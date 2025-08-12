Lucid: Gravity-Produktion wird von Lieferkettenproblemen gebremst

Lucid Motors hat kürzlich seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. Das US-Unternehmen gab dabei auch Neues zum Luxus-SUV Gravity bekannt, die Produktion läuft demnach weniger schnell als erhofft hoch.

„Ich halte es für wichtig anzuerkennen, dass wir mit der Produktion des Lucid Gravity im Vergleich zu unserem Ziel zu diesem Zeitpunkt des Jahres noch nicht dort sind, wo wir sein wollen“, sagte Interims-CEO Marc Winterhoff. „Unser Team hat jedoch das ganze Jahr über sehr hart daran gearbeitet, Engpässe in unserer Lieferkette zu beseitigen und die Produktionseffizienz zu verbessern. Ich freue mich, sagen zu können, dass wir die meisten dieser Probleme überwunden haben und nun damit beginnen, die Produktion des Lucid Gravity hochzufahren.“

Dass die Fertigung des zweiten Modells nach der Edellimousine Air nicht so schnell wie erhofft hochläuft, hat laut Lucid vor allem zwei Gründe: Lieferanten, die nicht über ausreichende Kapazitäten verfügten, und die begrenzte Versorgung mit Seltene-Erden-Magneten aus China. Die Volksrepublik hat als Reaktion auf Zölle der US-Regierung unter Donald Trump im April die Ausfuhr von Seltene-Erden-Magneten, die in E-Auto-Motoren verwendet werden, eingeschränkt.

Lucid ist dem CEO zufolge in der Lage, andere Magnete zu beschaffen und habe sich genügend davon gesichert, um die Produktion bis zum Jahresende aufrechtzuerhalten. Der Elektroautobauer revidierte jedoch seine Produktionsprognose für 2025 von 20.000 auf 18.000 bis 20.000 Einheiten.

Winterhoff sagte, Lucid werde „die Produktion in der zweiten Jahreshälfte deutlich steigern”. Er betonte, dass das Unternehmen weiterhin im Zeitplan liege, um 2026 mit der Produktion eines angekündigten mittelgroßen SUVs für rund 50.000 US-Dollar zu beginnen. Die dritte Baureihe der Marke soll im nächsten Jahr vorgestellt werden.

Mit seinen Premium-Elektroautos – nach dem Air wird auch der Gravity nach Europa kommen – macht Lucid noch hohe Verluste. Für das zweite Quartal 2025 meldete das Start-up einen Umsatz von rund 259 Millionen US-Dollar. Das wurde mit 3.863 produzierten Fahrzeugen und 3.309 Auslieferungen erreicht, letzteres war ein neuer Bestwert. Der Nettoverlust belief sich auf 542 Millionen US-Dollar. Lucid beendete das zweite Quartal mit einer Gesamtliquidität von rund 4,9 Milliarden US-Dollar.