Berliner Stadtwerke nehmen 51 Laternenlader wegen Eichrecht vom Netz

In Berlin wurden 51 Laternenlader für Elektroautos außer Betrieb genommen. Grund dafür ist laut den Berliner Stadtwerken das deutsche Eichrecht: Die eingebauten Stromzähler in den betroffenen Ladestationen entsprechen nicht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen, berichtet der Tagesspiegel. Die Geräte zählen zu den ersten installierten Laternenladern in der Hauptstadt und gelten heute als technisch überholt. Die Abschaltung betrifft rund vier Prozent aller Ladepunkte der Stadtwerke.
„Es handelt sich hier um Ladestationen der ersten Stunde, die heute nicht mehr auf dem Stand der Technik sind“, erklärten die Stadtwerke auf Anfrage der Zeitung. „Neue Zähler sind nicht kompatibel mit der verbauten Technik, deshalb haben wir diese 51 Laternenlader außer Betrieb genommen.“ Die betroffenen Ladepunkte sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt.
Dem Bericht zufolge werden die abgeschalteten Ladepunkte „schon jetzt schmerzlich vermisst“. Die Berliner Stadtwerke arbeiten nach eigenen Angaben bereits an einer Lösung. In einer laufenden Marktabfrage wird nach moderner Ersatztechnik gesucht. Ziel sei es, die alten Laternenlader so schnell wie möglich durch neue, eichrechtskonforme Geräte zu ersetzen.
Die außer Betrieb genommenen Ladepunkte stammen aus einem größeren Projekt, das ursprünglich bis zu 1.000 Laternenlader für Berlin vorsah. Bis Anfang 2024 wurden jedoch lediglich 825 Ladepunkte realisiert, so das Portal Electrive. Den Zuschlag für einen Teil des Projekts erhielt im Frühjahr 2022 die Shell-Tochter Ubitricity, die mindestens 200 Ladepunkte installieren sollte.
Ubitricity setzte bei der Umsetzung auf den Ladepunkt „Heinz“, der 3,7 kW Leistung bietet und gemeinsam mit Ebee speziell für den deutschen Markt entwickelt wurde. „Alle Ladepunkte entsprechen allen geltenden Anforderungen und wurden von Beginn an mit dem konformen Produkt Heinz ausgerollt“, betonte das Unternehmen gegenüber dem Tagesspiegel.
Kommentare
Andreas meint
Da kritisiere ich die Gesetzgebung. Wieso müssen Geräte, die vor 3-5 Jahren installiert wurden abgebaut werden? Es muss doch Bestandschutz geben. Was ist das für eine Geldvernichtung!
Thorsten 0711 meint
Aktuell kann man bei den AC-Ladesäulen der BSW per futurego für 45 Cent/kW laden. Da dürften diese 51 Schnarchlader nicht so sehr fehlen.
E.Korsar meint
Dit iss ja wohl de jrooße Knaller, wa? 51 Laternenlader uffn Schlag weg! Da kriegste ja Plaque, wenn de datt liest.
Wat machn die bei de Stadtwerke eigentlich den janzen Tach? Pennt ihr da, oda wat? „Nich mehr uffm Stand der Technik“, sacht ihr? Na, dann kauft ihr euch halt ma neue, wa! Habt ja genuch Kohle, wa? Aber nee, erstmal die Dinger abklemmen und die Leuts im Rejen stehn lassn.
„Schon jetzt schmerzlich vermisst“, steht da. Ick weeß nich, wen die da jemacht haben. Aber ween ihr de Dinger schon ma jut findet, warum habt ihr se nich jleich janz ordentlich jemacht?
Und dann kommt Ubitricity um de Ecke mitn janzen andren Jefühl. Die habn „Heinz“ jemacht, 3,7 kW, und alles is konform.
Ick wees nich, watt ihr da in euren Keller mach, aber da is janz jroße Schlamperei im Haus. Macht euren Job! Nich nur sabbeln, auch ma tun!
Berlin braucht Ladepunkte, nich jeschlossene Türen. Da kann man sich nur an Kopp packen.
Hättet euch mal lieber von Ubitricity wat abjekuckt!
(Satire übersetzt von Gemini.)