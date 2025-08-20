Hyundai: Ioniq 9 setzt „Maßstäbe für akustischen Komfort“

Der neue Hyundai Ioniq 9 setzt laut seinem Hersteller Maßstäbe in puncto akustischem Komfort in Elektroautos. Bereits durch seinen elektrischen Antrieb leiser als klassische Verbrenner, biete das große SUV ein nochmals deutlich reduziertes Geräuschniveau im Innenraum. Möglich werde dies durch eine Kombination aus aktiver Geräuschunterdrückung und umfassenden Dämmmaßnahmen, die selbst bei hohem Verkehrsaufkommen oder langen Fahrten eine entspannte Atmosphäre schaffen.

„Der Ioniq 9 ist ein Premiumfahrzeug – nicht nur in Ausstattung und Fahrverhalten, sondern auch beim akustischen Komfort,” sagt Ulrich Mechau, President & CEO Hyundai Motor Deutschland. „Mit der aktiven Geräuschunterdrückung erleben Fahrer und Passagiere eine unvergleichliche Ruhe und Entspannung – ein echter Gewinn gerade auf langen Fahrten.”

Kernstück des akustischen Konzepts ist die aktive Geräuschunterdrückung, die ähnlich wie bei modernen Noise-Cancelling-Kopfhörern funktioniert. Das System erkennt störende Frequenzen, wie sie etwa durch die Reibung der Reifen entstehen, und sendet über 14 im Fahrzeug verbaute Bose-Lautsprecher gezielt gegenphasige Schallwellen aus, um den Lärm zu neutralisieren. Das Bose-Soundsystem ist ab der Ausstattungslinie „Techniq“ serienmäßig verbaut.

Zusätzlich wurden strukturelle Maßnahmen umgesetzt, um Wind- und Fahrbahngeräusche zu minimieren. Dreischichtige, schalldämmende Polster in den Radkästen sowie schallabsorbierende Materialien im Bereich des Kofferraums wirken vor allem niederfrequenten Geräuschen entgegen, wie sie auf unebenen Straßen entstehen. Verstärkte Türrahmen mit integriertem Strukturschaum verbessern die Dichtheit des Innenraums und senken die Windgeräusche auf 62 Dezibel – laut Hyundai ein Spitzenwert in dieser Fahrzeugklasse.

Zur weiteren Geräuschreduktion setzen die Südkoreaner auf zweifach laminiertes Schallschutzglas an Front- und Seitenscheiben. Diese Maßnahme mildere deutlich äußere Einflüsse wie Baustellenlärm oder vorbeifahrende Motorräder. Auch Gespräche im Fond oder leise Musik könnten so ungestört genossen werden, wirbt Hyundai.

Der Hyundai Ioniq 9

Der Ioniq 9 ist als größtes vollelektrisches SUV der Marke seit Juli hierzulande verfügbar. Das knapp über fünf Meter lange Modell ist zu Preisen ab 68.500 Euro in Deutschland bestellbar. Serienmäßig bietet der Ioniq 9 sieben Sitzplätze, optional ist eine Konfiguration mit sechs Einzelsitzen erhältlich.

Hyundai verkauft sein SUV-Flaggschiff in drei Antriebsversionen: Während das Grundmodell einen 160 kW (218 PS) starken Heckantrieb nutzt, haben die beiden weiteren Modelle Allradantrieb mit 226 kW (307 PS) beziehungsweise 315 kW (428 PS) Leistung. Die Batterie hat stets eine Speicherkapazität von 110 kWh. Damit kommt der Ioniq 9 auf eine Reichweite von bis zu 620 Kilometern nach WLTP-Norm.

Die Schnellladeleistung von bis zu 233 kW ermöglicht eine Ladezeit von 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Der Energieverbrauch in kWh/100 km wird mit kombiniert 20,6-19,9 angegeben. Für eine gezieltere Ladeoptimierung lässt sich die Batterie-Vorkonditionierung manuell aktivieren.