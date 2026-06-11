Autochefs warnen: EU-Vorgaben gefährden Wettbewerbsfähigkeit

Vorstandschefs deutscher Autohersteller haben deutliche Kritik an den verschärften Klimazielen der EU ab 2030 und den Quotenvorgaben zum Absatz von E-Fahrzeugen geübt. Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Preisverleihung einer Leserwahl von Auto Motor und Sport kamen Ola Källenius (Mercedes), Oliver Blume (Volkswagen-Konzern), Milan Nedeljković (BMW), Gernot Döllner (Audi) sowie Michael Leiters (Porsche) zusammen.

„Die regulatorische Landschaft in Europa hat uns keinen Rückenwind gegeben und droht uns, in der Wirtschaftshierarchie nach unten zu verschieben“, sagte Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius. „Das können wir nicht zulassen. Es kann nicht sein, dass wir nach Polen, nach China und die USA gehen müssen, um rentabel zu produzieren.“ Die Autoindustrie wolle auch in Deutschland weiterhin Autos bauen. Dafür müssten allerdings die Kosten nach unten gehen und Deutschland wieder wettbewerbsfähig werden. „Sonst fließt das wirtschaftliche Kapital in andere Regionen“, so Källenius. „Wir müssen aus der Komfortzone raus“, unterstrich auch VW-Chef Oliver Blume. „Manche Dinge gehen heute nicht mehr.“

Der neue Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg Cem Özdemir erklärte, dass „wir gerade massiv herausgefordert sind“. Deutschland müsse „alles tun, was den Standort attraktiver machen kann“. Der Grünen-Politiker verwies auf das eigene Projekt, Berichts- und Dokumentationspflichten abzuschaffen.

Besonders stark kritisierten Källenius und Blume die drastische Verschärfung der CO₂-Flottengrenzwerte in der EU ab 2030. „VW hat 27 Prozent Marktanteil in Europa an den Verkäufen von Elektroautos. Wir werden aber trotzdem Strafzahlungen leisten müssen. Da stimmt doch was nicht.“ Die Politik könne die Flottenvorgaben und Ziele nicht immer weiter nach oben schrauben, die Kunden zögen nicht mit. „Es sind die Kunden, die entscheiden, was gekauft wird“, so Blume.

„Schlagen wir so die Chinesen?“

Auch Mercedes-Chef Källenius, zugleich Chef des Verbandes der europäischen Automobilhersteller ACEA, sieht die verschärften Flottengrenzwerte kritisch. „Das können richtig dicke Strafzahlungen werden. Schlagen wir so die Chinesen?“ Diese Strafzahlungen schwächten die heimische Autoindustrie. „Wir sind für die Elektromobilität. Keine Industrie investiert so viel in die Elektrifizierung und die Dekarbonisierung.“ Zugleich müsse sich die Autoindustrie aber auch nach den Kundenwünschen richten. „Man kann die Veränderung nicht an den Kunden vorbei durchsetzen. Wir müssen nicht nur beim CO₂ runter, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich sein.“

Die Vorgaben der EU sieht auch BMW-Chef Milan Nedeljković als gefährlich an. „Wir müssen aufpassen, dass die Rahmenbedingungen gut bleiben. Es gibt Leitplanken, die mittelfristig gefährlich für uns sind.“ Die Elektromobilität sei da und werde auch bleiben. „Die Frage ist aber die Geschwindigkeit. Der Kunde kauft und entscheidet. Wenn die Rahmenbedingungen flächendeckend nicht stimmen, wird der Kunde darauf nicht ansprechen.“

Mit Blick auf die Verschärfung der Flottengrenzwerte forderte Volkswagen-Boss Blume längere Übergangsfristen und Sonderregelungen etwa für E-Kleinwagen. „Kleine Elektroautos sind nicht sehr rentabel.“ Blume forderte „Hypercredits“ für kleine Elektroautos. Mercedes-Boss Källenius lobte in Stuttgart den Salini-Bericht von EU-Berichterstatter Massimiliano Salini, der für eine Aufweichung des Verbrenner-Aus eintritt und zahlreiche Erleichterungen vorschlägt, vor allem eine Absenkung der Reduktionsziele. „Der Salini-Bericht kommt einem pragmatischen Ansatz viel näher“, so Källenius. „Wir müssen ihn über die Ziellinie bringen. Das wird ein Stück harte Arbeit.“