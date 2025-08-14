ADAC-Marktanalyse: (E-)Kleinwagen werden abermals teurer

Der Kleinwagenmarkt hat in den vergangenen Jahren eine drastische Preisentwicklung durchlaufen. Laut einer aktuellen Analyse des ADAC müssen Käufer heute im Schnitt über 25.000 Euro für ein neues Fahrzeug dieser Klasse bezahlen – das sind über 80 Prozent mehr als noch im Jahr 2013. Gleichzeitig schrumpfte das Angebot um mehr als 20 Prozent.

Die größten Preissprünge traten seit Beginn der Corona-Pandemie auf. Damals wurden Engpässe bei Teilen und Lieferketten als Ursache genannt. Obwohl diese Probleme inzwischen behoben sind, verharren die Preise auf hohem Niveau.

Besonders hart trifft es Käufer von Kleinwagen mit Verbrennungsmotor: Seit 2019 sind die Preise hier im Schnitt um 76 Prozent gestiegen. Parallel dazu sank das verfügbare Angebot in diesem Segment um mehr als 40 Prozent. Elektrische Kleinwagen legten preislich um über 20 Prozent zu. Ein Lichtblick aus Sicht des ADAC: Das Angebot an kleinen Stromern hat sich seit 2019 verdreifacht.

Der ADAC zeigt sich angesichts dieser Entwicklung besorgt. Kleinwagen seien bislang eine wichtige und bezahlbare Option für viele Verbraucher gewesen. Nun drohe diese Fahrzeugklasse für breite Käuferschichten unerschwinglich zu werden.

„Viele Verbraucher können sich die aktuellen Preise kaum mehr leisten“, warnt der Automobilclub. Die Argumentation der Hersteller, gestiegene Sicherheitsanforderungen und Inflation führten zu höheren Kosten, hält der ADAC für nicht ausreichend. Die Preissteigerungen seien „unverhältnismäßig“.

Zudem fordert der ADAC von den Herstellern mehr Verantwortung. Statt höhere Preise mit einer üppigeren Basisausstattung zu rechtfertigen, solle der Fokus auf bezahlbare, moderne Mobilität gelegt werden. „Viele Verbraucher sind auf einfache Mobilität angewiesen, die günstig ist und auf unnötigen Luxus verzichtet“, betont der ADAC. Kreative und pragmatische Lösungen seien nun gefragt.