DS zieht sich aus Formel E zurück, Konzernschwester Opel folgt

Opel hat kürzlich den Einstieg in die Formel E ab der Saison 2026/27 bekannt gegeben. Dafür zieht sich die Schwestermarke im Stellantis-Konzern DS Automobiles aus der Elektroauto-Rennserie zurück.

DS blickt in einer Mitteilung zufrieden auf sein Engagement in der Formel E zurück. Man habe sich als feste Größe im vollelektrischen Motorsport etabliert, so die Franzosen. Seit dem Einstieg zur Saison 2 im Jahr 2015 habe die Premiummarke an 142 Rennen teilgenommen und dabei vier Meistertitel, 18 Siege, 55 Podestplätze und 26 Pole-Positions erzielt.

„Über drei Fahrzeuggenerationen hinweg, entwickelt von DS Performance, trat DS Automobiles bei Rennen in Europa, Amerika, Asien, Afrika und im Nahen Osten an. Im Wettbewerb mit internationalen Herstellern wurden dabei kontinuierlich Erfahrungen gesammelt und technologische Fortschritte erzielt. Diese betreffen insbesondere elektrifizierte Antriebe, das Energiemanagement sowie die Effizienz der Fahrzeugsysteme“, heißt es von den Franzosen.

Die Erkenntnisse aus dem Motorsport seien in die Entwicklung von Serienfahrzeugen eingeflossen. Als Beispiele dafür nennt der Autobauer die aktuellen Modelle DS N°4, DS N°7 und DS N°8.

Nach Abschluss der zwölften Saison der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft entwickele man sein Engagement weiter, erklärt DS. Ziel sei es, neue Felder für technologische Innovation zu erschließen. In diesem Zusammenhang konzentriere sich die Marke auf die im Januar 2026 angekündigte Titelpartnerschaft mit dem SailGP Team Frankreich. Der Segelsport biete neue Ansatzpunkte für die Entwicklung. Dazu zählten Arbeiten an der Aerodynamik, der Reduzierung von Luftwiderstand, der Gewichtsoptimierung durch den Einsatz von Verbundwerkstoffen sowie im Softwarebereich. Diese Themen seien auch für die automobile Entwicklung relevant.

Unabhängig davon bleibt DS Automobiles bis zum Ende der zwölften Saison in der Formel E engagiert. Anschließend geht Opel für den Stellantis-Konzern in der E-Auto-Rennserie mit der Werksmannschaft „Opel GSE Formula E Team“ an den Start. „Als deutsche Marke mit einer langen Motorsport-Tradition und Erfolgen im Rallye-, Tourenwagen- und Langstreckenrennsport bringt Opel nun sein technisches Know-how in die weltweit am schnellsten wachsende Rennserie ein“, so Opel-CEO Florian Huettl und Formel-E-CEO Jeff Dodds.

„Die Teilnahme an der Formel E markiert einen neuen Meilenstein für Opel auf dem Weg in eine elektrische Zukunft“, sagt Huettl. „Der Start von GEN4-Rennwagen in der Formel E ab der kommenden Saison ist für uns genau der richtige Zeitpunkt, um in diesen spannenden vollelektrischen Rennzirkus einzusteigen. Unser Opel GSE Formula E Team wird zeigen, wofür unsere Marke steht: deutsche Ingenieurskunst, mutiges Design und eine elektrisierende Performance – Eigenschaften, die genauso auf die vollelektrischen Opel GSE-Modelle wie den Mokka GSE und bald den neuen Corsa GSE zutreffen.“