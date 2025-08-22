„Plug+Ride“: Konzept verbindet E-Mobilität und Nahverkehr

Der Münchner Architekt und Diplomingenieur Rolf Ganzer hat im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Metropolregion München das Konzept „Plug+Ride“ vorgestellt. Ziel ist es laut dem Portal Vision Mobility, Elektromobilität mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu kombinieren und damit den Pendlerverkehr zu entlasten.

Zwar verspreche die E-Mobilität eine bessere Luftqualität. Bisherige Anreize zum Umstieg aufs emissionsfreie Fahren wie kostenloses Parken oder die Nutzung von Busspuren lockten aber weiterhin den Verkehr in die Innenstädte und sorgten damit für Stau. „Stehen statt fahren – das ist nach wie vor das nervenaufreibende Motto für die meisten Berufstätigen, die täglich mit ihrem Auto in die großen Ballungsräume Deutschlands pendeln. Quälend ist dieser Zustand auch für die Stadtbevölkerung, deren Lebensraum bereits durch den Binnenverkehr stark belastet ist“, so Ganzer.

Plug+Ride setzt auf bereits bestehende Park+Ride-Plätze an S-Bahn-Endstationen, die mit Ladesäulen ausgestattet werden sollen. Pendler aus dem Umland sollen ihre E-Autos dort laden und in den ÖPNV umsteigen. Die Kombination aus Lademöglichkeit und Anschluss an die Bahn soll auch E-Auto-Skeptiker überzeugen.

Die Standzeiten der Fahrzeuge machen laut Ganzer teure Schnellladetechnik überflüssig. Zudem könnten Ladevorgänge flexibel an das Stromangebot angepasst werden. Durch sinkende Netzbelastung und angepasste Strompreise entstünden finanzielle Vorteile. Langfristig soll die Vehicle-to-Grid-Technik (V2G) zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen.

Photovoltaik-Anlagen auf den Stellplatzüberdachungen ergänzen das Konzept. Sie liefern Strom direkt in die Fahrzeugbatterien – besonders effizient, da hohe Belegung und maximale Energieerzeugung zeitlich zusammenfallen. „Man muss für PV-Anlagen keine landwirtschaftlichen Flächen zweckentfremden, wenn man vorhandene Parkplätze doppelt nutzbar macht“, erklärt Ganzer. Außerdem sei die Beschattung befestigter Flächen gut für das sommerliche Kleinklima.

Ausweitung auf Regionalbahnstationen zur Verkehrsreduzierung

Das Konzept soll auf weitere Regionalbahnhöfe ausgeweitet werden. Ganzer sieht hier großes Potenzial, da viele Endstationen beider Systeme identisch seien. Die Verkehrsbelastung könne so auch in entfernteren Regionen verringert werden.

In dicht bebauten Bahnhofsumgebungen oder bei Umwidmung bestehender Flächen schlägt Ganzer neue „PL+R“-Haltestellen oder flächensparende Lösungen entlang der Gleise vor. Perspektivisch könnten autonome Fahrzeuge Parkplätze in größerer Entfernung ansteuern, zentral organisierte Dropoff-Zonen sollen den Zugang erleichtern.

Mehrere Studien stützen das Vorhaben. Die TU München sieht in PL+R-Anlagen mit Ladeinfrastruktur einen Beitrag zur Netzstabilisierung. Die Universität Avignon betont die Wirksamkeit finanzieller Anreize. Die Branchenstudie „Plugging into potential“ hebt das Potenzial dezentraler E-Hubs hervor.

Ein reduziertes Vorprojekt („Plug+Ride light“) soll öffentliches Interesse wecken und potenzielle Partner frühzeitig einbinden. „Zum Glück lässt sich der Kern unserer Idee bereits in einem minimalistischen Vorprojekt präsentieren“, sagt Ganzer. Ein erstes Pilotprojekt könnte bereits 2026 starten. In dieser Phase gelte es, organisatorische, gesetzliche und technische Anforderungen zu koordinieren.