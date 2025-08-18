Berliner Stadtwerke nehmen 51 Laternenlader wegen Eichrecht vom Netz

In Berlin wurden 51 Laternenlader für Elektroautos außer Betrieb genommen. Grund dafür ist laut den Berliner Stadtwerken das deutsche Eichrecht: Die eingebauten Stromzähler in den betroffenen Ladestationen entsprechen nicht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen, berichtet der Tagesspiegel. Die Geräte zählen zu den ersten installierten Laternenladern in der Hauptstadt und gelten heute als technisch überholt. Die Abschaltung betrifft rund vier Prozent aller Ladepunkte der Stadtwerke.

„Es handelt sich hier um Ladestationen der ersten Stunde, die heute nicht mehr auf dem Stand der Technik sind“, erklärten die Stadtwerke auf Anfrage der Zeitung. „Neue Zähler sind nicht kompatibel mit der verbauten Technik, deshalb haben wir diese 51 Laternenlader außer Betrieb genommen.“ Die betroffenen Ladepunkte sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Dem Bericht zufolge werden die abgeschalteten Ladepunkte „schon jetzt schmerzlich vermisst“. Die Berliner Stadtwerke arbeiten nach eigenen Angaben bereits an einer Lösung. In einer laufenden Marktabfrage wird nach moderner Ersatztechnik gesucht. Ziel sei es, die alten Laternenlader so schnell wie möglich durch neue, eichrechtskonforme Geräte zu ersetzen.

Die außer Betrieb genommenen Ladepunkte stammen aus einem größeren Projekt, das ursprünglich bis zu 1.000 Laternenlader für Berlin vorsah. Bis Anfang 2024 wurden jedoch lediglich 825 Ladepunkte realisiert, so das Portal Electrive. Den Zuschlag für einen Teil des Projekts erhielt im Frühjahr 2022 die Shell-Tochter Ubitricity, die mindestens 200 Ladepunkte installieren sollte.

Ubitricity setzte bei der Umsetzung auf den Ladepunkt „Heinz“, der 3,7 kW Leistung bietet und gemeinsam mit Ebee speziell für den deutschen Markt entwickelt wurde. „Alle Ladepunkte entsprechen allen geltenden Anforderungen und wurden von Beginn an mit dem konformen Produkt Heinz ausgerollt“, betonte das Unternehmen gegenüber dem Tagesspiegel.