Skoda Vision O: Neuer Teaser des Elektro-Kombis

Skoda wird in diesem Jahr mit einem neuen Konzeptfahrzeug einen Ausblick auf seinen ersten vollelektrischen Kombi geben. Das Modell dürfte den Namen Octavia tragen. Vor der Premiere auf der IAA Mobility im September in München veröffentlicht die Marke einen weiteren Teaser.

Zu sehen ist ein langgestrecktes, flaches Fahrzeug. Es lässt sich erahnen, dass es wegen der Batterie im Fahrzeugboden ähnlich wie VWs bereits verfügbarer E-Kombi ID.7 etwas hochbeinig daherkommt. „Ein Blick auf das schnittig gestaltete Heck des Kombi-Modells unterstreicht den klaren Fokus auf die Aerodynamik“, heißt es. „Mit dem Konzept Vision O unterstreicht Škoda Auto seine Führungsposition im europäischen Kombi-Segment und setzt mutig neue Akzente für zukünftige Modelle.“

Mit dem Vision O entwickele Skoda seine Designsprache „Modern Solid“ weiter, erklärt Designchef Oliver Stefani. „Klare Linien unterstreichen die Schlichtheit und zeigen, dass wir unseren Markenwerten treu bleiben. Der Vision O ist äußerst alltagstauglich und bietet überraschende und durchdachte Details.“

Die Modellbezeichnung Vision O ist laut dem Hersteller abgeleitet vom Konzept der Kreislaufwirtschaft. Dieser ganzheitliche Ansatz für das Recycling und die Wiederverwendung von Komponenten minimiert die Umweltbelastung durch die Fahrzeugentwicklung und -produktion. Darüber hinaus soll sich die Konzeptstudie durch die Kombination von Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen.

Das Konzept basiert Berichten zufolge voraussichtlich auf der neuen Elektroauto-Plattform SSP (Scalable Systems Platform) des Volkswagen-Konzerns. Diese soll die MEB-Architektur (Modularer E-Antriebs-Baukasten) ablösen, die ursprünglich die Basis für den E-Kombi von Skoda stellen sollte. Die SSP ist für flachere Limousinen und Kombis besser geeignet und bietet auch Vorteile bei der Leistungsfähigkeit sowie den Kosten.

Die Serienversion des elektrischen Octavia wird bis Ende des Jahrzehnts erwartet. Laut früheren Aussagen von CEO Zellmer ist eine Parallelexistenz mit dem überarbeiteten Verbrennermodell möglich. Auch eine Neuauflage des Plug-in-Hybrids ist geplant.