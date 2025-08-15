Lamborghini: „Halten so lange wie möglich an Verbrenner-Supersportwagen fest“

Lamborghini will so lange wie möglich Verbrennertechnologie nutzen. „Bei den Supersportwagen wollen wir so lange wie möglich an den Verbrennern festhalten“, sagte der CEO des Sportwagenherstellers Stephan Winkelmann im Gespräch mit Auto Motor und Sport. Das Unternehmen setzt bei den neuen Generationen seiner Boliden bereits auf teilelektrische Systeme, ein Umstieg auf reine Elektroantriebe ist aber nicht geplant.

So wird der Nachfolger des SUV Urus entgegen früherer Planungen zunächst nicht als Vollstromer kommen, sondern künftig wie die Hypercars Revuelto und Temerario als Plug-in-Hybrid angeboten. Der Wandel in der Einschätzung des Marktes war entscheidend für diese Entscheidung. „Vor ein paar Jahren hatten wir eine Prognose hinsichtlich der Akzeptanz der Elektrifizierung. Diese Kurve hat sich in der gesamten Industrie abgeflacht“, so Winkelmann.

Auch das für 2028 geplante vierte Modell der Marke, die Serienversion des als Elektroauto vorgestellten Lanzador, steht zur Disposition. Ursprünglich als reiner Stromer vorgesehen, tendiert Lamborghini nun ebenfalls zu einem Hybridantrieb. Eine finale Entscheidung soll in den kommenden sechs bis neun Monaten fallen. „Aus heutiger Sicht müsste es klar ein PHEV sein“, sagt der Lamborghini-Chef. Die endgültige Antriebstechnologie hänge jedoch stark von den politischen Rahmenbedingungen ab, insbesondere mit Blick auf die Jahre 2030 und 2035.

Es bringe nichts, „eine Innovation zu bringen, die dann keiner haben will – es sei denn, der Gesetzgeber fordert sie“, erklärt Winkelmann. „Und im Gegensatz zu großen Herstellern können wir nicht regionalspezifische Produkte entwickeln. Jeder Lamborghini muss für die gesamte Welt passen.“

Der Lanzador komme als GT, kündigt der CEO noch an. „Wobei wir noch festlegen müssen, ob das eher ein Crossover wird oder ein Fahrzeug mit flacher Silhouette. Ich denke, dass Letzteres der Fall sein wird.“