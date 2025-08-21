Mercedes und BMW sollen „Motorenpakt“ planen

Die Rivalen BMW und Mercedes sollen über eine Allianz im Antriebsbereich verhandeln. Im Zentrum der Gespräche stehen demnach zunächst Vierzylindermotoren, die BMW an Mercedes liefern soll – ein Projekt, das ab 2027 starten könnte. Wie das Manager Magazin berichtet, laufen die Verhandlungen bereits seit rund neun Monaten, angestoßen von Mercedes-Chef Ola Källenius. Sein BMW-Pendant Oliver Zipse habe zunächst zögerlich reagiert, sich mittlerweile aber offen für die Kooperation gezeigt.

Insidern zufolge soll innerhalb von acht Wochen eine Entscheidung fallen. Der technische Einstiegspunkt – BMW-Vierzylinder in Mercedes-Modellen – sei machbar. Unterschiede bei der Konstruktion, etwa bei der Drehrichtung der Nockenwellen, könnten laut Entwicklungsteams angepasst werden. Produziert würden die Aggregate im BMW-Werk Steyr in Österreich, wo im Jahr 2024 rund 1,2 Millionen Motoren verschiedener Bauarten vom Band liefen.

Der Hintergrund des Vorstoßes ist die gebremste Umstellung auf E-Autos bei Mercedes. CEO Källenius, der ursprünglich plante, ab 2030 kaum noch Verbrennungsmotoren zu bauen, reagiert auf den steigenden Bedarf an Plug-in-Hybriden. Damit verbunden ist ein wachsender Bedarf an modernen, verbrauchsarmen Verbrennern – diesen können die zunächst bestellten Motoren des chinesischen Konzerns Geely offenbar nicht decken. „Wenn Mercedes die besten Autos bauen will, benötigt Källenius auch modernste Verbrenner. Möglichst verbrauchsarm, möglichst kraftvoll“, schreibt das Manager Magazin.

Für BMW ergäbe sich aus der Allianz ein doppelter Vorteil: Das Werk in Steyr bliebe auch bei wachsendem Elektrofokus ausgelastet, zudem winken Einnahmen in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. Auch das Markenimage könnte profitieren, wenn Mercedes-Modelle mit BMW-Technik unterwegs sind. Zipse habe ursprünglich befürchtet, einen Wettbewerbsvorteil zu verlieren, sehe nun aber den „Charme der Zusammenarbeit“, heißt es.

Eine Ausweitung der Kooperation ist bereits im Gespräch. Laut Insidern könne man sich eine gemeinsame Motorenfertigung in den USA vorstellen – entweder getrennt auf zwei Produktionslinien oder im Rahmen eines Joint Ventures. Auch eine gemeinsame Getriebefertigung steht zur Diskussion, wird jedoch derzeit noch kritisch bewertet, vor allem von BMW, das enge Verbindungen zum Zulieferer ZF pflegt.

Noch fehlt die endgültige Zustimmung der Vorstände und Aufsichtsräte beider Konzerne. Doch die Zeichen stehen auf Annäherung. Die Aussicht auf niedrigere Entwicklungskosten und Synergieeffekte bei großen Stückzahlen macht den Schritt wirtschaftlich reizvoll. Öffentlich könnte man ihn als Schulterschluss deutscher Industriegrößen für „die besten Verbrennerantriebe der Welt“ inszenieren, so das Manager Magazin.