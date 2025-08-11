Steigende Engpassrisiken bei seltenen Erden bedrohen Deutschlands Industrie

Die Versorgungslage bei seltenen Erden wird für Europa und Deutschland aufgrund der starken Abhängigkeit von China zunehmend kritisch. Eine neue Studie des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) zeigt verborgene Abhängigkeiten entlang der Lieferketten von seltenen Erden auf.

Die Versorgung mit seltenen Erden ist demnach nicht nur bei den Rohstoffen selbst, sondern vor allem bei kritischen Zwischenprodukten wie Magneten gefährdet, für die seltene Erden verarbeitet werden müssen. Diese Produkte sind essentiell für Zukunftstechnologien wie E-Mobilität, Windkraftanlagen und Hightech-Elektronik, ihre Verarbeitung wird jedoch fast vollständig (91 %) von China kontrolliert.

Laut der Studie birgt diese Abhängigkeit bislang unterschätzte Risiken: Schon geringe geopolitische Spannungen, Exportstopps oder logistische Engpässe können Lieferketten unterbrechen und ganze Produktionsausfälle auslösen. Die Analyse analysiert globale Handelsnetzwerke rund um 168 Seltene-Erden-bezogene Produktgruppen in 170 Ländern von 2007 bis 2023 und zeigt den Studienautorenzufolge bislang übersehene systemische Risiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Rohstoffabbau bis zur Produktion – auf, die herkömmliche Kennzahlen oft nicht erfassen.

„Viele Industrienationen wie Europa und die USA sind stark von wenigen Lieferländern für kritische Vorprodukte auf Basis seltener Erden abhängig und verfügen kaum über eigene Verarbeitungskapazitäten. Diese strukturelle Abhängigkeit birgt massive systemische Risiken: Bereits kleine Störungen in den mittleren Verarbeitungsstufen können ganze Produktionslinien lahmlegen. Ohne gezielte Investitionen in eigene Verarbeitungskapazitäten, strategische Partnerschaften und eine Diversifizierung der Bezugsquellen droht langfristig der Verlust technologischer Souveränität und der Zugang zu Zukunftsmärkten“, so Studienautor und ASCII-Direktor Peter Klimek.

Verborgene Abhängigkeiten

Zwischen 2007 und 2023 haben sich die Risiken für Handelsengpässe bei seltenen Erden weltweit verschärft. Besonders betroffen sind laut der Studie kritische Zwischenprodukte wie Magnete, Spezialkeramiken oder Legierungen. Sie sind für Zukunftstechnologien unerlässlich, technisch komplex, schwer ersetzbar und werden meist nur von wenigen Ländern und Unternehmen gefertigt – was die Abhängigkeit deutlich erhöht.

„Diese verborgenen Abhängigkeiten werden oft unterschätzt, weil viele Länder sich nur auf den Rohstoffzugang konzentrieren. Seit 2007 nehmen die dadurch entstehenden Verwundbarkeiten in den Lieferketten aber erheblich zu“, warnt Klimek. „Entscheidend für technologische Unabhängigkeit ist der Ausbau industrieller Verarbeitungskapazitäten. Fehlen diese, blockieren strukturelle Schwächen langfristig den Aufbau von Exportindustrien in zentralen Zukunftsbereichen.“

Deutschland, Europa und USA besonders gefährdet

Laut der ASCII-Studie zählt Deutschland gemeinsam mit der EU, den USA, Taiwan und Südkorea zu einer Gruppe fortschrittlicher Volkswirtschaften, die besonders anfällig für Lieferengpässe bei kritischen Vorprodukten auf Basis seltener Erden sind – etwa bei Seltenerdmagneten, die für die heimische Automobilzulieferbranche zentral sind. Unabhängig vom Rohstoffzugang können solche Engpässe ganze Produktionslinien gefährden.

