der Touareg wurde 2002 zusammen mit der Luxuslimousine Phaeton eingeführt. Während der Phaeton bereits 2016 ohne Nachfolger eingestellt wurde, läuft der Touareg derzeit in dritter Generation. Seit 2018 wird das aktuelle Modell produziert. Mit der ab 2027 geltenden Euro-7-Norm wären teure Anpassungen nötig, das rechnet sich wohl nach Meinung des Herstellers nicht.

Die mutmaßliche Entscheidung gegen eine Neuauflage des Touareg könnte mit der zunehmenden Bedeutung günstigerer, modernerer Modelle zusammenhängen. So rückt der neue Tayron als Nachfolger des Tiguan Allspace in das Segment des Touareg vor. Mit 4,79 Metern Länge ist er nur geringfügig kürzer, bietet aber Platz für bis zu sieben Personen und basiert auf der modernen MQB-evo-Plattform. Zudem ist er deutlich günstiger: Während der Touareg rund 75.000 Euro kostet, startet der Tayron bereits bei etwa 45.000 Euro und ist ebenfalls teilelektrisch erhältlich.

Absatzzahlen unterstreichen den Wandel: Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland laut der Automobilwoche 3.345 Touareg zugelassen. Der Tayron hingegen kam im selben Zeitraum auf 10.800 Einheiten.

Der Touareg teilt sich seine Plattform mit mehreren Premium-SUVs wie Porsche Cayenne, Audi Q7, Bentley Bentayga und Lamborghini Urus. Ob das Produktionsaus Auswirkungen auf das Werk in Bratislava hat, ist unklar. Dort laufen alle genannten Modelle vom Band.

Audi plant derweil, den nächsten Q7 auf einer neuen Plattform (PPC) zu bauen. Diese basiert auf einer Weiterentwicklung des Modularen Längsbaukastens und wird bereits bei Q5 und A5 eingesetzt. Während Porsche den Cayenne weiterhin auch als Verbrenner anbieten will, verfolgt VW offenbar eine andere Strategie. Bei VWs Elektro-SUV bleibt der 4,6 Meter lange ID.4 im Angebot, der anders als der Coupé-Ableger ID.5 eine neue Generation erhält.