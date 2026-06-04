Uber und Autobrains planen Robotaxi-Programm in München

Der Fahrdienstvermittler Uber und der israelische Spezialist Autobrains haben eine strategische Zusammenarbeit für ein Robotaxi-Programm in München verkündet. Das Programm verbindet Ubers Ride-Hailing-Plattform, die agentische autonome Fahrintelligenz von Autobrains und die Nvidia Drive Hyperion-Plattform für Level-4-Robotaxis. München soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigung die erste Einsatzstadt werden.

Das Modell ist Autohersteller-agnostisch angelegt und soll autonome Ride-Hailing-Dienste über verschiedene Fahrzeugplattformen und Städte hinweg skalierbar machen. München wird als Standort mit dichtem Stadtverkehr, Hochgeschwindigkeits-Straßennetzen und einem durchdachten Regulierungsrahmen beschrieben. Ziel ist ein Start kommerziell skalierbarer autonomer Mobilität.

Autobrains setzt auf Agentic AI, die den Fahrvorgang in spezialisierte Agenten zerlegt. Diese Agenten konzentrieren sich jeweils auf bestimmte Fahrkontexte oder Entscheidungsebenen. Sie bewerten kontinuierlich den Kontext, prüfen mehrere mögliche Aktionen und wählen Reaktionen in Echtzeit aus.

Die Zusammenarbeit bündelt drei Komponenten: die autonome Fahrtechnologie von Autobrains, Nvidia Drive Hyperion sowie Ubers Mobilitätsnetzwerk und operative Erfahrung. Damit soll autonome Mobilität von isolierten Einsätzen zu einer wiederholbaren, skalierbaren Flotteninfrastruktur geführt werden. Das Programm soll sich in verschiedene Fahrzeugplattformen integrieren und im Ride-Hailing-Ökosystem von Uber funktionieren.

„Autonomes Fahren wird nicht skalierbar sein, wenn man sich auf ein einzelnes Modell verlässt, um jedes Fahrszenario zu lösen“, sagt Igal Raichelgauz, CEO und Gründer von Autobrains. „Es erfordert Systeme, die unter Unsicherheit überlegen, sich anpassen und Entscheidungen treffen können. Mit Uber und Nvidia bringen wir diesen Ansatz in den autonomen Ride-Hailing-Bereich – indem wir Agentic AI mit der Mobilitätsplattform und der automobilen Rechenleistung kombinieren, die für den skalierbaren Robotaxi-Betrieb in verschiedenen Städten, Fahrzeugen und realen Bedingungen benötigt wird.“