Ford-Chef: Neue E-Auto-Strategie „eine Wette“

Ford hat eine neue Elektroauto-Plattform und ein neues Produktionssystem vorgestellt, um moderne Modelle zu günstigen Preisen zu realisieren. Der US-Traditionshersteller investiert Milliarden in die neue Strategie, nachdem die bisherigen eher großen, weniger erschwinglichen Fahrzeuge nicht wie erwartet am Markt ankommen. Das Management erhofft sich viel davon, kann aber keinen Erfolg garantieren.

Das erste E-Auto der neuen Generation soll 2027 ein geräumiger kompakter Pick-up-Truck für 30.000 Dollar vor Steuern (25.700 Euro) werden. Weitere Baureihen in unterschiedlichen Formaten sind möglich und geplant. Die zukünftig eingesetzten Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) ermöglichen Platz- und Gewichtseinsparungen zudem niedrigere Kosten und eine längere Lebensdauer.

Ford-CEO Jim Farley hält dies für einen „Model T“-Moment für den Autohersteller und sagt, dass die neue Plattform und ihr Produktionsprozess die Art und Weise revolutionieren werden, wie das Unternehmen seine Stromer herstellt. „Wir wollen mit dem universellsten Auto beginnen; wir denken, dass Henry Ford es geliebt hätte“, so Farley gegenüber Yahoo Finance über den angekündigten Pick-up. Er fügte hinzu, dass „dieser mittelgroße Truck wirklich kein Truck mehr sein wird. Es ist mehr wie der ultimative Crossover der nächsten Generation“.

Im vergangenen Jahr hat Ford mit seiner Elektroauto-Sparte 5,1 Milliarden Dollar verloren. Das Unternehmen rechnet auch 2025 mit einem ähnlichen Minus. Die Marke hat bei ihrer Elektrifizierung bisher auf SUV und Crossover gesetzt, die aufgrund ihrer Größe und Leistung teurer als vergleichbare Verbrenner sind. Angesichts der enttäuschenden Verkaufszahlen und hohen Verluste damit denkt der Konzern nun um.

Nicht nur bei den Modellen sowie den dazugehörigen Batterien, auch in der Produktion setzt Ford auf neue Wege: Anstelle einer klassischen Montagelinie wurde ein „Montagebaum“ entwickelt: Drei große Unterbaugruppen – Vorderteil, Hinterteil sowie Batterieeinheit mit Sitzen, Konsolen und Teppichböden – werden separat vormontiert und später zusammengefügt. Große Aluminium-Einzelgussteile ersetzen dabei viele kleine Komponenten. Das soll die Geschwindigkeit der Fertigung erhöhen sowie zu „erheblichen Qualitäts- und Kostengewinnen“ führen.

Man wolle ein Auto bauen, das sich Millionen Amerikaner leisten können, so der Ford-Chef. Auch nach Europa dürften die neuen Modelle kommen, die aktuellen E-Fahrzeuge speziell für den hiesigen Markt sind ebenfalls keine Verkaufsschlager. Eine „Neuerfindung“ sei das, was Ford vorhabe in den kommenden Jahren, so Farley. Er räumte ein, dass es sich um „eine Wette“ handele. „Ich kann Ihnen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das alles gutgehen wird.“