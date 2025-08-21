Mitsubishi und Bosch schließen Joint Venture für „Battery-as-a-Service“

Bosch und Mitsubishi haben ein Joint Venture gegründet, um weltweit die Infrastruktur für „Battery as a Service“ (BaaS) bereitzustellen. Die EU-Kommission hat der Gründung der Bosch MC Battery Service Innovations GmbH im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens zugestimmt. Das Gemeinschaftsunternehmen wird zu gleichen Teilen von dem baden-württembergischen Zulieferer und dem japanischen Autokonzern kontrolliert und hat seinen Sitz in Deutschland.

Die beiden Unternehmen hatten bereits im Frühjahr 2022 mit dem chinesischen Partner Blue Park eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines BaaS-Geschäftsmodells unterzeichnet. Ziel war der Aufbau einer Batterietausch-Plattform, auf der Bosch seine Cloud-Technologie und Mitsubishi seine „Kommerzialisierungsfähigkeit“ einbringen sollte. Blue Park war ursprünglich für die Plattform zuständig, jedoch wird das Unternehmen in der aktuellen Planung nicht mehr erwähnt.

Während sich die ursprünglichen Pläne stark auf China konzentrierten, ist nun ein globaler Ansatz vorgesehen. Das neue Unternehmen soll BaaS-Dienstleistungen in der Europäischen Union, Japan, China, den USA und Indien anbieten. In den Unterlagen der EU-Kommission wird China nicht mehr explizit als Priorität genannt.

Statt eines direkten Betriebs von Tauschsystemen fokussieren sich Bosch und Mitsubishi nun auf sogenannte „BaaS-Enablement-Lösungen“ und Beratungsleistungen. Sie wollen also die Infrastruktur liefern, mit der andere Unternehmen eigene BaaS-Angebote realisieren können. Als Zielgruppe werden Leasingunternehmen, Batteriewechselbetreiber, Flottenbetreiber, Betreiber von Batterie-Energiespeichern und Versicherungsgesellschaften erwähnt.

Schon 2022 hatten die Partner auf die Vorteile des Modells hingewiesen: Die anfänglichen Investitionskosten, die Ausfallzeit während des Ladens und die Unsicherheit der Batterie würden wegfallen – und damit Hürden bei der Elektrifizierung gewerblicher Flotten. Die Battery-in-the-Cloud von Bosch soll die Batterien innerhalb dieses Ansatzes kontinuierlich überwachen.