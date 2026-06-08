Mehrere EU-Länder wollen „ehrgeizigen Kurs“ bei E-Autos halten

Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben in einer gemeinsamen Erklärung dazu aufgerufen, den „ehrgeizigen Kurs“ zugunsten von Elektroautos beizubehalten. Die Unterzeichnerstaaten Frankreich, Spanien, Portugal, die Niederlande, Luxemburg und Schweden bezeichneten eine „Beeinträchtigung“ des CO₂-Reduktionsgesetzes im Automobilsektor als „strategischen Fehler“.

Die aktuelle Energiekrise zeige „ganz deutlich, dass die Verringerung der europäischen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen eine absolute Notwendigkeit ist“, betonten die Unterzeichnerländer laut der Zeit. Sie verwiesen auf Preissteigerungen von Öl und Gas infolge des Iran-Kriegs.

Die Unterzeichner fordern, dass Spielräume für Hersteller bei den CO₂-Zielen „streng begrenzt“ bleiben müssen. Dies solle verhindern, dass der bereits laufende industrielle Wandel zur Elektrifizierung der Autobranche verlangsamt wird.

Zuvor hatte die EU-Kommission im Dezember vergangenen Jahres auf Druck Deutschlands vorgeschlagen, auf das Verkaufsverbot für neue Autos mit Auspuffemissionen ab 2035 zu verzichten. Ziel dieser Maßnahme sei es, der Industrie mehr Flexibilität zu verschaffen. Anstelle eines Verkaufsverbots sieht der Vorschlag vor, dass Autobauer die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2021 um 90 Prozent senken und die verbleibenden zehn Prozent Emissionen ausgleichen müssen.

Die sieben Unterzeichnerstaaten können im Rat der EU-Länder eine Sperrminorität bilden. Das Büro der französischen Umweltministerin Monique Barbut, von der die Initiative ausging, erklärte: „Wir sind genug, um den Text zu verzögern“ oder gar „zu blockieren“.