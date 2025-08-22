Formel-E-Chef Jeff Dodds: „Unsere Autos klingen wie Kampfjets“

Das Interesse an der Formel E wächst beständig, trotzdem ist die Elektro-Rennserie für viele klassische Motorsportfans weiterhin wenig attraktiv. Insbesondere im Schatten des derzeitigen Booms der Formel 1 sieht sich die Formel E mit Herausforderungen konfrontiert, wenn es darum geht, diese Zielgruppe zu erreichen. Jeff Dodds, seit über zwei Jahren CEO der Formula E Operations, identifiziert im Interview mit e-Formel.de zwei zentrale Gründe für diese Zurückhaltung.

Dodds setzt in seiner Amtszeit verstärkt auf neue Formate und Partnerschaften, um motorsportunerfahrene Zielgruppen zu erschließen. Beispiele hierfür sind die sogenannten Evo-Sessions, bei denen Prominente und Influencer Formel-E-Autos steuern dürfen, sowie die Kooperation mit dem bekannten YouTuber MrBeast. Diese Maßnahmen führten zwar zu medialer Aufmerksamkeit, jedoch nicht zu einer signifikanten Öffnung gegenüber traditionellen Motorsportfans.

Dabei, so Dodds, habe die Formel E vieles zu bieten, was Fans klassischer Rennserien schätzen. „Wir haben Einsitzer, offene Räder, enge Zweikämpfe, und ich würde das Racing als unvorhersehbar bezeichnen.“ Die Serie biete Chancen für Fahrer, sich zu beweisen.

Laut Dodds sind zwei Aspekte ausschlaggebend dafür, dass die Formel E bisher nicht stärker angenommen wird: das vergleichsweise junge Alter der Serie sowie der fehlende Motorsound. Während andere Rennserien auf eine jahrzehntelange oder gar über hundertjährige Geschichte zurückblicken könnten, bestehe die Formel E erst seit zehn Jahren. Das erschwere es, sich im Traditionsbewusstsein vieler Fans zu etablieren.

Verbrennungsmotoren: „Der Klang von Ineffizienz“

Zum Thema Sound sagt Dodds: Der traditionelle Klang des Motorsports basiere auf Verbrennungsmotoren, also einer Technologie mit über 130 Jahren Geschichte. „Es ist der Klang von Ineffizienz, der Klang von Energie, die in die Atmosphäre verloren geht.“ Die Formel E hingegen stehe für moderne, effiziente Technologie – und das solle sich auch im Klang widerspiegeln.

„Unsere Autos klingen wie Kampfjets, nicht wie alte Autos“, so Dodds und verweist auf den hohen Wirkungsgrad von über 90 Prozent bei den Elektrofahrzeugen. Eine Nachahmung alter Motorensounds lehnt der Formel-E-Manager ab: „Warum sollte man modernste Technologie wie alte Technologie klingen lassen? Das werden wir auch nicht tun.“

Für Dodds ist klar, dass sich die Wahrnehmung des Sounds mit der Zeit verändern wird. Eine neue Generation von Fans werde mit Elektroautos aufwachsen – für sie sei dies der normale Klang eines Fahrzeugs. Man müsse aufhören, sich zu rechtfertigen, und stattdessen diesen Wandel annehmen.

Zugleich zeigt sich Dodds optimistisch, dass das Rennerlebnis der Formel E künftig mehr Anerkennung finden wird. Die Kombination aus hohem Tempo, technischer Raffinesse und futuristischem Klang könne bei den Zuschauern Anklang finden. „Sie akzeptieren, dass sie wie Kampfjets klingen, die sich gegenseitig überholen, oder wie ein Podfighter aus Star Wars oder wie Tron.“