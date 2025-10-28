Rekord: Voll beladener Kia PV5 Cargo fährt mit Ladung 693,38 Kilometer weit

Der Kia PV5 Cargo wurde in die Liste der Guinness World Records aufgenommen. Folgendes wurde laut einer Mitteilung der Südkoreaner erreicht: „Die größte Entfernung, die ein batteriebetriebener leichter Elektrotransporter mit maximaler Nutzlast mit einer einzigen Ladung zurückgelegt hat, beträgt 693,38 km (430,84 mi)“.

Für den Test wurde der PV5 Cargo mit Langstreckenbatterie (71,2 kWh) und vier Türen verwendet, der in der genutzten Konfiguration eine maximale Zuladung von 665 Kilogramm erlaubt. „Mit dieser Reichweite bei voller Beladung hat der Kia-Transporter im eLCV-Segment einen neuen Maßstab für Effizienz und Ausdauer gesetzt“, so der Hersteller. Die Rekordfahrt habe Ende September unter Alltagsbedingungen auf öffentlichen Straßen nördlich von Frankfurt am Main stattgefunden.

„Kia ist zwar neu auf dem LCV-Markt. Doch dieser Rekord ist ein Beleg für die Vielseitigkeit und die Innovationen, die hinter dem ersten Kia-PBV stehen, und zeigt, dass wir ernstzunehmende Herausforderer sind“, sagt Marc Hedrich, Präsident und CEO von Kia Europe. „Die Tatsache, dass ein Großteil der Zielgruppe dieser Transporter-Variante das Fahrzeug mit einer Akkuladung fast zwei volle Arbeitstage lang betreiben könnte, spricht Bände über dessen Praxistauglichkeit.“

Die Rekordstrecke wurde laut dem Unternehmen so konzipiert, dass sie dem Alltag des Liefer- und Logistikbetriebs entspricht. Der 58,2 Kilometer lange Rundkurs auf Stadt- und Landstraßen mit Ampeln, Kreuzungen, Kreisverkehren und typischem Stadtverkehr habe den PV5 Cargo mit Bedingungen konfrontiert, wie die meisten Logistikfahrer sie tagtäglich erleben. Darüber hinaus habe die Strecke Höhenunterschiede von insgesamt rund 370 Metern aufgewiesen.

Der voll beladene Transporter absolvierte die Runde elf Mal und kam in Runde zwölf zum Stehen. Inspekteure des TÜV Hessen und des Unternehmens Buck Vermessung überwachten den Beladungsprozess und die Einhaltung der Gewichtsvorgaben, betont Kia. Die Fahrt wurde mithilfe von GPS-Tracking und Innenraumkameras durchgehend aufgezeichnet. Die Batterie des PV5 wurde vor der Abfahrt zu 100 Prozent aufgeladen. Sowohl der Ladeanschluss als auch der Laderaum wurden bis zum Ende der 22 Stunden und 30 Minuten dauernden Fahrt versiegelt.

Erstes Mitglied der PBV-Familie von Kia

Der PV5 basiert als erstes Modell der PBV-Familie von Kia auf der Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service) und ist nach einem modularen Baustein-Konzept gestaltet. Dies ermöglicht verschiedene Konfigurationen für ein Spektrum von gewerblichen und privaten Anwendungen. Neben dem Transporter PV5 Cargo und dem Kleinbus PV5 Passenger gibt es unter anderem ein Fahrgestell (Chassis-Cab) und eine rollstuhlgerechte WAV-Variante (Wheelchair Accessible Vehicle).

Der PV5 Cargo bietet ein Laderaumvolumen von bis zu 4,4 m³ und erlaubt eine Zuladung von bis zu 790 Kilogramm. Die Kunden haben je nach ihren Anforderungen die Wahl zwischen verschiedenen Batterievarianten: Aktuell stehen für den Transporter 51,5- und 71,2-kWh-Akkupacks zur Verfügung, eine 43,3-kWh-Batterie soll folgen.