Tesla Model Y: Neue Langversion auch für Europa?

Tesla bringt in diesem Jahr in China eine Langversion des seit einigen Monaten umfangreich überarbeitet ausgelieferten Model Y auf den Markt. Diese Version des Bestsellers der Marke könnte auch in Europa angeboten werden.

Das Model Y L mit langem Radstand wurde Berichten zufolge in Europa gesichtet, was auf ein bevorstehendes Debüt außerhalb Chinas hindeutet. Ein leicht getarnter Prototyp wurde an einer Ladestation in der Nähe des Nürburgrings gesichtet. Das verlängerte Mittelklasse-SUV könnte nach der für September erwarteten Markteinführung in China auch in Europa debütieren, wird vermutet.

Das Model Y L wird in China in einer sechssitzigen Konfiguration angeboten. Es hat laut Teslarati eine um etwa 178 Millimeter erweiterte Gesamtlänge, 152 Millimeter entfallen auf die Verlängerung des Radstands. Dies sollte deutlich mehr Platz in der dritten Reihe schaffen und den Sitzkomfort im Fond noch einmal wesentlich verbessern.

🔥🔥 The upcoming 6-seater Tesla Model Y L spotted near the Nürburgring racetrack in Germany! ✅ 6 seats

✅ 4,976 mm long (+186 mm / + 7.3 in)

✅ Extended wheelbase: 3,040 mm (+150 mm / + 5.9 in)

✅ Modified rear design (behind the C-pillar)

✅ New 19” wheels

Damit könnte das Model Y in der Langversion als Ersatz für das große SUV Model X positioniert werden, das seit Kurzem in Europa nicht mehr konfiguriert werden kann. Preislich wäre das für diejenigen mit mehr Platzbedarf und einer Vorliebe für Tesla ein deutlich interessanteres Angebot. Was das verlängerte Model Y hierzulande kosten könnte, ist unklar. Die derzeit hier vertriebenen Versionen gibt es ohne zusätzliche Ausstattung von 44.990 bis 52.990 Euro, das Model X wurde zuletzt für über 100.000 Euro angeboten. Ob letzteres nur kurzfristig aus dem Programm genommen wurde und wieder eingeführt wird, ist offen.

Es wird erwartet, dass Tesla das Model Y L zunächst in seiner China-Fabrik in Shanghai für den lokalen Markt produzieren wird. Es wird jedoch spekuliert, dass das Fahrzeug auch am deutschen Standort in Brandenburg nahe Berlin sowie in zwei US-Fabriken gebaut werden soll. Jüngsten Berichten zufolge hat die Produktion in China bereits begonnen und der Verkauf dort soll im nächsten Monat starten.