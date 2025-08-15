Lamborghini: „Halten so lange wie möglich an Verbrenner-Supersportwagen fest“

Lamborghini will so lange wie möglich Verbrennertechnologie nutzen. „Bei den Supersportwagen wollen wir so lange wie möglich an den Verbrennern festhalten“, sagte der CEO des Sportwagenherstellers Stephan Winkelmann im Gespräch mit Auto Motor und Sport. Das Unternehmen setzt bei den neuen Generationen seiner Boliden bereits auf teilelektrische Systeme, ein Umstieg auf reine Elektroantriebe ist aber nicht geplant.
So wird der Nachfolger des SUV Urus entgegen früherer Planungen zunächst nicht als Vollstromer kommen, sondern künftig wie die Hypercars Revuelto und Temerario als Plug-in-Hybrid angeboten. Der Wandel in der Einschätzung des Marktes war entscheidend für diese Entscheidung. „Vor ein paar Jahren hatten wir eine Prognose hinsichtlich der Akzeptanz der Elektrifizierung. Diese Kurve hat sich in der gesamten Industrie abgeflacht“, so Winkelmann.
Auch das für 2028 geplante vierte Modell der Marke, die Serienversion des als Elektroauto vorgestellten Lanzador, steht zur Disposition. Ursprünglich als reiner Stromer vorgesehen, tendiert Lamborghini nun ebenfalls zu einem Hybridantrieb. Eine finale Entscheidung soll in den kommenden sechs bis neun Monaten fallen. „Aus heutiger Sicht müsste es klar ein PHEV sein“, sagt der Lamborghini-Chef. Die endgültige Antriebstechnologie hänge jedoch stark von den politischen Rahmenbedingungen ab, insbesondere mit Blick auf die Jahre 2030 und 2035.
Es bringe nichts, „eine Innovation zu bringen, die dann keiner haben will – es sei denn, der Gesetzgeber fordert sie“, erklärt Winkelmann. „Und im Gegensatz zu großen Herstellern können wir nicht regionalspezifische Produkte entwickeln. Jeder Lamborghini muss für die gesamte Welt passen.“
Der Lanzador komme als GT, kündigt der CEO noch an. „Wobei wir noch festlegen müssen, ob das eher ein Crossover wird oder ein Fahrzeug mit flacher Silhouette. Ich denke, dass Letzteres der Fall sein wird.“
Kommentare
Future meint
Das Ende der Supersportwagen kommt mit der Elektromobilität.
Lamborghini weiß das und handelt entsprechend.
brainDotExe meint
Wird nicht kommen. Die Technik und Akzeptanz ist halt nur noch nicht soweit.
M. meint
„noch nicht so weit“ und „wird nicht kommen“ sind unvereinbare Aussagen. Irgendwann ist es soweit.
Es kann natürlich sein, dass Verbrenner komplett austerben – oder Supersportwagen.
Das WANN steht auf einem anderen Blatt.
Tinto meint
Früher gab es keine Elektro-Supersportwagen, jetzt gibt es sie. Es ist also erst der Anfang, nicht das Ende. Es wird immer Menschen mit genügend Geld geben die sich diesen Traum erfüllen können und möchten. Muss ja nicht zwingend von Lambo kommen, bzw. dann wenn die Technik zum Anspruch passt.
Elvenpath meint
Es bleibt Herstellern, wie Lamborghini gar nichts anderes übrig. Denn mit der E-Mobilität ist die Zeit der der Fahrzeuge, die Emotionen durch Aggressivität, Lärm und dem Versprechen von toxisch-männlicher Überlegenheit vermitteln, abgelaufen. Der Straßenverkehr zivilisiert sich und der „Krieg“ auf den Straßen wird beendet.
In Zukunft werden „besondere“ Fahrzeuge Showcars sein, mit viel Bling-Bling und Gimmicks.
brainDotExe meint
Hoffentlich nicht.
Elvenpath meint
Ach, du findest es gut, wenn immer mal wieder Menschen bei illegalen Straßenrennen um’s Leben kommen?
Wenn sich wieder mal ein junger Mann mit einer Aggro-Kiste um den Baum gewickelt hat?
