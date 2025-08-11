Erschließung risikoarmer Seltene-Erden-Vorkommen kann EU-Versorgungsrisiko mindern

Eine Analyse des EU-Projekts REEsilience zeigt, dass die Erschließung eines Bruchteils der weltweiten Seltene-Erden-Vorkommen mit geringem Risiko die Abhängigkeit Europas von Importen erheblich verringern und die Versorgung mit diesen für die grüne Energiewende wichtigen Materialien sichern könnte.

Aufgrund ihrer Verwendung in Permanentmagneten sind Seltene Erden für moderne Technologien, insbesondere für Windturbinen, Elektrofahrzeuge und andere Komponenten der von der EU angestrebten Energiewende unverzichtbar. Europa ist jedoch in hohem Maße von Importen – vor allem aus China – abhängig, was die Lieferkette anfällig macht.

In den letzten Jahren haben Seltene-Erden-Elemente (SEE) aufgrund ihrer strategischen Bedeutung und der ökologischen, sozialen und geopolitischen Herausforderungen, die mit ihrer Versorgung verbunden sind, zunehmende Aufmerksamkeit in Politik und Medien erhalten. Als kritische Bestandteile von Permanentmagneten sind Seltene Erden für eine Vielzahl moderner Technologien unverzichtbar – insbesondere für diejenigen, die die grüne Energiewende vorantreiben.

Da Europa in hohem Maße von Importen, vor allem aus China, abhängig ist, haben sich die Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit, der Marktvolatilität und nicht nachhaltiger Abbaupraktiken verstärkt. Um eine stabile Versorgung zu gewährleisten, arbeiten Partner im EU-Projekt REEsilience an der Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Lieferkette für Seltene-Erden-Magnete.

Kartierung der Quellen von Seltenen Erden

Bei der Untersuchung der Lieferkette für Seltene-Erden-Magnete bilden die Materialquellen den ersten Schritt. In den vergangenen Monaten haben sich REEsilience-Partner unter der Leitung der TU Delft und der Universität Leiden darauf konzentriert, die Verfügbarkeit, Preise und Mengenentwicklung verschiedener SEE-Quellen mit nicht-chinesischem Ursprung im Zeitraum 2022 bis 2035 zu erfassen. Zu diesem Zweck wurde ein Inventar erstellt, das sich auf verfügbare Daten aus Literatur, Industrie und Experteninterviews stützt und sowohl Primärquellen (Bergbau) als auch Sekundärquellen (recycelbare Altprodukte) umfasst.

Für die Bewertung der Primärquellen analysierten und verglichen die Forscher 149 SEE-Vorkommen weltweit auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risikoprofile (ESG). Ein wichtiges Ergebnis der Analyse ist, dass selbst die Erschließung einiger weniger Vorkommen mit geringem ESG-Risiko die Probleme der EU bei der Versorgung mit Seltenen Erden lösen könnte.

Die Ergebnisse zeigen, dass hohe Umweltrisiken in ökologisch sensiblen Gebieten wie Brasilien, Zentralafrika und Südostasien konzentriert sind. Soziale Risiken korrelieren häufig mit der Bevölkerungsdichte, so dass dicht besiedelte Gebiete – vor allem in Teilen Afrikas und Südasiens – anfälliger für Störungen und Konflikte sind. Die Muster der Governance-Risiken spiegeln die allgemeinen institutionellen Trends wider, wobei die skandinavischen Länder, Kanada und Australien am besten abschneiden und Staaten wie Burundi, Russland und Teile Zentralasiens größere Herausforderungen mit sich bringen.

Wenige Vorkommen könnten den Unterschied ausmachen

Nur eine relativ kleine Gruppe von Vorkommen, die sich hauptsächlich in westlichen Ländern befinden, kombinieren laut der Studie geringe ESG-Risiken mit strategischen geologischen Eigenschaften. So zeichnet sich der norwegische Fen-Komplex durch seine Größe, seine Erzqualität und sein niedriges ESG-Risikoprofil aus. Projekte in Schweden und Finnland – wie Kiruna, Norra Kärr und Katajakangas – bieten ein mittleres bis hohes Potenzial in einem stabilen regulatorischen Umfeld.

Grönland stellt laut den Studienautoren „einen einzigartigen und vielversprechenden Fall“ dar: Es beherbergt mehrere große, risikoarme Vorkommen und verfügt über Dänemark über eine besondere politische Beziehung zur EU. Außerhalb Europas sind Partnerschaften mit Kanada und Australien besonders vielversprechend, da sie geringere ESG-Risiken und einen höheren Anteil an Vorkommen aufweisen, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden.

Modell zur Abschätzung von Entwicklungen

Der REEsilience-Partner TU Delft hat ein Systemdynamikmodell entwickelt, in dem die Interaktionen innerhalb der Lieferkette analysiert werden, um mögliche zukünftige Entwicklungen von Angebot und Nachfrage sowie Preisentwicklungen anhand verfügbarer Daten zu bewerten. Dabei wurden verschiedene Szenarien betrachtet, darunter ein Szenario ohne Unterbrechungen, eines mit Nachfrage- und Angebotsunterbrechungen und eines mit Unterbrechungen in Verbindung mit der Umsetzung von Resilienzmaßnahmen in Bezug auf eine längere Produktlebensdauer und Recycling.

Die ersten Ergebnisse sind ermutigend für die EU: Obwohl Versorgungsunterbrechungen zu erheblichen Preisspitzen führen könnten, können diese Auswirkungen durch die vorgeschlagenen Resilienzmaßnahmen abgemildert werden. Die Forscher wollen das Modell in den kommenden Monaten weiter ausbauen und verfeinern.