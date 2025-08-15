Toyota: Aufgewerteter Corolla Cross ab 36.990 Euro bestellbar

Der neue Toyota Corolla Cross ist jetzt ab 36.990 Euro bestellbar. Das Kompakt-SUV profitiert zum neuen Modelljahr von einem aufgefrischten Design, einem aufgewerteten Interieur und einer neuen, besonders sportlichen Ausstattungsvariante. Den Vortrieb übernimmt der nach wie vor in zwei Leistungsstufen erhältliche Hybridantrieb, auf Wunsch mit einem erweiterten Allradsystem.

In allen Ausstattungslinien schmückt nun ein wabenförmiger Kühlergrill die Frontpartie, der die Luftzufuhr zum Motor optimiert. Am Heck fallen die neu designten Rückleuchten und das geprägte Modelllogo ins Auge. Neben der neu gestalteten Mittelkonsole mit einem modifizierten Wählhebel profitieren die Insassen im Innenraum von praktischen Neuerungen wie einer verschiebbaren Mittelarmlehne und einem zusätzlichen Ablagefach für Smartphones.

In der Basisausführung „Comfort“ verfügt der Corolla Cross über eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Dazu zählen unter anderem ein digitales, 12,3 Zoll großes Kombiinstrument, ein 10,5-Zoll-Multimediadisplay, eine Zweizonen-Klimaautomatik, eine Rückfahrkamera, ein Lederlenkrad, beheizte Vordersitze, ein Cloud-basiertes Navigationssystem mit Verkehrsinformationen in Echtzeit, LED-Scheinwerfer sowie elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel. Smartphones lassen sich kabellos laden und via Android Auto oder Apple CarPlay ins Multimediasystem einbinden.

Serienmäßig sind außerdem verschiedene Sicherheits- und Assistenzsysteme mit an Bord. Dazu zählen ein Spurhalte-Assistent (LDA) mit Lenkunterstützung, ein Spurverfolgungs-Assistent, eine adaptive und intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, das Pre-Collision Notbremssystem (PCS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, ein Kreuzungs-Assistent und eine Verkehrszeichenerkennung (RSA), die durch den kartenbasierten intelligenten Geschwindigkeitsassistenten (ISA) ergänzt wird.

Es gibt ein Einstiegsmodell mit Frontantrieb und 1,8-Liter-Benzinmotor (72 kW/98 PS) sowie Elektromotor (70 kW/95 PS), das eine Systemleistung von 103 kW (140 PS) bietet. Die potentere Version mit Frontantrieb kombiniert einen 98 kW (133 PS) starken 2,0-Liter-Benzinmotor mit einem 83 kW (113 PS) leistenden E-Motor und erreicht 132 kW (180 PS). Für noch mehr Traktion ist die 2,0-Liter-Version auch mit Allradantrieb erhältlich. In dieser Ausführung kommt zusätzlich ein Elektromotor an der Hinterachse mit 30 kW (41 PS) zum Einsatz, wobei die Systemleistung ebenfalls bei 132 kW (180 PS) liegt. Alle Versionen verfügen über ein stufenloses Automatikgetriebe.

Der intelligente Allradantrieb (AWD-i) umfasst erstmals einen „Snow Extra“-Modus, der die Stabilität und Kontrolle auf verschneiten Straßen verbessert. Der zusätzliche Heckmotor des Allradmodells verhindert dabei ein Durchdrehen der Räder und erhöht so die Traktion. Dadurch bleibe der Corolla Cross beim Beschleunigen und Verzögern sowie bei Kurvenfahrten in der Spur, auch der Spurwechsel gelinge sicher und zuverlässig, so die Entwickler.

Noch mehr Komfort und Technik bieten die Versionen „Business Edition“, „Teamplayer“ und „Lounge“.

Neue Ausstattungslinie „GR Sport“

Neu im Programm ist die Ausstattungslinie „GR Sport“ ab 43.490 Euro. Neben schwarz lackierten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen ist der Corolla Cross GR Sport unter anderem an einem speziellen Kühlergrill und einem schwarzen Toyota-Logo erkennbar. Die exklusive Zweifarblackierung rundet den optischen Feinschliff ab. Im Innenraum sollen GR-Logos und rote Nähte auf den Alcantara-Sitzen für ein sportliches Ambiente sorgen.

„Das Fahrwerk wurde um zehn Millimeter abgesenkt und trägt gemeinsam mit der modifizierten Servolenkung und den Lenkrad-Schaltwippen zu einem ansprechenden und aufregenden Fahrerlebnis bei“, heißt es weiter zum Corolla Cross GR Sport. „Der erstmals integrierte Sport-Modus ermöglicht eine schnellere Beschleunigung durch eine höhere Motordrehzahl im Leerlauf. Nimmt der Fahrer Gas weg, verstärkt der Sport-Modus automatisch die Verzögerung, um ein sportlicheres Bremsgefühl zu erreichen.“