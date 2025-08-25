Mercedes Concept AMG GT XX stellt 25 Langstrecken-Rekorde auf

Mit zwei Exemplaren des Elektroautos Concept AMG GT XX hat Mercedes‑AMG auf der Hochgeschwindigkeits-Teststrecke im süditalienischen Nardò insgesamt 25 Langstrecken-Rekorde gebrochen. Die Fahrzeuge geben einen Ausblick auf das Erstlingswerk auf der künftigen „High-Performance-Architektur“ AMG.EA, mit der die Stuttgarter neue Maßstäbe setzen wollen.

Einer der Rekorde wurde für die größte Distanz erreicht, die je ein E-Auto innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt hat. Die bisherige Bestmarke lag unter 4.000 Kilometern. Der Technologieträger Concept AMG GT ist in 24 Stunden 5.479 Kilometer gefahren, also 1.518 Kilometer mehr oder rund 38 Prozent weiter als der vorige Bestwert.

„Der Rekord war dabei nur einer von vielen, die das Concept AMG GT XX mit großem Vorsprung für sich behaupten konnte. Denn der Extremtest des Technologieträgers dauerte deutlich länger als 24 Stunden“, so Mercedes. Ziel sei es gewesen, „in acht Tagen um die Welt“ zu fahren, um damit „die überlegene Dauerleistung“ des AMG-Antriebsstrangs zu beweisen.

Schnellladung mit 850 kW

Die größten Belastungen für E-Motoren und Batterie herrschen beim Fahren unter hoher Last sowie beim Laden mit hohen Ladegeschwindigkeiten. Um dieses Szenario immer wieder zu simulieren, sollte das Concept AMG GT XX in möglichst kurzer Zeit so viele Kilometer wie möglich zurücklegen. Dafür fuhren die Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h, bevor sie an der Ladesäule mit enorm hohen durchschnittlichen Ladeleistungen von rund 850 kW nachluden.

Obwohl das Fahrzeug zu deutlich höheren Geschwindigkeiten fähig ist, wurde das Tempo von den Ingenieuren nach Simulationen bewusst festgelegt. Die Analysen zeigten, dass 300 km/h die beste Balance zwischen Streckengeschwindigkeit und Ladezyklen bietet – und somit die schnellste Gesamtzeit ermöglicht.

„Die Ladeleistungen überstiegen dabei bei Weitem die Werte, die heute übliche Infrastruktur liefern kann, und unterstreichen einmal mehr die Zukunftsfähigkeit des seriennahen Antriebsstrangs“, so die Entwickler. Nach jedem Ladestopp folgte wieder die Beschleunigung auf Tempo 300, bis zum nächsten Ladestopp. So ging es immer und immer wieder, bei Tag und bei Nacht, in Summe für acht Tage.

Am frühen Morgen des 25. August 2025 war es so weit: Die Strecke mit 40.075 Kilometern war in 7 Tagen, 13 Stunden, 24 Minuten und 07 Sekunden absolviert. Damit wurde das selbst gesetzte Limit von acht Tagen unterboten. Auf dem Weg zum Ziel stellte der Concept AMG GT XX darüber hinaus noch eine Reihe weiterer Leistungsrekorde auf und fuhr noch etwas länger, um auch noch die 25.000 Meilen (rund 40.200 km) zu vollenden.

Während des Testprogramms waren 3.177 Nardò-Runden à 12,68 Kilometer erforderlich. Rennfahrer absolvierten jeweils Zwei-Stunden-Einsätze, pro Tag wurden so durchschnittlich mehr als 5.300 Kilometer zurückgelegt. Tagsüber wurden Temperaturen von über 35 Grad Celsius im Schatten gemessen. Da der Hochgeschwindigkeitskurs der Sonne jedoch direkt ausgesetzt ist, waren die Temperaturen teils noch deutlich höher. „Das revolutionäre Antriebskonzept des Concept AMG GT XX hielt jedoch auch diesen Bedingungen problemlos stand und lieferte uneingeschränkte Performance“, heißt es.

„Mercedes AMG und die Formel 1 stehen für Innovationen, intensiven Wettbewerb und das Verschieben von Grenzen des technisch Machbaren“, so Mercedes-Technologiechef Markus Schäfer. „Jetzt beginnt mit dem Technologieprogramm Concept AMG GT XX eine neue Dimension der Performance, diesmal mit vollelektrischem Antrieb. Nun gilt es für das Zeitalter der elektrischen Antriebe die Messlatte des technisch Möglichen neu zu definieren.“

Der Concept AMG GT XX

Der Concept AMG GT XX kommt auf eine Spitzenleistung von über 1.000 kW, was mehr als 1.360 PS entspricht. Die wird durch drei Motoren erreicht, die in „High Performance Electric Drive Units“ an der Vorder- und Hinterachse integriert sind. Die Hinterachse verfügt über zwei ölgekühlte Axial-Fluss-Motoren der Mercedes-Tochter YASA, die zusammen mit kompakten Getrieben und jeweils einem Inverter in einem Gehäuse vereint sind. Der vordere Elektroantrieb fungiert als „Boostermotor“ und wird nur bei Bedarf zugeschaltet, um zusätzliche Leistung oder Traktion zu bieten.

Die Hochleistungsbatterie des E-Boliden ist eine Neuentwicklung aus Affalterbach, inspiriert von der Formel 1. Sie ermöglicht den Angaben nach eine hohe, häufig hintereinander abrufbare Leistung. Die Batterie nutzt neu entwickelte zylindrische NCMA‑Zellen, die durch ihr hohes und schmales Format eine effiziente Kühlung und eine hohe Energiedichte von über 300 Wh/kg bieten. Das lasergeschweißte Aluminium-Zellgehäuse verbessert die Strom- und Wärmeleitfähigkeit und trägt zur langlebigen Leistung der Batterie bei.

Rekorde für Fahrzeuge mit batterie-elektrischem Antrieb

Distanzen

Kilometer Zeit Meilen Zeit 2.000 08h:40m:34,22s 2.000 0d:14h:03m:10,25s 3.945 17h:14m:42,06s 5.000 1d:11h:27m:03,47s 5.000 21h:54m:47,48s 10.000 2d:23h:15m:45,04s 7.300 1d:08h:07m:58,11s 15.000 4d:11h:52m:28,70s 10.000 1d:20h:10m:00,45s 20.000 6d:00h:23m:07,85s 20.000 3d:16h:41m:52,75s 25.000 7d:14h:09m:52,47s 21.196 3d:22h:03m:22,22s 25.000 4d:15h:44m:51,02s 30.000 5d:14h:26m:53,71s 40.000 7d:13h:02m:59,47s 40.075 7d:13h:24m:07,10s

Zeit