Rekord: Voll beladener Kia PV5 Cargo fährt mit Ladung 693,38 Kilometer weit

Der Kia PV5 Cargo wurde in die Liste der Guinness World Records aufgenommen. Folgendes wurde laut einer Mitteilung der Südkoreaner erreicht: „Die größte Entfernung, die ein batteriebetriebener leichter Elektrotransporter mit maximaler Nutzlast mit einer einzigen Ladung zurückgelegt hat, beträgt 693,38 km (430,84 mi)“.
Für den Test wurde der PV5 Cargo mit Langstreckenbatterie (71,2 kWh) und vier Türen verwendet, der in der genutzten Konfiguration eine maximale Zuladung von 665 Kilogramm erlaubt. „Mit dieser Reichweite bei voller Beladung hat der Kia-Transporter im eLCV-Segment einen neuen Maßstab für Effizienz und Ausdauer gesetzt“, so der Hersteller. Die Rekordfahrt habe Ende September unter Alltagsbedingungen auf öffentlichen Straßen nördlich von Frankfurt am Main stattgefunden.
„Kia ist zwar neu auf dem LCV-Markt. Doch dieser Rekord ist ein Beleg für die Vielseitigkeit und die Innovationen, die hinter dem ersten Kia-PBV stehen, und zeigt, dass wir ernstzunehmende Herausforderer sind“, sagt Marc Hedrich, Präsident und CEO von Kia Europe. „Die Tatsache, dass ein Großteil der Zielgruppe dieser Transporter-Variante das Fahrzeug mit einer Akkuladung fast zwei volle Arbeitstage lang betreiben könnte, spricht Bände über dessen Praxistauglichkeit.“
Die Rekordstrecke wurde laut dem Unternehmen so konzipiert, dass sie dem Alltag des Liefer- und Logistikbetriebs entspricht. Der 58,2 Kilometer lange Rundkurs auf Stadt- und Landstraßen mit Ampeln, Kreuzungen, Kreisverkehren und typischem Stadtverkehr habe den PV5 Cargo mit Bedingungen konfrontiert, wie die meisten Logistikfahrer sie tagtäglich erleben. Darüber hinaus habe die Strecke Höhenunterschiede von insgesamt rund 370 Metern aufgewiesen.
Der voll beladene Transporter absolvierte die Runde elf Mal und kam in Runde zwölf zum Stehen. Inspekteure des TÜV Hessen und des Unternehmens Buck Vermessung überwachten den Beladungsprozess und die Einhaltung der Gewichtsvorgaben, betont Kia. Die Fahrt wurde mithilfe von GPS-Tracking und Innenraumkameras durchgehend aufgezeichnet. Die Batterie des PV5 wurde vor der Abfahrt zu 100 Prozent aufgeladen. Sowohl der Ladeanschluss als auch der Laderaum wurden bis zum Ende der 22 Stunden und 30 Minuten dauernden Fahrt versiegelt.
Erstes Mitglied der PBV-Familie von Kia
Der PV5 basiert als erstes Modell der PBV-Familie von Kia auf der Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service) und ist nach einem modularen Baustein-Konzept gestaltet. Dies ermöglicht verschiedene Konfigurationen für ein Spektrum von gewerblichen und privaten Anwendungen. Neben dem Transporter PV5 Cargo und dem Kleinbus PV5 Passenger gibt es unter anderem ein Fahrgestell (Chassis-Cab) und eine rollstuhlgerechte WAV-Variante (Wheelchair Accessible Vehicle).
Der PV5 Cargo bietet ein Laderaumvolumen von bis zu 4,4 m³ und erlaubt eine Zuladung von bis zu 790 Kilogramm. Die Kunden haben je nach ihren Anforderungen die Wahl zwischen verschiedenen Batterievarianten: Aktuell stehen für den Transporter 51,5- und 71,2-kWh-Akkupacks zur Verfügung, eine 43,3-kWh-Batterie soll folgen.
Kommentare
Future meint
Wieweit kommt denn der vollbeladene ID Buzz?
Und wer hat den besten Endpreis mit den vielen Rabatten?
MrBlueEyes meint
Kleiner Test (nicht schummeln):
Fahrer A fährt 100 Km in die eine Richtung mit 120 Km/h… jedoch zurück mit nur 60 Km/h
Fahrer B fährt dieselbe Strecke in beide Richtungen mit konstant 90 Km/h.
Wer hat die höhere Durchschnittsgeschwindigkeit? Na? 😉
Zusatzfrage: Und wer VERBRAUCHT mehr?
Auflösung kommt im Laufe des Tages… es werden einige überrascht sein…
M. meint
Ok, ich verrate es nicht ;-)
Gunnar meint
Fahrer A: 80km/h im Schnitt
Fahrer B: 90km/h im Schnitt
Wer verbraucht mehr? Nicht ganz einfach zu beantworten. Kommt auf die Kennlinien der Übersetzung an. Jede Motor/Getriebe-Applikation hat andere geschwindigkeitsabhängige Kennfelder und Effizienzen.
hu.ms meint
Der passenger mit dem 71er akku ab 42.330 € – minus rabatt.
