Skoda: Elektro-Octavia-Kombi kommt laut Bericht bis Ende des Jahrzehnts

Skoda bereitet sich mit einem neuen Konzeptfahrzeug auf einen wichtigen Schritt in seiner Designentwicklung vor. Das Modell gibt einen Ausblick auf die nächste Generation des Octavia Kombi und soll im September auf der IAA in München vorgestellt werden. CEO Klaus Zellmer kündigte gegenüber Autocar an, dass es „viel Aufsehen und kontroverse Diskussionen“ erzeugen werde, betonte aber auch: „Es wird klar als Skoda erkennbar sein.“

Das Konzept basiert voraussichtlich auf der neuen Elektroauto-Plattform SSP des Volkswagen-Konzerns, die künftig die MEB-Architektur ablösen soll. Während der MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) vor allem für höhergelegte Crossover-Modelle gut funktioniert, soll die SSP (Scalable Systems Platform) für flachere Limousinen und Kombis besser geeignet sein.

Die Serienversion des elektrischen Octavia wird frühestens Ende des Jahrzehnts erwartet. Zellmer deutete an, dass eine Parallelexistenz mit dem überarbeiteten Verbrennermodell möglich sei, um Kundenwünschen im Flotten- wie im Privatmarkt gerecht zu werden. Auch eine Neuauflage des Plug-in-Hybrids ist geplant, da der Markt in diesem Segment wieder wachse.

„Es gibt genug Volumen auf dem Markt, um zwei Fahrzeuge parallel zu haben. Alles hängt von der Kundenstimmung ab, vor allem im Flottenmarkt. Wir werden uns alle Möglichkeiten offen halten“, so der Manager.

Weitere wichtige Modellpflegen stehen für Fabia, Scala und Kamiq an. Diese werden auf die Euro-7-Norm gebracht und sollen laut Zellmer „über 2030 hinaus“ verkauft werden. Ursprünglich sollten sie laut Autocar durch das neue Elektro-Einstiegsmodell Epiq ersetzt werden, das 2026 auf den Markt kommt.

Es gebe inzwischen „eine Preisparität, aber keine Kostenparität“ zwischen Elektroautos und Verbrennern, sagte Zellmer. Für die Kunden kosten beide Antriebsarten mittlerweile also ähnlich viel, doch in der Herstellung sind E-Autos weiterhin teurer. Ein zentrales Ziel in der Weiterentwicklung von Elektromobilität ist daher laut dem Skoda-CEO, die Produktionskosten möglichst zu senken.

Mit dem Produktionsstart des siebensitzigen E-SUV Vision 7S im kommenden Jahr soll ein neues elektrisches Flaggschiff unter dem Arbeitstitel „Space BEV“ folgen. Danach, so Zellmer, sei das Modellportfolio nahezu vollständig. Modelle mit Nischencharakter wie ein Cabrio oder ein neuer Yeti seien nicht geplant. Auch Nutzfahrzeuge schließt Skoda aus.

Skoda übernimmt innerhalb des Konzerns weiterhin Verantwortung für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren sowie für die MQB-Plattform. Diese bildet unter anderem die Basis für den Octavia. Wie lange daran festgehalten wird, hängt von der künftigen Ausgestaltung der CO₂-Regulierung ab.