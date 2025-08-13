VWN erweitert Angebot der e-Transporter-Reihe

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) baut das Angebot der neuen Transporter-Generation weiter aus. Nach dem klassischen Kastenwagen (Gütertransport) und dem Kombi (Personentransport) sind drei weitere Varianten auf dem Markt: der Transporter Pritschenwagen mit Doppelkabine und großer Ladefläche, der Transporter Kastenwagen Plus für den kombinierten Güter- und Personentransport und der auf dem Kastenwagen Plus aufbauende Kastenwagen mit sogenannter L-Trennwand im Laderaum.

Konfigurierbar sind auch diese neuen Modelle mit Turbodiesel- oder Elektroantrieb, die Kastenwagen zudem mit Plug-in-Hybridantrieb. VWN bietet den Transporter in Deutschland mit einer 5-Jahres-Garantie an.

Der Pritschenwagen mit Doppelkabine kann nun erstmals mit E-Antrieb in den Leistungsstufen 100 kW/136 PS, 160 kW/218 PS oder 210 kW/286 PS bestellt werden. Die Hochvoltbatterie der stets heckgetriebenen e-Transporter hat eine Kapazität von 64 kWh (netto), die Reichweite wird noch nicht angegeben. Bauartbedingt sind alle e-Transporter mit einem 1-Gang-Automatikgetriebe ausgerüstet.

Als Pritschenwagen mit Doppelkabine wird der Transporter stets mit langem Radstand, einer Beifahrerdoppelsitzbank und einer Dreiersitzbank in der zweiten Reihe ausgeliefert. Hinter der viertürigen Doppelkabine erschließt sich die 2.169 Millimeter lange und 1.945 Millimeter breite Pritsche, ihre Ladekante ist zwischen 956 und 980 Millimeter hoch und mit abklappbaren Alubordwänden ausgestattet. Die Nutzlast beträgt bei der E-Version bis zu 785 Kilogramm und die Anhängelast bis zu 2.000 Kilogramm. Mit dieser Karosserieform ist der e-Transporter ab 52.208 Euro netto (62.127,52 Euro brutto) erhältlich.

Wieder im Angebot ist für den kombinierten Güter- und Personentransport der Kastenwagen Plus. Diese Version besitzt stets eine Dreiersitzbank in der zweiten Sitzreihe. Auch hier kann die erste Sitzreihe mit ein oder zwei Beifahrerplätzen bestellt werden, damit stehen inklusive Fahrersitz bis zu sechs Sitzplätze bereit. Zwischen Fahrgast- und Laderaum befindet sich eine Kunststofftrennwand mit einem Fenster. Der Transporter Kastenwagen Plus ist mit einer Schiebetür auf der Beifahrerseite ausgestattet; die Schiebetür auf der Fahrerseite kann optional bestellt werden. Die Schiebetüren sind mit Fenstern ausgestattet.

Der e-Transporter Kastenwagen Plus startet bei 51.585 Euro netto (61.386,15 Euro brutto) mit kurzem Radstand von 3,10 Metern. Für Energie sorgt die 64-kWh-Batterie, es gibt beide Radstände mit allen drei Leistungsstufen (100/160/210 kW). Die Reichweite liegt je nach Ausstattung zwischen 279 und 353 Kilometern.

Erstmalig im Angebot ist der Kastenwagen mit L-Trennwand, konzipiert für den kombinierten Güter- und Personentransport. Er besitzt eine L-förmige Trennwand aus Metall. Sie grenzt die vorderen Sitze sowie die zwei Einzelsitze der zweiten Reihe vom Laderaum ab. Auf der Fahrerseite reicht der Laderaum dabei bis zur ersten Sitzreihe; dadurch können im Kastenwagen mit L-Trennwand (sie schützt die zweite Sitzreihe auch seitlich) auf der Fahrerseite besonders lange Gegenstände transportiert werden. Optional gibt es auch diesen Kastenwagen in der ersten Reihe mit zwei Beifahrersitzplätzen. Der Kastenwagen mit L-Trennwand hat stets zwei Schiebetüren. Die Schiebetür auf der Beifahrerseite ist serienmäßig mit einem Fenster ausgestattet.

Als Extra können die Kastenwagen mit der Allterrain-Ausstattung „PanAmericana“ konfiguriert werden. Neben einer Innenraumveredelung kennzeichnen die „PanAmericana“-Versionen besonders robuste Beplankungen im Exterieur. Der Transporter Kastenwagen Plus wird zudem in einer „Edition“-Version angeboten, die unter anderem durch 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und ein schwarz lackiertes Dach individualisiert wird. Die Kastenwagen werden nicht nur als Turbodiesel- und E-Modelle angeboten (analog Pritsche DoKa), sondernd auch mit einem Plug-in-Hybrid-Frontantrieb (171 kW/232 PS Systemleistung) inklusive CVT-Automatik.

Rein elektrisch gibt es auch die Variante mit L-Trennwand mit dem 64-kWh-Akkupaket, zwei Radständen und allen drei Leistungsstufen (100/160/210 kW). Die Preise beginnen bei 52.740 Euro netto (62.760,60 Euro brutto).

Dazu kommen noch der bereits bestellbare e-Transporter Kombi in zwei Ausstattungen und das Modell e-Caravelle, das sich eher an Privatkunden richtet.