Interessante basis für wohnmobilausbau: hochdach für stehhöhe, rest ähnlich VW.
Mark Müller meint
Dabei dürfte das Gewicht ein heikles Thema werden.
MrBlueEyes meint
Das Schöne an BEVs ist, man kann das alles ziemlich genau vorher berechnen… selbst wenn die Berechnung von ebener Strecke ausgeht… BEV können rekuperieren, also Energie bergab oder beim Bremsen zurückgewinnen…
Wenn ich folgende Werte für den Cargo annehme und durch die Verbrauchsberechnung jage, kommt ziemlich genau die knapp 700 Km raus… das lässt sich für jedes Fahrzeug vorab berechnen, wenn gewisse Werte bekannt, oder gut geschätzt, sind…
Ich gehe bei der Runde von einem Durchschnitt von 60 Km/h aus… das ist das, was man über Land i.d.R. inklusive Ortsdurchquerungen maximal so schafft.
Weitere Annahmen:
Cw-Wert 0,28
Stirnfläche 3,6m² (grob geschätzt aus den Abmaßen und der Kastenform)
Wirkungsgrad 93%
Nebenaggregate 500W
Rollwiderstandsbeiwert 0,0065 (optimistisch)
(Grund)Gewicht ist bekannt: 2285 Kg
Mit diesen Werten und einem Akku von 71,2 KWh kommt man bei 60 Km/h auf rund 693 Km und ca. 10,3 KWh / 100 Km
Man sieht… lässt sich alles ziemlich gut abschätzen… bei voller Ladung und ca. 3 Tonnen Gewicht würde sich der Verbrauch bei den Bedingungen übrigens nur auf ca. 11,6 KWh/ 100 Km erhöhen… daran sieht man gut, dass das Gewicht nicht die sooooo herausragende Rolle spielt…
Ein iX3 schafft demnach übrigens bei konstant 60 Km/h um die 1274 Km… das nur so am Rande 😉
Martin meint
Ich mache Außendienst regional mein Schnitt liegt bei 38 km pro Stunde und da ist Autobahn mit dabei. Bei einem reinen Stadtverkehr liegt der Schnitt deutlich unter 20 kmh
MrBlueEyes meint
Problem bei den Betrachtungen ist, dass man alle Standzeiten rausrechnen müsste… weil da zählen nur die Nebenaggregate, was vernachlässigbar ist…
Standzeiten, auch kurze, reduzieren aber massiv die Durchschnittsgeschwindigkeit… deshalb ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auch im Grunde so schlecht zur Bewertung geeignet… das Geschwindigkeitsprofil(!) ist interessant… es gibt Apps zum Aufzeichnen von sowas…
Mary Schmitt meint
Die Annahmen stimmen aber samt und sonders nicht. Der cw-Wert ist eher größer als 0,30. Denn er wird nicht angegeben und der ID.Buzz hat 0,285 mit Air Curtains und anderen aufwendigen Aerotricks. Stirnfläche ist eher 3,45 qm und der Rollwiderstand deutlich höher durch die Ballonreifen. Auch fuhr er viel langsamer.
MrBlueEyes meint
Wenn ich deine Daten für Cw-Wert (0,3) und Stirnfläche nehme, kommt übrigens so gut wie das gleiche raus 😉
Lasst euch eine Excel von der KI zu der Berechnung erstellen… dann lässt sich fundierter mitreden…
Stefan meint
693,38 km in 22,5 h:
Durchschnittstempo 30,8 km/h
MrBlueEyes meint
Mit der simplen Durchschnittsgeschwindigkeit darfst du nicht rechnen -> wegen der Standzeiten… das verfälscht völlig… siehe meinen weiteren Kommentar (gleich)
M. meint
Schon richtig, was du sagst, aber im Gegensatz zu einem echten Logistikeinsatz waren die Standzeiten hier selten und kurz (es wurde ja nichts ein- oder ausgeladen). Der Anteil der Standzeiten ist also gering, sonst wäre die Durchschnittsgeschwindigkeit nochmal deutlich geringer gewesen, vielleicht Mitte Zwanzig.
Das fällt schon in den Bereich Hypermiling.
Aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man solche elektrischen Transporter durchaus einsetzen kann. Dazu braucht man ja keine 693 km Reichweite, man hat ja auch keine 22 Stunden Schichten.
Paketfahrer haben übrigens alle einen schweren rechten Fuß. Den hatte hier auch niemand. ;-)
Jörg2 meint
Aufstellschlafdach drauf. Üblicher WoMo-Innenausbau (teilweise rausnehmbar) rein…. Und fertig ist das (auch stadttaugliche) Familien-Jedentag-plus-Urlaub-Fahrzeug (2+2 Personen).
Mary Schmitt meint
Ich weiß nicht, ob das schlau war, bei der Gurke mit Hypermiling was retten zu wollen. Wenn VW möchte, nehmen sie ihnen jederzeit den Rekord ab im ID.Buzz Cargo. Da müssen die nichts für machen.
Jörg2 meint
Ist das DER Buzz-Cargo, dessen Produktion wegen Nachfragemangel gestoppt wurde?