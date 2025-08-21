Mercedes und BMW sollen „Motorenpakt“ planen

Die Rivalen BMW und Mercedes sollen über eine Allianz im Antriebsbereich verhandeln. Im Zentrum der Gespräche stehen demnach zunächst Vierzylindermotoren, die BMW an Mercedes liefern soll – ein Projekt, das ab 2027 starten könnte. Wie das Manager Magazin berichtet, laufen die Verhandlungen bereits seit rund neun Monaten, angestoßen von Mercedes-Chef Ola Källenius. Sein BMW-Pendant Oliver Zipse habe zunächst zögerlich reagiert, sich mittlerweile aber offen für die Kooperation gezeigt.
Insidern zufolge soll innerhalb von acht Wochen eine Entscheidung fallen. Der technische Einstiegspunkt – BMW-Vierzylinder in Mercedes-Modellen – sei machbar. Unterschiede bei der Konstruktion, etwa bei der Drehrichtung der Nockenwellen, könnten laut Entwicklungsteams angepasst werden. Produziert würden die Aggregate im BMW-Werk Steyr in Österreich, wo im Jahr 2024 rund 1,2 Millionen Motoren verschiedener Bauarten vom Band liefen.
Der Hintergrund des Vorstoßes ist die gebremste Umstellung auf E-Autos bei Mercedes. CEO Källenius, der ursprünglich plante, ab 2030 kaum noch Verbrennungsmotoren zu bauen, reagiert auf den steigenden Bedarf an Plug-in-Hybriden. Damit verbunden ist ein wachsender Bedarf an modernen, verbrauchsarmen Verbrennern – diesen können die zunächst bestellten Motoren des chinesischen Konzerns Geely offenbar nicht decken. „Wenn Mercedes die besten Autos bauen will, benötigt Källenius auch modernste Verbrenner. Möglichst verbrauchsarm, möglichst kraftvoll“, schreibt das Manager Magazin.
Für BMW ergäbe sich aus der Allianz ein doppelter Vorteil: Das Werk in Steyr bliebe auch bei wachsendem Elektrofokus ausgelastet, zudem winken Einnahmen in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. Auch das Markenimage könnte profitieren, wenn Mercedes-Modelle mit BMW-Technik unterwegs sind. Zipse habe ursprünglich befürchtet, einen Wettbewerbsvorteil zu verlieren, sehe nun aber den „Charme der Zusammenarbeit“, heißt es.
Eine Ausweitung der Kooperation ist bereits im Gespräch. Laut Insidern könne man sich eine gemeinsame Motorenfertigung in den USA vorstellen – entweder getrennt auf zwei Produktionslinien oder im Rahmen eines Joint Ventures. Auch eine gemeinsame Getriebefertigung steht zur Diskussion, wird jedoch derzeit noch kritisch bewertet, vor allem von BMW, das enge Verbindungen zum Zulieferer ZF pflegt.
Noch fehlt die endgültige Zustimmung der Vorstände und Aufsichtsräte beider Konzerne. Doch die Zeichen stehen auf Annäherung. Die Aussicht auf niedrigere Entwicklungskosten und Synergieeffekte bei großen Stückzahlen macht den Schritt wirtschaftlich reizvoll. Öffentlich könnte man ihn als Schulterschluss deutscher Industriegrößen für „die besten Verbrennerantriebe der Welt“ inszenieren, so das Manager Magazin.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Dabei darf man auch nicht vergessen, dass BMW eh schon Motoren an andere Hersteller liefert und auch Mercedes in dem Bereich mit von Renault abgeleiteten Motoren arbeitet…
Also die Grundidee ist nicht neu, aber dass der eine Premium-Hersteller dann die Motoren des anderen Premium-Herstellers verwende(t)/(n muss), ist schon dennoch next level…
Kirky meint
Prima, da freut sich Hikti-Niklas. So kann er weiterhin auf Verbrenner setzen und jeden Tag 500 km am Stück durchfahren mit 200 kmh, weil seinem Arbeitgeber noch keiner verraten hat, das es sowas gibt wie Teams.
eBikerin meint
Also ich arbeite ja viel mit Teams- aber ´kannst du mir vielleicht sagen wo die Funktion ist, damit ich zB einen Abbruchhammer testen kann? Hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden.
MrBlueEyes meint
Interessant… nicht nur, dass BMW beim elektrischen Antriebsstrang und -gesamtpaket Mercedes wohl davon zieht, jetzt will sich Mercedes auch noch bei den Verbrenner-Motoren abhängig machen… aber ja, nachvollziehbar ist es, wenn man selbst nicht mehr entwickelt bzw. das halt auch sehr teuer ist… BMW hat sehr sparsame Verbrenner, nicht die schlechteste Wahl…
Mal schauen, wie sich das entwickelt…
Mäx meint
Nachvollziehbar.
Da zeigt sich der Druck, der mit sinkenden Stückzahlen auf die Verbrennermodelle wirkt.
McGybrush meint
In dem Fall eher umgekehrt. Mercedes hatte die Entwicklung von neuen modernen Verbrenner eingestellt um jetzt festzustellen das sie doch welche brauchen.
Sie hatten vor das mit Elektroautos zu decken. Und genau das funktioniert wohl doch nicht in der Menge wie sie dachten.
Mäx meint
Naja, wenn es günstig wäre und sich über die Stückzahlen in den nächsten Jahren rechnen würde, hätten Sie es selbst entwickelt.
Also entsteht der Zusammenschluss schon auch durch den Kostendruck aufgrund mangelnder (in der Zukunft erwartbarer) Stückzahlen.