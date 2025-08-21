Xiaomi visiert für 2027 Elektroauto-Export nach Europa an

Der Technologiekonzern Xiaomi bietet im Heimatland China bereits erfolgreich Elektroautos an. Nach dem Erstlingswerk SU7, eine sportliche Limousine, folgt das ebenfalls dynamisch konzipierte SUV YU7 (Artikelbild). Wohl ab 2027 wird die Marke auch in Europa antreten.
Präsident Lu Weibing gab Einblicke in die Expansionspläne des Unternehmens, nachdem es einen Anstieg des Quartalsumsatzes um 31 Prozent gemeldet hatte, berichtet Bloomberg. Das gute Ergebnis sei auf die erfolgreiche Markteinführung des YU7 im Sommer zurückzuführen. Dies habe dazu beigetragen, der nachlassenden Nachfrage nach Smartphones entgegenzuwirken.
Bisher ist Xiaomi hierzulande vor allem für seine Smartphones mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Vor allem in China bietet das Unternehmen aber auch eine breite Palette an Smart-Home-Produkten und weiterer Elektronik an. Mit dem Start des SU7 im März 2024 ist Xiaomi zum Autohersteller geworden. Für den Vorstoß in den Markt wenden die Chinesen mehrere Milliarden Euro Investitionen auf.
„Das Geschäftsmodell, das wir in China entwickelt haben, kann auch auf den Überseemarkt übertragen werden, wenn wir in Europa Fuß fassen“, so Konzernpräsident Lu Weibing in einer Telefonkonferenz für Analysten. „Wir sind dabei, dies zu prüfen und vorzubereiten. Konkrete Produktpläne haben wir bislang noch nicht.“ Das dürfte auch daran liegen, dass das Unternehmen derzeit mit Problemen bei der Skalierung kämpft. So müssen Kunden auf den YU7 inzwischen über ein Jahr warten. Dennoch wird laut den aktuellen Berichten der Europa-Start für 2027 anvisiert.
Xiaomi will führender Autohersteller werden
Das Ziel von Xiaomi ist, innerhalb von 15 bis 20 Jahren einer der weltweit führenden Hersteller von Automobilen zu werden. Dafür müssen auch andere Märkte bedient werden, darunter Europa. Diverse China-Hersteller zieht es verstärkt in europäische Länder, vor allem mit E-Autos. Die EU wirft der Volksrepublik vor, ihren Autoherstellern durch umfangreiche Subventionen einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ende 2024 wurden deshalb teils hohe Strafzölle aktiviert.
Dennoch zieht es die chinesischen Autobauer weiter nach Europa – nicht zuletzt wegen des belastenden Preiskampfes im Heimatmarkt, ausgelöst durch einen erheblichen Produktionsüberschuss. Wird Xiaomi seine E-Autos nach Europa exportieren, werden laut dem Handelsblatt wahrscheinlich Zölle von bis zu 48 Prozent anfallen – eine Basisabgabe von 10 Prozent und zusätzliche Strafzölle von etwa 35 bis 38 Prozent. Allerdings verhandeln die EU und China, ein Kompromiss könnten Mindestpreise für Autos aus der Volksrepublik sein.
Bei der Expansion dürfte auch Deutschland im Fokus stehen: Xiaomi kooperiert schon seit diesem Jahr mit dem Nürburgring. Seit Mai ist das Unternehmen „Premium Partner“ der Rennstrecke in Rheinland-Pfalz und dort durch Werbeanlagen präsent. Xiaomi ist zudem Mitglied der Test- und Entwicklungsfahrten am Nürburgring. Es ist außerdem ein Entwicklungszentrum in München geplant.
In den USA müssen chinesische Elektroauto-Hersteller mit Zöllen von 100 Prozent rechnen, wenn sie ihre Autos dort verkaufen wollen. Damit sind sie praktisch vollständig vom US-Markt ausgeschlossen.
Im zweiten Quartal stieg die Zahl der ausgelieferten Xiaomi-Elektroautos weiter an und erreichte in diesem Zeitraum 81.302 Fahrzeuge. Die Gesamtzahl belief sich im ersten Halbjahr auf über 157.000 Stromer. Insgesamt wurden seit dem Start der E-Auto-Produktion im letzten Jahr mit Stand Juli über 300.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Noch macht die Elektroauto-Sparte von Xiaomi einen operativen Verlust, das soll sich jedoch im zweiten Halbjahr ändern.
Kommentare
IDFan meint
Niemand bei Xiaomi hat gesagt, dass man 2027 nach Europa kommt. Das ist eine bewusste Missinterpretation des wirklichen Statements, dass man bis 2027 die Lieferverpflichtungen im Inland erfüllen möchte.
Future meint
Willkommen in Europa, Xiaomi. Wir freuen und auf immer mehr schöne saubere Elektroautos. Aber bitte nicht nur Showrooms eröffnen. Es braucht auch Servicestandorte, damit man sich auch mal mit dem Meister unterhalten kann. Sowas schafft Vertrauen in Europa.
M. meint
Wer ist nochmal „wir“? Wie viele bist du?
Future meint
Wir wollen doch alle immer mehr Elektroautos, damit die dreckigen Verbrenner alle verschwinden. Also sollten wir demütig und dankbar sein, wenn wir auch in Europa endlich mehr Auswahl bekommen. Jeder neue Hersteller wird sehnsüchtig erwartet. Und die Konkurrenz führt dann bestimmt auch zu mehr Schnäppchen als heute. Wer will dann noch Verbrennerluft einatmen?
M. meint
Thema verfehlt.
DIR geht es eigentlich darum, die unsäglichen Hersteller in Europa zu vernichten, damit endlich alle Chinaware kaufen müssen. Da muss dir mal jemand massiv auf die Füße getreten sein!?
Sonst würdest du nicht immer so einen Feldzug gegen alles fahren, was als BEV aus Europa kommt.
Kirky meint
Dann kann Hyundai und Kia mit ihren überteuerten und qualitativ minderwertigen Software und Problemeladeeinheiten ICCU sowie dem verschobenen Design in Europa einpacken.
M. meint
Oder die bekommen eine neue ICCU, dann musst du dich thematisch auf Hilti-Niklas beschränken.
Aztasu meint
2027 kommt eine neue E-Auto-Plattform von Hyundai/KIA auf den Markt, diese wird natürlich auch 800V unterstützen, soll aber wohl auch 400V möglich machen. Vielleicht fährt man dann eine Strategie wie beim Smart #5. Einstiegsversion mit kleinem Akku immer 400V, großer Akku 800V. Wünschenswert wäre es, denn die 400V Grütze von Hyundai/KIA die sich selbst in großen Modellen wie den KIA EV5 und teilweise Hyundai Ioniq 9, KIA EV9 durchzieht (letztere sind keine 400V Fahrzeuge, bieten aber auch nur 600V und relativ lahme Ladezeiten)
geht einem echt auf die Nerven. Hyundai/KIA waren mal Vorreiter was 800V in der Mittelklasse anging, diese Position haben sie einfach aufgegeben und verkaufen ihre 400V-600V Fahrzeuge außer den KIA EV3, für richtig viel Geld. Ziemlich schwach wenn man sich mal ansieht was Volkswagen aus einem 400V System rausholt (Anfang 2026 gibt es mit MEB+ einige Verbesserungen) bzw. was für eine Flut an 800V Autos von chinesische Herstellern auf den Markt kommt. Selbstverständlich günstiger als die Fahrzeuge von Hyundai/KIA