Das systemische Risiko nimmt den Analysten zufolge seit 2007 in Deutschland stetig zu. Die wirtschaftlichen Implikationen werden als enorm erachtet: Von 168 untersuchten Produktkategorien, für die seltene Erden benötigt werden, sind 77 für die deutsche Exportwirtschaft hoch relevant – sie machen ein jährliches Exportvolumen von rund 65 Mrd. Euro (Stand 2023) aus. Dazu zählen unter anderem Katalysatoren, Spezialkeramiken und -gläser, Stahllegierungen, Elektromotoren (mit rund drei Kilogramm Permanentmagnete pro E-Auto – diese Magnete bestehen wiederum zu 30 Prozent aus seltenen Erden), Elektronik, optische und medizinische Geräte sowie Schlüsselkomponenten für die Energiewende wie Windturbinen.

„Deutschland bezieht viele kritische Vorprodukte aus wenigen Ländern – oft ohne Alternativen. Diese Importkonzentration ist ein Warnsignal für die Resilienz der Industrie und hemmt langfristig die Exportstärke erheblich. Ein Umdenken in der Rohstoffstrategie ist dringend nötig: Nicht der Zugang zu seltenen Erden ist das größte Problem, sondern die mangelnden Möglichkeiten, sie zu verarbeiten. Deutschland muss gezielt in industrielle Verarbeitungskapazitäten und internationale Partnerschaften investieren, um seine technologische Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern“, so Studienautor Markus Gerschberger, stellvertretender Direktor des ASCII.

China dominiert gesamte Magnet-Wertschöpfungskette

Laut der Studie liegt das größte Risiko nicht im Rohstoffzugang, sondern in Chinas dominierender Rolle bei der Weiterverarbeitung: Das Land kontrolliert 91 Prozent der weltweiten Verarbeitung seltener Erden (Stand 2024) und alle kritischen Stufen der Wertschöpfung.

Besonders deutlich wird diese strategische Abhängigkeit bei Permanentmagneten, die für E-Autos, Windturbinen und Robotik unerlässlich sind: China dominiert demnach rund 58 Prozent des Abbaus der dafür nötigen seltenen Erden und rund 92 Prozent der Produktion – der Stufe mit dem höchsten Wertschöpfungsanteil. Besonders gravierend ist die Abhängigkeit für die EU: 98 Prozent aller EU-Importe entlang der Magnet-Wertschöpfungskette stammen aus China.

Auch Deutschland ist stark abhängig: 2023 importierte die Bundesrepublik Permanentmagneten im Gesamtwert von rund 922 Millionen Euro, davon rund 80 Prozent (im Wert von Mio. Euro) direkt aus China. Der verbleibende Teil stammt größtenteils aus Ländern, die wiederum selbst stark auf chinesische Vorprodukte angewiesen sind. Die indirekten Handelsabhängigkeiten übersteigen damit die direkten deutlich und machen Deutschland besonders anfällig für geopolitische Spannungen und exportseitige Störungen entlang der Magnet-Wertschöpfungskette.

Diese Verwundbarkeit wiegt umso schwerer angesichts des dynamisch wachsenden Bedarfs: Der weltweite Bedarf an Permanentmagneten wird laut European Raw Materials Alliance (2021) voraussichtlich von 5.000 Tonnen im Jahr 2019 auf bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr bis 2030 steigen – ein vierzehnfacher Anstieg innerhalb eines Jahrzehnts. Für die Mobilitätswende und Industrieautomatisierungen sind diese Magneten unverzichtbar.

„Trotz Initiativen wie dem EU-Rohstoffgesetz und Investitionen in neue Abbauprojekte innerhalb Europas wird die strukturelle Abhängigkeit von China bis 2040 voraussichtlich bei über 85 % bestehen bleiben. China beherrscht vor allem die kritischen Zwischenstufen in der Produktion. Damit ist das Land längst nicht mehr nur ein Rohstofflieferant, sondern ein strategischer Gatekeeper mit erheblichem Einfluss auf die globale Versorgung mit Schlüsseltechnologien und somit Europas wirtschaftliche Zukunft“, so Gerschberger.