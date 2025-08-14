Baden-Württemberg verpflichtet sich zu klaren Quoten für „saubere“ Busse

Baden-Württemberg ist der bundesweiten Branchenvereinbarung zur Umsetzung des „Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungsgesetzes“ beigetreten. Die Vereinbarung legt verbindliche Mindestanteile für emissionsfreie und saubere Antriebe bei der Neubeschaffung von Bussen im öffentlichen Nahverkehr fest.

Verkehrsminister Winfried Hermann und Franz Schweizer, Präsident des Verbandes Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen e. V. (WBO), unterzeichneten die Vereinbarung gemeinsam in Stuttgart.

Verkehrsminister Winfried Hermann sieht in dem Beitritt ein klares Zeichen für die Verkehrswende im Land: „Die Vereinbarung steckt den Weg zum emissionsfreien Busverkehr klar ab.“ Baden-Württemberg habe sich bei der Umsetzung des Beschaffungsgesetzes an den Wünschen der Branche orientiert. Hermann erwartet, dass sich die Partner nun „engagiert dafür einsetzen“, die Zielvorgaben zu erfüllen, um den Straßenverkehr klimafreundlicher zu gestalten.

Auch WBO-Präsident Franz Schweizer unterstrich die Bedeutung des Schulterschlusses mit den anderen Bundesländern. „Der Beitritt zur Branchenvereinbarung ist richtig und wichtig, weil so im Schulterschluss mit den anderen Bundesländern ein effizienter Klimaschutz ermöglicht wird“. Schweizer verwies auf die hohen Investitionskosten und forderte eine länderübergreifende Zusammenarbeit zur Erreichung der Klimaziele.

Das zugrunde liegende Gesetz basiert auf Vorgaben der Europäischen Union und verpflichtet öffentliche Auftraggeber, bei der Busbeschaffung verbindliche Quoten sauberer und emissionsfreier Antriebe einzuhalten. Für das Jahr 2025 müssen mindestens 45 Prozent der neu beschafften Busse über saubere Antriebe verfügen, davon mindestens 22,5 Prozent mit emissionsfreiem Antrieb. Saubere Fahrzeuge sind laut EU-Richtlinie etwa Plug-in-Hybride oder mit alternativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge. Emissionsfreie Busse stoßen weniger als ein Gramm CO2 pro Kilometer aus.

Die Branchenvereinbarung ermöglicht eine flexible Umsetzung dieser Vorgaben. So können Quoten auf Ebene der Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger gegenseitig ausgeglichen werden. Ein abgestimmtes Verfahren zur Datenerhebung und -auswertung soll Transparenz schaffen und die Einhaltung der Quoten sicherstellen.

Neben Baden-Württemberg sind auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Baden-Württemberg sowie die Land- und Stadtkreise durch ihre Bundesorganisationen Teil der Vereinbarung. Diese Lösung auf Branchenebene wurde einer Regelung im geplanten Landesmobilitätsgesetz vorgezogen.