ADAC-Marktanalyse: (E-)Kleinwagen werden abermals teurer

Der Kleinwagenmarkt hat in den vergangenen Jahren eine drastische Preisentwicklung durchlaufen. Laut einer aktuellen Analyse des ADAC müssen Käufer heute im Schnitt über 25.000 Euro für ein neues Fahrzeug dieser Klasse bezahlen – das sind über 80 Prozent mehr als noch im Jahr 2013. Gleichzeitig schrumpfte das Angebot um mehr als 20 Prozent.
Die größten Preissprünge traten seit Beginn der Corona-Pandemie auf. Damals wurden Engpässe bei Teilen und Lieferketten als Ursache genannt. Obwohl diese Probleme inzwischen behoben sind, verharren die Preise auf hohem Niveau.
Besonders hart trifft es Käufer von Kleinwagen mit Verbrennungsmotor: Seit 2019 sind die Preise hier im Schnitt um 76 Prozent gestiegen. Parallel dazu sank das verfügbare Angebot in diesem Segment um mehr als 40 Prozent. Elektrische Kleinwagen legten preislich um über 20 Prozent zu. Ein Lichtblick aus Sicht des ADAC: Das Angebot an kleinen Stromern hat sich seit 2019 verdreifacht.
Der ADAC zeigt sich angesichts dieser Entwicklung besorgt. Kleinwagen seien bislang eine wichtige und bezahlbare Option für viele Verbraucher gewesen. Nun drohe diese Fahrzeugklasse für breite Käuferschichten unerschwinglich zu werden.
„Viele Verbraucher können sich die aktuellen Preise kaum mehr leisten“, warnt der Automobilclub. Die Argumentation der Hersteller, gestiegene Sicherheitsanforderungen und Inflation führten zu höheren Kosten, hält der ADAC für nicht ausreichend. Die Preissteigerungen seien „unverhältnismäßig“.
Zudem fordert der ADAC von den Herstellern mehr Verantwortung. Statt höhere Preise mit einer üppigeren Basisausstattung zu rechtfertigen, solle der Fokus auf bezahlbare, moderne Mobilität gelegt werden. „Viele Verbraucher sind auf einfache Mobilität angewiesen, die günstig ist und auf unnötigen Luxus verzichtet“, betont der ADAC. Kreative und pragmatische Lösungen seien nun gefragt.
Kommentare
Gunnar meint
Ich habe einen eCorsa von 2021. Hab damals 23.500 bezahlt (9.000 € Umweltbonus schon berücksichtigt) Jetzt 4 Jahre später würde ich für das Facelift mit 70 km mehr Reichweite nur 500 € mehr bezahlen – ohne irgendeine Förderung. Klar ist das nicht repräsentativ, aber nur für dieses Fahrzeug gibt es quasi keine Preiserhöhung.
OnlyAFoolUsesGoogleAndroid meint
Du redest von dir und wie schaut es mit anderen aus? Wo kommen die 24.000 € her? Die auf opel de zu findende Preisliste von Juli 2025 beginnt beim e-corsa edition bei 29.999 €. Ist das dein persönlicher Händlerrabatt? Und welche Ausstattung muss man zugrunde legen?
Mary Schmitt meint
Der ADAC mit seiner 70er-Jahre-Denke, dass Mobilität Neuwagen für alle bedeutet, fällt immer mehr aus der Zeit. Zumal er von Leasing als Absatzkanal offenbar noch nichts gehört hat. So hat man nämlich die niedrigen Preise und viele gehen dann gleich eine Klasse höher. Denn es gibt wenige, die kategorisch auf dem Format Kleinwagen bestehen.
MrBlueEyes meint
Komische Statistik… sind das nun Neu- oder Gebrauchtwagen?
Wenn das Neuwagen sein sollen, soll es also aktuell über 20 Modelle geben, deren durchschnittlicher (Neu?)Preis gut 15.000€ sein soll? ELEKTRO?
Na die Liste würde ich gerne mal sehen…
Bei Gebrauchtwagen kann es vielleicht stimmen… wäre aber schön, dass irgendwie eindeutig aus dem Artikel herauslesen zu können…
PP meint
Schau dir die Grafik nochmal richtig an. Über 20 Modelle ist richtig, aber der Durchschnittspreis ist bei ungefähr 31.000 €.