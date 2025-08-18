vibe bietet bald gebrauchte E-Autos im Abo an

Der österreichische Anbieter von Elektroauto-Abonnements vibe moves you kommt nach Deutschland. Man revolutioniere das Auto-Abonnement, wirbt das Unternehmen. Das Gebrauchtwagenprogramm „revibe“ kombiniere Nachhaltigkeit mit günstigen Preisen, ohne Risiko für den Nutzer.

Anstelle von Neuwagen setzt revibe auf geprüfte E-Autos mit Vorgeschichte – Fahrzeuge, die in der Regel zuvor schon im vibe-Abo unterwegs waren. „So stellt der Anbieter eine lückenlose Servicehistorie und den ausgezeichneten Fahrzeugzustand sicher, von dem alle Kunden profitieren“, heißt es.

Zur Wahl stehen verschiedene Modelle mit – je nach Verfügbarkeit – variierenden Batteriegrößen, Antriebsarten (2WD/AWD) und Ausstattungen. Alle revibe-Fahrzeuge werden im Abo mit unterschiedlichen Laufzeiten angeboten. Bei Unternehmen wie Privatkunden wird mit voller Kostenkontrolle über einen vordefinierten Zeitraum geworben: Die monatliche All-Inclusive-Rate decke alle Kosten außer denen für das Aufladen der Batterie ab – von der Fahrzeugnutzung und -wartung bis zur Versicherung.

Dass die Fahrzeuge bereits Kilometer auf dem Tacho haben, soll mit keinerlei zusätzlichem Risiko für den Kunden einhergehen. „Denn vibe übernimmt alle Verwertungs- und Haltbarkeitsrisiken“, verspricht das Unternehmen. „Elektromobilität ist der Gamechanger der Mobilitätswende. Und mit revibe treiben wir den mit E-Autos einhergehenden Nachhaltigkeitsgedanken auf die Spitze: Wir wechseln die Fahrzeuge für eine zweite Halbzeit ein und verlängern so ihre Nutzungsdauer, was mit Blick auf Ressourcen und CO2-Gesamtbilanz entscheidend ist“, so Martin Rada, Managing Director von vibe moves you.

Sein Gebrauchtwagenprogramm revibe bringt vibe direkt zum Start in Deutschland mit. Abo-Kunden können von Anfang an zwischen Neuwagen und jungen Gebrauchten wählen. Das 2019 in Wien gegründete Unternehmen legt ab Herbst zunächst in Süddeutschland los, weitere Regionen sollen folgen. Weitere Details will man in Kürze bekannt geben.