Michael meint
Ich geniese das lautlose Gleiten im Elektroauto, aber ich gebe zu dass ein Verbrennermotor ganz andere Emotionen anspicht. Der schnurrt und faucht wie ein Tier und braucht auch viel mehr Aufmerksamkeit. Lasst den wenigen Liebhabern ihren Spass, wichtig ist das die elektrisch fahren, die nur von A nach B wollen. Oder die Ruhe geniesen.
Elvenpath meint
„Der schnurrt und faucht wie ein Tier“ ist und bleibt aber nur eine seelenlose Maschine.
Ich kenne kein Tier, das so klingt.
Das menschliche Bedürfnis Dingen die Eigenschaften von Lebewesen zuzuschreiben treibt die seltsamsten Blüten und ist so was von lächerlich.
Speziell Männer die etwas kompensieren wollen schwingen diese Sprüche gerne.
Favone meint
Das ist nix neues. Selbst der Elektroautos Supersportwagen Bauer Rimac wird als Nachfolger des aktuellen Elektroauto Supersportwagens einen Hybrideverbrenner anbieten. Mate Rimac hat im Interview bei AMS wöchentlich gesagt, dass seine Kunden indem Käuferkreis keine Elektroautos haben wollen. Besonders in Nahost und Asien sind Elektroauto Supersportwagen nicht gefragt.
Elvenpath meint
Nein, es ist nicht der Nachfolger des Nevera, sondern es wird ein Nachfolger des Chriron, nämlich ein Bugatti.
Favone meint
Falsch lies den AMS Artikel. Es wird der Nachfolger ded Nevera.
Mäx meint
Richtigerweise hat er gesagt: Ein Nachfolger muss nicht unbedingt elektrisch sein.
Das heißt aber nicht, der Nachfolger wäre nicht elektrisch, heißt genauso wenig, dass er elektrisch wird.
Elvenpath meint
Welcher AMS-Artikel soll das sein? Der „Tourbillon“ wird ein Bugatti und kein Rimac.
Favone meint
Mate Rimac hat im Interview mit AMS gesagt der nächste Rimac wird kein vollelektrisches Auto mehr. Er fürhre als Beispiel den Verbrennerhybride an.
Kannst du nachlesen. Musst dir den Artikel kaufen online oder das Heft.
M. meint
Wenn man die Stückzahlen von Supersportwagen sowie deren durchschnittliche Jahreslaufleistung neben die von „normalen“ Autos legt, fällt auch auf, dass es größere Baustellen gibt als deren Elektrifizierung.
Lamborghini hat 2024 insgesamt 10.400 Verbrenner-Autos gebaut. Die ganze Industrie baute im gleichen Zeitraum min. 50 Millionen davon, die meisten sind 08/15, fahren mehr und sind viel leichter zu ersetzen.
Die paar Lambos machen da mittelfristig nichts aus…
Miro meint
Ich fahre selbst ein Model 3 Performance seit über 5 Jahren und ich finde es ist ein super Auto als Daily mit zusätzlichem Spaß hier und da. Aber ohne Frage würde ich für eine Wochenendtour eher einen Sportwagen mit Motorsound präferieren.
brainDotExe meint
Vollkommen richtig, so sehe ich das auch.
Elvenpath meint
Ja, weil der Motorlärm in Alltag auf die Dauer nervt.
brainDotExe meint
Spreche bitte nur für dich selbst.
Es gibt genug Leute denen Motorensound gefällt.
Mit immer besser werdenden Soundgeneratoren kann man das zumindest für den Daily akzeptabel auch im BEV umsetzen.
Jürgen Baumann meint
Ich glaube an das Pferd. Kaiser Wilhelm 😏
Thorsten 0711 meint
Soweit mir bekannt ist umfasste der Fuhrpark von Kaiser Wilhelm I mehr als 10 Fahrzeuge, darunter befanden sich auch Elektropkw.
Tinto meint
Stimmt, Wilhelm II war ein großer Technik Freak. Aufgrund seiner Behinderung war er kein begeisterter Reiter, sondern Autofan. Seine Lieblingsfahrzeuge waren Sonderumbauten von Mercedes und Opel. Darunter auch Elektrofahrzeuge. Was nicht überliefert ist, ob er selbst am Steuer saß oder sich chauffieren ließ.