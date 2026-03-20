Opel nimmt ab der Saison 2026/27 an der Formel E teil

Opel schlägt ein neues Kapitel in seiner Motorsport-Geschichte auf: Der Hersteller nimmt ab der Saison 2026/27 als Werksmannschaft erstmals an der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft teil. Mit dem „Opel GSE Formula E Team“ erweitern die Rüsselsheimer ihr Engagement im elektrischen Motorsport.

„Als deutsche Marke mit einer langen Motorsport-Tradition und Erfolgen im Rallye-, Tourenwagen- und Langstreckenrennsport bringt Opel nun sein technisches Know-how in die weltweit am schnellsten wachsende Rennserie ein.“ Dies haben Opel CEO Florian Huettl und Formel-E-CEO Jeff Dodds auf einer Pressekonferenz an der spanischen Rennstrecke von Jarama offiziell bekannt gegeben.

„Die Teilnahme an der Formel E markiert einen neuen Meilenstein für Opel auf dem Weg in eine elektrische Zukunft“, sagte Huettl. „Der Start von GEN4-Rennwagen in der Formel E ab der kommenden Saison ist für uns genau der richtige Zeitpunkt, um in diesen spannenden vollelektrischen Rennzirkus einzusteigen. Unser Opel GSE Formula E Team wird zeigen, wofür unsere Marke steht: deutsche Ingenieurskunst, mutiges Design und eine elektrisierende Performance – Eigenschaften, die genauso auf die vollelektrischen Opel GSE-Modelle wie den Mokka GSE und bald den neuen Corsa GSE zutreffen.“

„Wir freuen uns sehr, Opel als neues Werksteam in der Formel E willkommen zu heißen“, so Formel-E-CEO Jeff Dodds. „Als starke deutsche Marke mit herausragender technischer Kompetenz und einem frischen, mutigen Image bringt Opel eine lange, ereignisreiche Motorsport-Geschichte und zugleich neue Dynamik in das Wettbewerbsfeld ein. Das Engagement von Opel zeigt zudem, welche Bedeutung die Formel E für globale Automobilhersteller beim Übergang zur Elektromobilität hat.“

Formel E Gen4

Für Opel stelle die Teilnahme an der Formel E den nächsten konsequenten Schritt der Marke im vollelektrischen Motorsport dar, erklärt die deutsche Stellantis-Tochter. Die Einführung der GEN4-Fahrzeuge zur kommenden Formel-E-Saison sei genau der richtige Zeitpunkt, das Motorsport-Know-how der Marke unter Beweis zu stellen und mit zukunftsweisender Technik auf die Rundstrecke zurückzukehren.

GEN4 markiert den größten Leistungssprung in der Geschichte der Formel E. Die vollelektrischen Rennwagen werden eine Spitzenleistung von bis zu 600 kW (816 PS) im Qualifying- und „Attack“-Modus erreichen – 250 kW (340 PS) mehr als bisher. Zusätzlich verfügt die vierte Fahrzeuggeneration über einen permanenten anstelle eines temporären Allradantriebs, was für mehr Grip sorgen wird. Die Formel E soll damit schneller und spannender werden. Zugleich wird die Kapazität zur Energierückgewinnung auf bis zu 700 kW erhöht, was der Effizienz und Reichweite der Rennwagen zugutekommt.

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Während europaweit Testfahrten mit der neuen Fahrzeuggeneration stattfinden, nimmt die Motorsport-Abteilung unter der Leitung von Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott ihre Arbeit auf. Ein Team aus Fahrzeug-, Entwicklungs- und Strategieingenieuren sowie das operative Management bereite sich schon jetzt auf den Saisonstart vor, heißt es. „Während das Opel GSE Formula E Team von der umfangreichen Erfahrung von Stellantis Motorsport bei der Entwicklung des GEN4-Modells profitiert, bringt Opel seine deutsche Ingenieurskunst in das neue Projekt ein.“

„Was vor fünf Jahren mit der Gründung des ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokals begann, erreicht nun mit der Teilnahme an der FIA-Weltmeisterschaft seinen Höhepunkt“, sagt Opel GSE Formula-E-Team- und Opel-Motorsport-Chef Jörg Schrott.

2021 hat der Rüsselsheimer Hersteller mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup den weltweit ersten elektrischen Markenpokal ins Leben gerufen. In den vergangenen Jahren haben junge Rallye-Talente im lokal emissionsfreien Opel Corsa Rally Electric ihre Ambitionen und ihr Können unter Beweis gestellt. Der Gewinner der jeweiligen Saison sicherte sich zugleich einen Sitz im ADAC Opel Rally Junior Team, um in der Folge die Junior-Rallye-Europameisterschaft (Junior European Rally Championship/JERC) zu bestreiten.

Mit dem Start der neuen Rallye-Saison 2026/27 in wenigen Wochen werden sich die Cup-Teilnehmer im neuen Mokka GSE Rally Wettkämpfe liefern. Der Rally-Stromer hält eine Leistung von bis zu 207 kW (281 PS) sowie 345 Newtonmeter Drehmoment bereit. Er ist damit mehr als doppelt so stark wie der bisherige Corsa Rally Electric und bietet eine Performance auf Rally4-Niveau. „Mit dem Mokka GSE bringt Opel das vollelektrische Rallye-Feeling auch für die Kunden auf die Straße“, wirbt die Marke für ihr neues Serienmodell mit Motorsport-Bezug.