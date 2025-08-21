Porsche plant laut Bericht Kahlschlag bei Batterie-Tochter Cellforce

Porsche steht offenbar vor dem weitgehenden Aus seiner Batterietochter Cellforce. Nach einem Bericht des Spiegel soll die Produktion am Standort Kirchentellinsfurt nahezu vollständig eingestellt werden. Übrig bleiben könnte laut dem Magazin lediglich „bestenfalls eine kleine Einheit für Forschung und Entwicklung“. Eine offizielle Stellungnahme von Porsche liegt bisher nicht vor.

Die Entscheidung geht auf eine strategische Neuausrichtung des Konzerns zurück, die der Vorstand bereits im Frühjahr 2025 verkündet hatte. Damals hieß es, die Ausbaupläne für die Hochleistungsbatterieproduktion der Cellforce Group würden „nicht eigenständig weiterverfolgt“. Wie der Spiegel nun berichtet, plant Porsche die Entlassung von rund 200 der 286 Cellforce-Mitarbeiter – ein Schritt, der de facto das Ende der Tochter bedeuten würde.

Die Cellforce Group wurde ursprünglich als Joint Venture von Porsche und dem deutschen Unternehmen Customcells gegründet, mit dem Ziel, speziell auf Elektro-Sportwagen abgestimmte Hochleistungszellen zu entwickeln und zu produzieren. 2023 übernahm Porsche das Unternehmen vollständig und erhöhte die Produktionsambitionen von anfänglich 1 bis 2 GWh auf bis zu 20 GWh. Diese Pläne wurden im April 2025 aber wieder aufgegeben.

„Ramp Down“

Nach Angaben des Spiegel war zuletzt ein Verkauf oder die Beteiligung externer Investoren im Gespräch. Doch nachdem diese Bemühungen gescheitert sind, wurde am Mittwoch offenbar eine Massenentlassung bei der Agentur für Arbeit in Reutlingen angezeigt. Die Belegschaft soll am 25. August über die konkreten Schritte informiert werden. Von einem „Ramp Down“ und der möglichen Liquidierung der Anlagen ist intern die Rede.

Die Produktion in Kirchentellinsfurt war nie über den Pilotstatus hinausgekommen – trotz einer Förderung in Höhe von 57 Millionen Euro, davon 70 Prozent vom Bund und 30 Prozent vom Land Baden-Württemberg. Mit dem Ende des Projekts könnte Porsche nun Rückforderungen staatlicher Mittel drohen.

Porsche steht vor Herausforderungen

Als Ursachen für das absehbare Scheitern nennt der Spiegel unter anderem technische Unklarheiten: Mal sollten Pouchzellen, dann prismatische, später Rundzellen entwickelt werden. Hinzu kamen hohe Kosten für Maschinen aus europäischer Fertigung. Gleichzeitig verschärften sich die wirtschaftlichen Probleme bei Porsche selbst, insbesondere wegen der schwächelnden Nachfrage in China. Dazu kommen US-Importzölle, von denen der Hersteller ohne eigenes Werk in Nordamerika besonders stark betroffen ist.

Infolge der Entwicklung hat Porsche seine Jahresprognose für 2025 nach unten korrigiert. Statt eines Umsatzes von 39 bis 40 Milliarden Euro rechnet das Unternehmen nur noch mit 37 bis 38 Milliarden Euro. Auch die angestrebte Umsatzrendite wurde deutlich gesenkt: auf 6,5 bis 8,5 Prozent. Der ursprüngliche Anspruch lag laut Unternehmensangaben bei 18 bis 20 Prozent.

Weiter vorangetrieben wird von Porsche trotz der aktuellen Herausforderungen die von den Stuttgartern übernommene und umbenannte Varta-Batterietochter V4Smart. Das Unternehmen stellte im August seine Batteriezelle der zweiten Generation vor. „Bei dieser handelt es sich aber um kein Massenprodukt, sondern um eine hochspezialisierte Rundzelle“, so das Portal Electrive. Sie solle in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt kommen. Als potenzielle Zielgruppe werden nicht nur die Automobilindustrie, sondern etwa auch die Luft- und Raumfahrt oder Hersteller von Elektro-Werkzeugen genannt.