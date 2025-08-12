Elektroauto in China mehrfach von Blitz getroffen, Insassen bleiben unverletzt

Dass Elektroautos wegen ihrer Batterie nicht brandgefährdeter als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind, belegen die Statistiken bereits. Und auch im seltenen Fall eines Blitzeinschlags bieten Vollstromer nicht weniger Sicherheit als klassische Modelle. Das belegt ein aktuelles Video aus China.

Kürzlich wurde demnach ein E-SUV des chinesischen Herstellers BYD vom Typ Song EV in der Stadt Beihai im Süden der Volksrepublik dreimal hintereinander vom Blitz getroffen. Der Einschlag wurde von den Dashcams der umliegenden Fahrzeuge aufgezeichnet. Zu sehen ist, wie die Blitze in schneller Folge auf das Dach treffen und über das Fahrzeug in den Boden geleitet werden.

Die Insassen haben das Ganze laut Berichten unbeschadet überstanden. Das liegt daran, dass das Elektroauto – wie auch andere Fahrzeuge – als sogenannter Faradayscher Käfig agierte. Die metallische Karosserie leitet den Strom bei einem Blitzeinschlag über die Außenfläche ab. Elektrische Ladungen verteilen sich dabei so, dass im Inneren des geschlossenen Metallgehäuses kein elektrisches Feld entsteht. Da der Strom nicht durch das Innere des Autos fließt, bleiben die Passagiere sicher – vorausgesetzt, sie haben keinen direkten Kontakt zu leitenden Teilen, die mit der Außenhülle verbunden sind.

Eine Aluminium-Außenhaut oder eine Kunststoff-Beplankung auf einem Metall-Gerippe wirken laut dem ADAC ebenfalls wie ein Faradayscher Käfig. „Als Parkplatz sollte man sich während eines Gewitters keine erhöhten Punkte aussuchen. Fenster sowie Schiebedach schließen und alle Antennen (soweit möglich) einziehen“, rät der Autoclub. Bei einem Cabrio sollte man das Verdeck ebenfalls schließen, damit auch hier ein wirksamer Faradayscher Käfig entsteht.

Das kürzlich in China vom Blitz getroffene Elektroauto wurde zur Prüfung zu einem Händler gebracht. Nach einer umfassenden Inspektion wiesen die Kernkomponenten Akkupack, elektronische Steuerung und Motor keine Anzeichen eines Kurzschlusses auf. Die Inspektion hat zwei deutliche Blitzeinschläge auf dem Dach gezeigt, ansonsten war das Fahrzeug außen unbeschädigt geblieben. Die Techniker wiesen darauf hin, dass das Elektroauto unmittelbar nach dem ersten Blitzeinschlag automatisch die Abschaltschutzfunktion aktivierte.