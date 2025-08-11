E-Auto-Aboanbieter „vibe moves you“ startet 2025 in Deutschland

Der eigener Aussage nach führende österreichische Anbieter von Elektroauto-Abonnements „vibe moves you“ startet in diesem Jahr auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen will mit E-Autos zu einer monatlichen All-inclusive-Rate im flexiblen Abonnement überzeugen. Hinzu kommen das Gebrauchtwagenprogramm „revibe“ und ein digitales Ökosystem für ganzheitliches Flottenmanagement.

Seit 2019 ist vibe moves you in Österreich aktiv, das in Wien beheimatete Unternehmen konzentriert sich auf reine Elektromobilität. Mehr als 3.500 Auto-Abos seien bereits in kleineren und größeren Flotten platziert – „und täglich werden es mehr“, heißt es. „Kunden können dabei ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen flexibel zwischen unterschiedlichen Modellen, Freikilometern und Laufzeiten wählen – ohne großen Aufwand, ohne Risiko und ohne langfristige Verpflichtung, dafür aber mit maximaler Flexibilität.“

„Die Zeit ist reif, Deutschland braucht neue Auto-Vibes. Während vielerorts noch über das Für und Wider der Elektromobilität diskutiert wird, schaffen wir Tatsachen. Die wachsende Zahl unserer Kunden zeigt, dass E-Autos nicht nur alltagstauglich, sondern längst Alltag sind“, so Martin Rada, Managing Director von vibe moves you. Los geht’s in Süddeutschland, weitere Regionen sollen sukzessive folgen.

Neben dem Neuwagen-Abo bringt vibe sein Gebrauchtwagenprogramm mit nach Deutschland: revibe umfasse sorgfältig geprüfte E-Fahrzeuge mit „Vorgeschichte“ und den bekannten Vorzügen dieser Antriebsart, wirbt das Unternehmen. Die E-Gebrauchten werden im Abo zu einem geringeren Preis und mit fixen Laufzeiten angeboten. revibe betont den Nachhaltigkeitsgedanken: E-Autos würden länger und ohne Risiko für den Kunden genutzt, man übernehme alle Verwertungs- und Haltbarkeitsrisiken.

Das Unternehmen arbeitet zudem an einem digitalen Ökosystem für ein ganzheitliches Flottenmanagement. „Damit haben Fuhrparkmanager alles im Blick – von den Fahrzeugen und deren Fahrleistungen bis hin zum Aufladen und der Abrechnung“, so vibe. Details hierzu sollen später in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die Österreicher geben sich ehrgeizig: „Wir bei vibe streben danach, der führende Anbieter für nachhaltige Mobilitätslösungen in Europa zu werden.“