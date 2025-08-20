Neues Tesla Model Y Performance: Erlkönigfotos vom Nürburgring

Tesla bietet das Model Y seit diesem Jahr in umfangreich überarbeiteter Form an. Die Sportversion wurde kürzlich auf dem Nürburgring in Deutschland gesichtet. Das noch getarnte Vorserienexemplar des Model Y Performance zeigt einige Veränderungen gegenüber dem regulären Modell.

Anfang des Jahres hatten Tesla-Manager Franz von Holzhausen und Lars Moravy angekündigt, dass eine neue Version des Model Y Performance bis Ende 2025 erscheinen werde. Die Sichtung des Testfahrzeugs auf dem Nürburgring deutet darauf hin, dass dieser Zeitpunkt näher rückt.

Zu den sichtbaren Neuerungen zählen laut den Erlkönig-Fotografen unter anderem neue 21-Zoll-Felgen, ein komplett schwarzer Dachhimmel innen, überarbeitete Bremsen sowie Sportsitze. Außerdem wurden ein neuer Carbonfaser-Spoiler, Performance-Embleme, modifizierte Stoßfänger vorne und hinten sowie eine adaptiv gedämpfte Federung identifiziert.

NEW pictures of the 2026 Tesla Model Y Performance conducting testing at the Nurburgring! 📸: WilcoBlok on IG

Collab with @teslaplaidtokde Here’s what’s new 🧵 pic.twitter.com/3l2wusIEok — teslaplaidtok (@teslaplaidtokde) August 5, 2025

Ziel der Modellpflege wird es vor allem sein, die Leistung und Aerodynamik weiter zu verbessern. Technische Daten des neuen Model Y Performance sind noch nicht bekannt. Laut dem Bericht dürfte es etwa 375 (510 PS) für eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (0-97 km/h) in bis zu 3,2 Sekunden sowie eine Reichweite von bis zu 290 Meilen (467 km) geben. Die vorherige Generation kam auf 370 kW (503 PS) und erreichte in 3,5 Sekunden 60 mph. Ob die bisherige Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h übertroffen wird, ist offen. Erwartet wird auf jeden Fall ein neuer „Track Mode“.

Tesla hat bislang keinen offiziellen Starttermin genannt. Die Prognose ist aber, dass die Markteinführung des überarbeiteten Model Y Performance bis Ende dieses Jahres erfolgen wird.

Während auch das neue Model Y Performance nach Deutschland kommen dürfte, ist die hiesige Einführung einer weiteren neuen Variante des Mittelklasse-SUV noch offen: In China ist seit Kurzem eine Langversion verfügbar, mit 179 Millimeter gestreckter Karosserie und einer etwas größeren Batterie. Innen finden sich zwei Sitze vorne, drei weitere Einzelsitze in Reihe zwei sowie eine Sitzbank ganz hinten.